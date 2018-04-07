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В Армении военные повара ЮВО приготовят более 1,5 тыс. куличей и 3 тыс. куриных яиц к празднованию Пасхи Христовой
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В Армении военные повара ЮВО приготовят более 1,5 тыс. куличей и 3 тыс. куриных яиц к празднованию Пасхи Христовой 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
После чина освящения пасхальные изделия будут переданы военнослужащим во все подразделения российской военной базы для празднования Пасхи Христовой.
В преддверии празднования Пасхи военные повара подразделения материально-технического обеспечения российской военной базы в Армении вместе с аутсорсинговой обеспечивающей организацией испекут более 1,5 тыс. куличей и отварят более 3 тыс. куриных яиц.
Выпечкой пасхальных куличей будут заниматься опытные хлебопеки в условиях высокогорного полигона Камхуд на высоте более 1,5 тыс. метров над уровнем моря. В течение суток с 6 на 7 апреля будут проведены замес теста по двадцати различным рецептам, исключительно из натуральных продуктов (муки, сахара, сливочного масла, изюма, творога, молока) и выпекание хлебобулочных изделий в оригинальных формах.
Школьники, юнармейцы — дети военнослужащих российских школ Минобороны России в преддверии православного праздника подготовили различные дизайны росписи куриных яиц и оформления пасхальных куличей в виде рисунков и праздничных православных оберток, которые перед началом праздника будут нанесены на изделия сотрудниками общепита и военными поварами соединения.
Перед проведением ночного праздничного молебна в храме Святой мученицы царицы Александры в военном городке Большая крепость Гюмрийского гарнизона все приготовленные изделия будут освящены священнослужителем военной базы архимандритом Андреем (Вац). После чина освящения пасхальные изделия будут переданы военнослужащим во все подразделения военной базы Гюмрийского и Ереванского гарнизонов для празднования Пасхи Христовой.
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