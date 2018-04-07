Заработать на Пасхе: математика куличей, яиц и кагора

В воскресенье православные верующие отметят Пасху. А сегодня в храмах будут святить пасхальные блюда, главное из которых — кулич. К его производству пекарни начинают готовиться чуть ли не за полгода. Но есть еще несколько очень выгодных продуктов.

Пасха — третий по популярности праздник среди россиян, впереди только День Победы и Новый год. Поэтому ретейлеры и производители пересматривают стратегии продаж.