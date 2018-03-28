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Накануне Пасхи в Нижегородской области подорожали продукты
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Накануне Пасхи в Нижегородской области подорожали продукты 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Это стало известно по результатам пресс-конференции, которую 28 марта, в среду, провел руководитель регионального Управления ФАС Михаил Тодорович.
По данным антимонопольщиков, почти на 13% подорожали яйца, средняя стоимость которых в настоящее время составляет 59 рублей, что почти на 6,5 рублей больше, чем в марте. На столько же процентов выросла цена на муку, на 8% вырос в цене ржаной хлеб.
Значительный рост цен также произошел на фрукты и овощи. В частности, белокачанная капуста подорожала почти на четверть, мандарины — на 24%, морковь — на 21%, яблоки — на 19%.
В то же время ряд продуктов стал стоить дешевле. Например, цена на апельсины снизилась на 14%, а на груши — на 11%. Подешевела и гречневая крупа. Ее стоимость упала на 9% по сравнению с предыдущим месяцем.
По словам Михаила Теодоровича, рост цен на многие продукты в это время года является сезонным. Что касается повышения цен на яйца, то оно связано с приближающейся Пасхой.
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