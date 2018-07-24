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На вечеринке Трампа «сделано в Америке» гости ели китайскими ложками
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На вечеринке Трампа «сделано в Америке» гости ели китайскими ложками 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
На приеме для американских производителей «сделано в Америке», устроенном президентом США Дональдом Трампом, гости ели китайскими ложками. Об этом пишет The Week.
Один из участников, президент компании Sherrill Manufacturing Мэтт Робертс, отметил, что на столах в Белом доме лежат столовые приборы китайского производства.
В то время как Робертс демонстрировал продукцию своей компании на столах, к нему подошла сенатор с ложкой со стола с закусками. «Написано: „Oneida Ltd. “, — сказал он разочарованно, пишет издание, — сделано в Китае».
Oneida — американская компания, которая перевезла свое производство за рубеж, в том числе в Китай. Отмечается, что компания Робертса располагается в одном из бывших зданий Oneida.
В ноябре прошлого года американский лидер пообещал, что Белый дом закупит столовые приборы у единственной компании, производящей столовую утварь на территории США — Sherrill Manufacturing. Однако сделка, по всей видимости, пока не состоялась, пишет The Week.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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