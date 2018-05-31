Яблоки, куриные яйца и черный чай подешевели в Нижегородской области

Яблоки, куриные яйца и черный чай подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.

По данным службы статистики, с 21 по 28 мая 2018 года в регионе на 1,2% снизилась средняя цена на яблоки (со 106,2 до 104,9 рублей за кг), на3,7% подешевели куриные яйца (с 50,9 до 49,08 рублей за десяток), на 0,7% — черный байховый чай (с 731,1 до 726,3 рублей за кг).

Кроме того, по данным Нижегородстата, с 21 мая в области снизились средние цены на молоко, муку и картофель.

Напомним, по данным Росстата , стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 8% меньше среднероссийского показателя.