Яблоки, куриные яйца и черный чай подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.
По данным службы статистики, с 21 по 28 мая 2018 года в регионе на 1,2% снизилась средняя цена на яблоки (со 106,2 до 104,9 рублей за кг), на3,7% подешевели куриные яйца (с 50,9 до 49,08 рублей за десяток), на 0,7% — черный байховый чай (с 731,1 до 726,3 рублей за кг).
Кроме того, по данным Нижегородстата, с 21 мая в области снизились средние цены на молоко, муку и картофель.
Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 8% меньше среднероссийского показателя.
Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил региональному правительству изыскать резервы на увеличение поддержки сельского хозяйства. «От доступности и качества продуктов питания зависит благосостояние жителей Нижегородской области. Важно и то, что с успешным развитием сельского хозяйства связана жизнь многих населенных пунктов области», — подчеркнул Глеб Никитин.