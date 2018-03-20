Специи помогут подросткам полюбить овощи

Специи могут помочь подросткам полюбить овощи. К такому выводу пришли исследователи из Университета Пенсильвании в США. Немногие дети и подростки предпочитают употреблять овощи, поскольку они кажутся не слишком вкусными и «крутыми». Однако эта разновидность продуктов питания представляет огромную пользу для растущего организма. Исследователи из Пенсильвании привлекли около 100 старшеклассников, попросив их попробовать несколько разновидностей овощей, обработанных только оливковым маслом и солью. После этого подростки вновь попробовали те же самые овощи, в которые были добавлены различные специи. Участники этого эксперимента должны были оценить каждый продукт на вкус. Оказалось, что брокколи, капуста кале, салат и бобы на вкус для подростков были гораздо более приятными, если в них добавлялись специи. При выборе между первой и второй группами овощей старшеклассники однозначно выбирали те, что прошли обработку специями.

«Это очень важные результаты, поскольку нам необходимо отыскать способ повысить качество питания в школе для того, чтобы подростки были более здоровыми, — говорят авторы исследования. — Статистика показывает, что содержание овощей в рационе детей и подростков ничтожно мало, и это очень вредно для их здоровья, так как вместо овощей подростки налегают на разного рода не слишком полезные продукты. Насильно заставить подростка есть овощи нельзя, но специи могут сделать их привлекательными на вкус».

МедикФорум напоминает, что, по мнению экспертов, девочки подросткового возраста должны употреблять 4 порции овощей в день, а мальчики — 5. Приблизительно 80% принявших участие в данном эксперименте старшеклассников рассказали, что не употребляли овощи из-за их не слишком приятного вкуса. Чуть больше 50% не нравится, как эти овощи подаются и приготовляются в школьных столовых. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)