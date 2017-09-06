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Швейцарские кондитеры изобрели новый сорт шоколада
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Швейцарские кондитеры изобрели новый сорт шоколада 

ФБА «Экономика сегодня» 6 сентября 2017
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Новый сорт шоколада, об изобретении которого рассказали швейцарские кондитеры, получил название «Рубин».
Авторы изобретения рассказали, что основой нового сорта шоколада являются красные какао-бобы, благодаря которым, по всей видимости, лакомство и получило название «Рубин», пишет «Русская планета». Известно, что шоколад имеет кремовую консистенцию и непривычный освежающий вкус. Необходимо отметить, что новый сорт шоколада был создан впервые за последние 80 лет. Сроки начала продаж новинки изобретатели пока не называют.
Ранее производители шоколада и молока заявили о своих планах отказаться от растительных заменителей в рецептуре выпускаемых изделий.
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