Низкокалорийный огуречный смузи 

Даже в непогоду от смузи одна только польза. Не поленитесь, приготовьте на завтрак или ужин.
Вам понадобится:
- огурец — 1 шт.
- замороженный 100% яблочный сок без сахара — 1/3 стакана
- холодная вода — 1/4 стакана
- измельченная свежая мята — 1/6 стакана
- лед — 5 кубиков
Пюреобразная текстура огуречного смузи приятно удивит фанатов витаминных коктейлей. Для его приготовления воспользуйтесь в блендере режимом «колки льда». Очищенный огурец измельчите. После все ингредиенты смешайте в блендере до однородной консистенции. Свежий напиток для бодрого начала дня готов!
Совет! Не стоит смешивать темную зелень с ягодами, если вас заботит не только полезность напитка, но и его внешний вид. Ведь при смешивании, например, клубники и шпината вы получите смузи болотного цвета. Лучше замените клубнику ягодами с более насыщенным оттенком — черникой или смородиной.