Низкокалорийный огуречный смузи

Даже в непогоду от смузи одна только польза. Не поленитесь, приготовьте на завтрак или ужин.



огурец — 1 шт.

замороженный 100% яблочный сок без сахара — 1/3 стакана

холодная вода — 1/4 стакана

измельченная свежая мята — 1/6 стакана

лед — 5 кубиков

Вам понадобится:

Пюреобразная текстура огуречного смузи приятно удивит фанатов витаминных коктейлей. Для его приготовления воспользуйтесь в блендере режимом «колки льда». Очищенный огурец измельчите. После все ингредиенты смешайте в блендере до однородной консистенции. Свежий напиток для бодрого начала дня готов!



Совет! Не стоит смешивать темную зелень с ягодами, если вас заботит не только полезность напитка, но и его внешний вид. Ведь при смешивании, например, клубники и шпината вы получите смузи болотного цвета. Лучше замените клубнику ягодами с более насыщенным оттенком — черникой или смородиной.

