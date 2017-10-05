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Низкокалорийный огуречный смузи
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Низкокалорийный огуречный смузи 

Passion.ru 5 октября 2017
Даже в непогоду от смузи одна только польза. Не поленитесь, приготовьте на завтрак или ужин.
Вам понадобится:
  • огурец — 1 шт.
  • замороженный 100% яблочный сок без сахара — 1/3 стакана
  • холодная вода — 1/4 стакана
  • измельченная свежая мята — 1/6 стакана
  • лед — 5 кубиков
Пюреобразная текстура огуречного смузи приятно удивит фанатов витаминных коктейлей. Для его приготовления воспользуйтесь в блендере режимом «колки льда». Очищенный огурец измельчите. После все ингредиенты смешайте в блендере до однородной консистенции. Свежий напиток для бодрого начала дня готов!
Совет! Не стоит смешивать темную зелень с ягодами, если вас заботит не только полезность напитка, но и его внешний вид. Ведь при смешивании, например, клубники и шпината вы получите смузи болотного цвета. Лучше замените клубнику ягодами с более насыщенным оттенком — черникой или смородиной.
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