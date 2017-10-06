Что о вас говорит любимый десерт

По тому, что вы едите, можно многое узнать о том, какой вы человек. Не верите? Тогда назовите свой любимый десерт. А мы расскажем о вас и о том, как его приготовить.
Всем сладостям вы предпочитаете мороженое
Вы целеустремленная и страстная оптимистка. А теперь уточните, какое именно мороженое вам нравится. Ценители сахарных рожков, как правило, остроумные весельчаки. А любители вафельных стаканчиков весьма практичны и домовиты. Кстати, почему бы не приготовить мороженое на собственной кухне? Вот и рецепт:
Вам понадобится:
- желток — 3 шт.
- молоко — 250 мл
- сахар — 160 г
- крем-сыр (филадельфия) — 300 г
- сливки 33% (или выше) — 300 мл
- черничный джем — 6 ч. ложек
- экстракт ванили — 1 ч. ложка
печенье
Приготовление:
Смешайте желтки с половиной сахара и тремя чайными ложками молока, тщательно взбейте. Оставшиеся молоко и сахар, а также экстракт ванили поместите в ковшик, поставьте его на слабый огонь и доведите смесь до кипения. Снимите ковшик с огня и полученную смесь добавьте в мисочку с желтками, делать это нужно быстро, при этом тщательно перемешивая смесь венчиком. Затем полученную массу снова выложите в ковш, поставьте на средний огонь и подождите, пока она закипит и загустеет. Снова снимите ковш с плиты, добавьте крем-сыр (его лучше предварительно немного взбить венчиком, чтобы он стал более воздушным) и все тщательно перемешайте венчиком, чтобы не было комочков.
Остудите смесь до комнатной температуры и уберите в холодильник на пару часов.
Через два часа предварительно охлажденные сливки (не менее 5 часов в холодильнике, но ни в коем случае не в морозилке!) взбейте венчиком вручную или при помощи миксера до получения густой массы, которая будет держаться на венчике. Достаньте из холодильника крем-сыр и аккуратно смешайте его со взбитыми сливками. Полученную массу уберите в морозилку минимум на четыре часа. При этом каждые полчаса ее необходимо доставать и перемешивать до тех пор, пока она не застынет. В готовое мороженое можно добавить джем или кусочки печенья (можно измельчить в блендере).
Вы без ума от тирамису
Тогда, скорее всего, вы реалистка — лояльная, амбициозная и ответственная, возможно, даже трудоголик. Впрочем, при всем этом вы никогда не забываете о семье. Более того, вы отличная хозяйка и наверняка умеете готовить знаменитый итальянский десерт. А если пока нет, то мы научим. Вот и рецепт:
Вам понадобится:
- печенье савоярди — 250 г
- маскарпоне — 500 г
- сливки жирные — 400 г
- сахар — 180 г + 2 ч. ложки
- желтки — 8 шт.
- какао-порошок — 2 ст. ложки
- кофе эспрессо — 1 стакан
- горький шоколад — 50 г
Приготовление:
Яичные желтки взбить венчиком или с помощью блендера с сахаром добела. Масса должна получиться однородной, а сахар — полностью раствориться в желтках. Отдельно взбить сливки до плотного состояния, но делать это необходимо аккуратно, чтобы из сливок не получить масло. Аккуратно ввести немного сыра маскарпоне к взбитым желткам. Перемешать. Затем ввести остальную массу маскарпоне. После этого нужно, аккуратно перемешивая, ввести в крем взбитые сливки. Крем для тирамису готов.
Шоколад охладить и измельчить на мелкой терке. В свежесваренный кофе добавить две чайные ложки сахара, перемешать и вылить в глубокую тарелку.
Собрать десерт. Для этого в форму с высокими краями выложить немного крема. Затем обмакнуть печенье в кофе и выложить в один ряд на крем. На печенье положить слой крема и распределить. Затем посыпать его тертым горьким шоколадом. Слои снова повторить. Последний слой десерта — крем. Поверхность готового десерта посыпать какао и поставить в холодильник часов на восемь.
Вам нравятся многослойные нежные десерты а-ля желе
Таких эксцентричных творческих людей обычно называют «ходячее противоречие». Ваш знак Зодиака не Близнецы случайно? Впрочем, даже если и нет, вам точно стоит попробовать приготовить сливочную панна-котту. Вот простой рецепт.
Вам понадобится (для панна-котты):
- сливки 35% — 250 мл
- молоко 3,5% — 250 мл
- сахар — 80 г
- желатин листовой — 10 г
Приготовление:
Молоко и сливки влить в глубокий сотейник. Добавить сахар и прогреть на плите до 80 градусов. В горячую молочную смесь ввести предварительно размоченный в холодной воде желатин. Охладить массу на льду, помешивая венчиком. Разлить по формам. Дать окончательно охладиться в холодильнике.
Вам понадобится (для клубничного желе):
- пюре из клубники — 50 г
- клубника свежая — 100 г
- сахар — 30 г
- вода — 60 мл
- желатин листовой — 10 г
Приготовление:
Желатин замочить в холодной воде. Клубнику смешать с водой и сахаром и довести до кипения. Охладить и протереть через сито. Соединить полученную смесь с клубничным пюре и довести до кипения. Добавить желатин. Тщательно перемешать и вылить в форму. Охладить в холодильнике.
Вам понадобится (для земляничного соуса):
- земляника свежая — 100 г
- сахар — 50 г
Приготовление:
Проварить землянику с сахаром. Протереть через сито. Охладить. Выложить панна-котту из формы на тарелку. Сделать небольшое отверстие внутри. Поместить туда земляничный сорбет (можно купить в магазине). Желе нарезать кружочками и украсить им десерт. Декорировать блюдо земляничным соусом.
Любите слоеные десерты
Вы наверняка живете нескучной жизнью: часто ходите в гости, сами принимаете гостей, посещаете театры, выставки и концерты. Вы общительны, с вами всегда комфортно и весело. Что ж, зовите друзей на многослойный трайфл, а рецепт за нами.
Вам понадобится:
- готовые бисквитные коржи (печенье) — 1-2 шт.
- ягоды (клубника, малина, смородина, черника и т.д.) — 300 г
- молоко — 500 мл
- сливочное масло — 70 г
яйца — 3 шт.
- сахар — 150 г
- мука — 2 ст. ложки
- ванилин — на кончике ножа
- апельсиновый сок (можно заменить любым другим соком или алкоголем) — 100 мл
Приготовление:
Молоко перелейте в кастрюлю, поставьте на огонь и нагревайте, не доводя до кипения. В миске разотрите яйца с сахаром, затем добавьте муку. Влейте к яйцам горячее молоко и хорошо перемешайте. Перелейте смесь назад в кастрюлю и продолжайте нагревать на среднем огне, непрерывно помешивая, пока крем не загустеет. Снимите кастрюлю с огня, добавьте ванилин и нарезанное кусочками сливочное масло. Перемешивайте, пока масло не расплавится и крем не станет однородным. Перелейте крем в контейнер, накройте пищевой пленкой так, чтобы она касалась поверхности крема, и уберите в холодильник до полного охлаждения.
Коржи нарежьте небольшими кусочками. Ягоды промойте и обсушите, крупные ягоды разрежьте на несколько частей. На дно креманки положите кусочки бисквита, пропитайте их соком или алкоголем. На бисквит положите ягоды, сверху крем. Продолжайте выкладывать слоями бисквит, ягоды и крем, пока креманка не заполнится. До подачи держите десерт в холодильнике.
Вы обожаете торты
Похоже, вы прагматик — изобретательный, хоть и несколько замкнутый. Это про таких, как вы, говорят «прирожденный лидер». Среди людей вашего склада немало руководящих работников или, например, коучей. Да и вы наверняка любите учиться. Самое время освоить рецепт вкуснейшего «Медовика».
Вам понадобится (для теста):
- маргарин — 200-220 гр
- сахарный песок — 1 стакан
- яйца — 2 шт.
- мед — 2 ст. ложки
- сода с уксусом — 2 ч.ложки
- мука — 3 стакана
Вам понадобится (для крема):
- сметана — 450 гр
- сахар — 1 стакан
- ванилин
Приготовление:
Растопить масло на огне и взбить его с сахарным песком. Добавить яйца, затем мед и 1,5 стакана муки. Каждый продукт вводить отдельно и тщательно вмешивать в тесто. Потом добавить гашеную соду и оставшуюся муку. Тесто оставить на 20 минут. Все это время духовка должна нагреваться. Противень смазать маслом, и рукой, смоченной холодной водой, аккуратно выложить корж. Противень сразу же поставить в сильно нагретую духовку, через 3-4 минуты корж приобретет оттенок меда. Необходимо поддеть края тонким широким ножом и через 4-5 минут снять корж на пергамент. Приготовить всего четыре коржа.
Сметану взбить с сахаром и ванилином. Промазать каждый корж кремом и уложить друг на друга, обсыпать торт первым слоем черного шоколада. Через час процедуру можно повторить. Торт поставить в холодильник (срок может достигать до двух дней). За час до подачи к столу выставить торт в комнату. Коржи без крема могут храниться неограниченное количество времени.