Что о вас говорит любимый десерт

Что говорит о вас любимый десерт

По тому, что вы едите, можно многое узнать о том, какой вы человек. Не верите? Тогда назовите свой любимый десерт. А мы расскажем о вас и о том, как его приготовить.

Всем сладостям вы предпочитаете мороженое



Вы целеустремленная и страстная оптимистка. А теперь уточните, какое именно мороженое вам нравится. Ценители сахарных рожков, как правило, остроумные весельчаки. А любители вафельных стаканчиков весьма практичны и домовиты. Кстати, почему бы не приготовить мороженое на собственной кухне? Вот и рецепт:





желток — 3 шт.

молоко — 250 мл

сахар — 160 г

крем-сыр (филадельфия) — 300 г

сливки 33% (или выше) — 300 мл

черничный джем — 6 ч. ложек

экстракт ванили — 1 ч. ложка

печенье

Вам понадобится:

Приготовление:



Смешайте желтки с половиной сахара и тремя чайными ложками молока, тщательно взбейте. Оставшиеся молоко и сахар, а также экстракт ванили поместите в ковшик, поставьте его на слабый огонь и доведите смесь до кипения. Снимите ковшик с огня и полученную смесь добавьте в мисочку с желтками, делать это нужно быстро, при этом тщательно перемешивая смесь венчиком. Затем полученную массу снова выложите в ковш, поставьте на средний огонь и подождите, пока она закипит и загустеет. Снова снимите ковш с плиты, добавьте крем-сыр (его лучше предварительно немного взбить венчиком, чтобы он стал более воздушным) и все тщательно перемешайте венчиком, чтобы не было комочков.

Остудите смесь до комнатной температуры и уберите в холодильник на пару часов.



Через два часа предварительно охлажденные сливки (не менее 5 часов в холодильнике, но ни в коем случае не в морозилке!) взбейте венчиком вручную или при помощи миксера до получения густой массы, которая будет держаться на венчике. Достаньте из холодильника крем-сыр и аккуратно смешайте его со взбитыми сливками. Полученную массу уберите в морозилку минимум на четыре часа. При этом каждые полчаса ее необходимо доставать и перемешивать до тех пор, пока она не застынет. В готовое мороженое можно добавить джем или кусочки печенья (можно измельчить в блендере).



Вы без ума от тирамису

Тогда, скорее всего, вы реалистка — лояльная, амбициозная и ответственная, возможно, даже трудоголик. Впрочем, при всем этом вы никогда не забываете о семье. Более того, вы отличная хозяйка и наверняка умеете готовить знаменитый итальянский десерт. А если пока нет, то мы научим. Вот и рецепт:





печенье савоярди — 250 г

маскарпоне — 500 г

сливки жирные — 400 г

сахар — 180 г + 2 ч. ложки

желтки — 8 шт.

какао-порошок — 2 ст. ложки

кофе эспрессо — 1 стакан

горький шоколад — 50 г

Вам понадобится:

Приготовление:



Яичные желтки взбить венчиком или с помощью блендера с сахаром добела. Масса должна получиться однородной, а сахар — полностью раствориться в желтках. Отдельно взбить сливки до плотного состояния, но делать это необходимо аккуратно, чтобы из сливок не получить масло. Аккуратно ввести немного сыра маскарпоне к взбитым желткам. Перемешать. Затем ввести остальную массу маскарпоне. После этого нужно, аккуратно перемешивая, ввести в крем взбитые сливки. Крем для тирамису готов.



Шоколад охладить и измельчить на мелкой терке. В свежесваренный кофе добавить две чайные ложки сахара, перемешать и вылить в глубокую тарелку.



Собрать десерт. Для этого в форму с высокими краями выложить немного крема. Затем обмакнуть печенье в кофе и выложить в один ряд на крем. На печенье положить слой крема и распределить. Затем посыпать его тертым горьким шоколадом. Слои снова повторить. Последний слой десерта — крем. Поверхность готового десерта посыпать какао и поставить в холодильник часов на восемь.



Вам нравятся многослойные нежные десерты а-ля желе



Таких эксцентричных творческих людей обычно называют «ходячее противоречие». Ваш знак Зодиака не Близнецы случайно? Впрочем, даже если и нет, вам точно стоит попробовать приготовить сливочную панна-котту. Вот простой рецепт.





сливки 35% — 250 мл

молоко 3,5% — 250 мл

сахар — 80 г

желатин листовой — 10 г

Вам понадобится (для панна-котты):

Приготовление:



Молоко и сливки влить в глубокий сотейник. Добавить сахар и прогреть на плите до 80 градусов. В горячую молочную смесь ввести предварительно размоченный в холодной воде желатин. Охладить массу на льду, помешивая венчиком. Разлить по формам. Дать окончательно охладиться в холодильнике.





пюре из клубники — 50 г

клубника свежая — 100 г

сахар — 30 г

вода — 60 мл

желатин листовой — 10 г

Вам понадобится (для клубничного желе):

Приготовление:



Желатин замочить в холодной воде. Клубнику смешать с водой и сахаром и довести до кипения. Охладить и протереть через сито. Соединить полученную смесь с клубничным пюре и довести до кипения. Добавить желатин. Тщательно перемешать и вылить в форму. Охладить в холодильнике.





земляника свежая — 100 г

сахар — 50 г

Вам понадобится (для земляничного соуса):

Приготовление:



Проварить землянику с сахаром. Протереть через сито. Охладить. Выложить панна-котту из формы на тарелку. Сделать небольшое отверстие внутри. Поместить туда земляничный сорбет (можно купить в магазине). Желе нарезать кружочками и украсить им десерт. Декорировать блюдо земляничным соусом.



Любите слоеные десерты

Вы наверняка живете нескучной жизнью: часто ходите в гости, сами принимаете гостей, посещаете театры, выставки и концерты. Вы общительны, с вами всегда комфортно и весело. Что ж, зовите друзей на многослойный трайфл, а рецепт за нами.





готовые бисквитные коржи (печенье) — 1-2 шт.

ягоды (клубника, малина, смородина, черника и т.д.) — 300 г

молоко — 500 мл

сливочное масло — 70 г

яйца — 3 шт.

яйца — 3 шт. сахар — 150 г

мука — 2 ст. ложки

ванилин — на кончике ножа

апельсиновый сок (можно заменить любым другим соком или алкоголем) — 100 мл

Вам понадобится:

Приготовление:



Молоко перелейте в кастрюлю, поставьте на огонь и нагревайте, не доводя до кипения. В миске разотрите яйца с сахаром, затем добавьте муку. Влейте к яйцам горячее молоко и хорошо перемешайте. Перелейте смесь назад в кастрюлю и продолжайте нагревать на среднем огне, непрерывно помешивая, пока крем не загустеет. Снимите кастрюлю с огня, добавьте ванилин и нарезанное кусочками сливочное масло. Перемешивайте, пока масло не расплавится и крем не станет однородным. Перелейте крем в контейнер, накройте пищевой пленкой так, чтобы она касалась поверхности крема, и уберите в холодильник до полного охлаждения.



Коржи нарежьте небольшими кусочками. Ягоды промойте и обсушите, крупные ягоды разрежьте на несколько частей. На дно креманки положите кусочки бисквита, пропитайте их соком или алкоголем. На бисквит положите ягоды, сверху крем. Продолжайте выкладывать слоями бисквит, ягоды и крем, пока креманка не заполнится. До подачи держите десерт в холодильнике.



Вы обожаете торты



Похоже, вы прагматик — изобретательный, хоть и несколько замкнутый. Это про таких, как вы, говорят «прирожденный лидер». Среди людей вашего склада немало руководящих работников или, например, коучей. Да и вы наверняка любите учиться. Самое время освоить рецепт вкуснейшего «Медовика».





маргарин — 200-220 гр

сахарный песок — 1 стакан

яйца — 2 шт.

мед — 2 ст. ложки

сода с уксусом — 2 ч.ложки

мука — 3 стакана

Вам понадобится (для теста):



сметана — 450 гр

сахар — 1 стакан

ванилин

Вам понадобится (для крема):

Приготовление:



Растопить масло на огне и взбить его с сахарным песком. Добавить яйца, затем мед и 1,5 стакана муки. Каждый продукт вводить отдельно и тщательно вмешивать в тесто. Потом добавить гашеную соду и оставшуюся муку. Тесто оставить на 20 минут. Все это время духовка должна нагреваться. Противень смазать маслом, и рукой, смоченной холодной водой, аккуратно выложить корж. Противень сразу же поставить в сильно нагретую духовку, через 3-4 минуты корж приобретет оттенок меда. Необходимо поддеть края тонким широким ножом и через 4-5 минут снять корж на пергамент. Приготовить всего четыре коржа.



Сметану взбить с сахаром и ванилином. Промазать каждый корж кремом и уложить друг на друга, обсыпать торт первым слоем черного шоколада. Через час процедуру можно повторить. Торт поставить в холодильник (срок может достигать до двух дней). За час до подачи к столу выставить торт в комнату. Коржи без крема могут храниться неограниченное количество времени.

