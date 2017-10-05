Рецепт от шефа: пирог с судаком и капустой 

Сегодня шеф Василий Емельяненко приготовит традиционное русское блюдо — пирог с очень вкусной начинкой!
Вам понадобится:
филе судака — 400 г
слоеное бездрожжевое тесто — 350 г
капуста — 350 г
яйца — 2 шт.
чеснок — 3 зубчика
сливочное масло — 40 г
укроп — 40 г
тмин — 10 г
маринад от помидор — 40 мл
молоко — 30 мл
укроп, соль, перец — по вкусу
Приготовление:
Сковороду с небольшим количеством растительного масла хорошо разогреваем, на нее высыпаем мелко нашинкованную молодую капусту, кольцами нарезанный лук и крупно нарезанный чеснок. Солим, перчим, жарим до готовности капусты. Тмин разминаем в руке, кладем на дно сковороды, чтобы он нагрелся и дал аромат. Добавляем маринад от помидор и сливочное масло. Все перемешиваем.
Раскатываем тесто. В форму кладем пергаментную бумагу и выкладываем тесто. На дно выкладываем очищенного от костей и кожи, нарезанного небольшими кусочками судака. Солим и перчим рыбу. Яйца разбиваем и перемешиваем, заливаем ими судака.
В капусту высыпаем укроп, перемешиваем. Капустой закрываем судака. Края пирога смазываем молоком, чтобы они стали румяными. Отправляем в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов. Готово!