Рецепт от шефа: пирог с судаком и капустой

Сегодня шеф Василий Емельяненко приготовит традиционное русское блюдо — пирог с очень вкусной начинкой!

Вам понадобится:



филе судака — 400 г



слоеное бездрожжевое тесто — 350 г



капуста — 350 г



яйца — 2 шт.



чеснок — 3 зубчика



сливочное масло — 40 г



укроп — 40 г



тмин — 10 г



маринад от помидор — 40 мл



молоко — 30 мл



укроп, соль, перец — по вкусу



Приготовление:



Сковороду с небольшим количеством растительного масла хорошо разогреваем, на нее высыпаем мелко нашинкованную молодую капусту, кольцами нарезанный лук и крупно нарезанный чеснок. Солим, перчим, жарим до готовности капусты. Тмин разминаем в руке, кладем на дно сковороды, чтобы он нагрелся и дал аромат. Добавляем маринад от помидор и сливочное масло. Все перемешиваем.



Раскатываем тесто. В форму кладем пергаментную бумагу и выкладываем тесто. На дно выкладываем очищенного от костей и кожи, нарезанного небольшими кусочками судака. Солим и перчим рыбу. Яйца разбиваем и перемешиваем, заливаем ими судака.



В капусту высыпаем укроп, перемешиваем. Капустой закрываем судака. Края пирога смазываем молоком, чтобы они стали румяными. Отправляем в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов. Готово!

