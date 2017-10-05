Ещё
Рецепт от шефа: пирог с судаком и капустой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рецепт от шефа: пирог с судаком и капустой 

Passion.ru 5 октября 2017
Сегодня шеф Василий Емельяненко приготовит традиционное русское блюдо — пирог с очень вкусной начинкой!
Вам понадобится:
филе судака — 400 г
слоеное бездрожжевое тесто — 350 г
капуста — 350 г
яйца — 2 шт.
чеснок — 3 зубчика
сливочное масло — 40 г
укроп — 40 г
тмин — 10 г
маринад от помидор — 40 мл
молоко — 30 мл
укроп, соль, перец — по вкусу
Приготовление:
Сковороду с небольшим количеством растительного масла хорошо разогреваем, на нее высыпаем мелко нашинкованную молодую капусту, кольцами нарезанный лук и крупно нарезанный чеснок. Солим, перчим, жарим до готовности капусты. Тмин разминаем в руке, кладем на дно сковороды, чтобы он нагрелся и дал аромат. Добавляем маринад от помидор и сливочное масло. Все перемешиваем.
Раскатываем тесто. В форму кладем пергаментную бумагу и выкладываем тесто. На дно выкладываем очищенного от костей и кожи, нарезанного небольшими кусочками судака. Солим и перчим рыбу. Яйца разбиваем и перемешиваем, заливаем ими судака.
В капусту высыпаем укроп, перемешиваем. Капустой закрываем судака. Края пирога смазываем молоком, чтобы они стали румяными. Отправляем в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов. Готово!
Passion.ru: последние новости
Все, что вы хотели знать об оливках Рецепт паштета из артишоков Суп-пюре из тыквы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность27
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой23
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников39
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение