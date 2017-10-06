Правила чайного этикета

В понятие деловой завтрак входит исключительно чаепитие (кофе). Вовсе не обязательно заказывать несколько блюд, особенно если ваш партнер не собирается этого делать. Если же он тоже голоден, тогда разговор стоит провести до подачи блюд или после того, как принесут чай.

Марии Буше (Marii Boucher),

директор Австрийской Высшей Школы Этикета, специалист международного класса по всем видам этикета

