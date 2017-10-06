Правила чайного этикета 

В понятие деловой завтрак входит исключительно чаепитие (кофе). Вовсе не обязательно заказывать несколько блюд, особенно если ваш партнер не собирается этого делать. Если же он тоже голоден, тогда разговор стоит провести до подачи блюд или после того, как принесут чай.
Марии Буше (Marii Boucher),
директор Австрийской Высшей Школы Этикета, специалист международного класса по всем видам этикета
Вот несколько советов:
- Во время употребления напитка следует смотреть в чашку, а не на участников мероприятия.
- Рафинад кладется в чашку специальными щипчиками, а если они отсутствуют, это следует сделать чайной ложечкой.
- Лимон берут специальной вилочкой. Его можно оставить в чашке до конца чаепития, а можно, осторожно выдавив ложкой, положить на блюдце. Съедать лимон не нужно.
- Размешивая сахар, старайтесь произвести как можно меньше звуков. После положите ложку на блюдце.