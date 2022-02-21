Почему блины можно есть только руками

Вспоминаем историю традиционного русского блюда, а также связанные с ним обряды и традиции вместе с Натальей Летниковой.

Фото: culture.ru culture.ru

Первый блин — из киселя

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Существует несколько версий о том, как блины появились в русской кухне. Некоторые исследователи считают, что блюдо изобрели случайно: поджарился овсяный кисель. По другой версии, рецепт мог появиться на Руси вместе с варягами.

Историк и кулинарный исследователь Вильям Похлебкин считал, что блины в русской кухне появились еще до IХ века. На стоянке восточных славян кривичей около озера Ильмень археологи нашли фрагменты плоских блюд, в которых наши предки могли хранить блины.

Жертвенный хлеб в Древней Руси

До Крещения Руси блины использовали как жертвенные хлеба, когда молились языческим богам Перуну и Яриле. Круглый, как солнце, блин стал символом проводов зимы и встречи весны. Процесс приготовления блюда в старину был своеобразным таинством.

Рецепт опары хранили в тайне, замешивали на берегу реки или у колодца, обращаясь с заклинаниями к месяцу: «Месяц, ты месяц, золотые твои рожки, выгляни в окошко, подуй на опару». По славянским преданиям, блины можно есть только руками: если разрежешь их, то накличешь беду.

«Блин кругл, как настоящее щедрое солнце. Блин красен и горяч, как горячее всепрогревающее солнце, блин полит растительным маслом — это воспоминание о жертвах, приносимых могущественным каменным идолам. Блин — символ солнца, красных дней, хороших урожаев, ладных браков и здоровых детей»,

«Без блина не маслена»

С традиционным блюдом, без которого не обходится ни одна Масленица, связано много праздничных обрядов Сырной недели. Походы по гостям «на блины» в Масленую неделю начинались в среду — в первую очередь, как правило, шли «к теще на блины». Первый блин — поминальный — в этот вечер отдавали прохожему, второй должна была съесть мать, третий — отец, и далее по составу семьи до самых младших.

На «тещиных вечерах» в пятницу ждали мать супруги с ответным визитом. В Теблешской округе Тверской области существовал обычай прокатить тещу на санках до печи, чтобы она испекла блины по своему рецепту для молодой семьи. В субботу семья собирались на «золовкины посиделки». В Прощеное воскресенье блины оставляли на могилах предков, как под Смоленском, — в память об усопших.

Блины в традиционных русских обрядах

Блины появлялись на столах не только на Масленицу. Например, в Архангельском крае без блинов не обходилась ни одна свадьба. На второй день гуляний блинный стол ставили в доме родителей невесты. Именно на блины гости клали подарки для молодой пары. В Томском Приобье родители невесты ездили на блины в дом жениха.

Блины — обязательное блюдо на праздничных застольях духоборов Ростовской области. В Псковской области блинами угощают гостей после крещения младенцев, а в Удмуртии блюдо готовят для традиционных ритуалов в священных местах. Под Брянском блины ставят на стол во время поминальных обрядов.

Народные рецепты: блины гречневые, овсяные, пшеничные

Веками в России пекли блины из самой разной муки: пшеничные, ячневые, овсяные, пшенные, ржаные, чечевичные, гороховые и даже льняные. Главное — крупу перемолоть. По одной из версий, с этим и связано название блюда: первоначально «млин» возникло от глагола «молоть».

Популярным блюдом на Руси были блины из гречишной муки. По традиционным рецептам их пекут и сегодня, например в Брянской области. В селе Крыжино в начале Масленой недели блюдо готовят из гречневой муки и других круп, а Прощеное воскресенье встречают уже блинами пшеничными.

«Поддаются времена и исчезают мало-помалу на Руси древние обычаи, одежды, песни; многое уже исчезло и имеет только исторический интерес, а между тем такая чепуха, как блины, занимает в современном российском репертуаре такое же прочное и насиженное место, как и 1000 лет тому назад. Не видно и конца им и в будущем»,

«Родственники» пиццы

Блины с «припеком» можно считать настоящими родственниками пиццы. В качестве «припёка» можно использовать самые разные продукты: обжаренный лук, тушеную рыбу, яйца, яблоки, грибы, мясо. Пекут эти блины-пироги на сковородке: сначала наливают немного теста, а как подрумянится — добавляют «припёк» и либо заливают тестом и обжаривают с другой стороны, либо в русской печи или духовке допекают с «открытым верхом». Получается «закрытая пицца» в старорусском варианте.

Блины на кулинарной карте мира

Мировая история блинов началась еще в Древней Греции, где блины называли «тагенитасы» — от греческого «сковорода». В Египте в V веке до нашей эры тоже пекли подобные лепешки, только из кислого теста. Французские тонкие блинчики crêpes, английские pancakes, индийские dosa, баварские kaiserschmarrn, эфиопские injera, сомалийские оромо. В каждой стране существуют свои рецепты и особенности приготовления блинов. В английские — добавляют эль и солодовую муку. В Финляндии блинное тесто могут приправить кардамоном, а в Уганде — в изобилии растущими в стране бананами.

Рецепты

БЛИНЦЫ МОЛОЧНЫЕ ИЗ «КАРМАННОЙ ПОВАРЕННОЙ КНИГИ» КАТЕРИНЫ АВДЕЕВОЙ, 1846 ГОД

Возьми штоф молока, пять яиц, сбей вместе с молоком, вмешай три четверти фунта муки, прибавь немного соли и мушкатного цвету [мускатного ореха], и из этого теста пеки тонкие блины, наливая на сковороду понемногу. Когда все блины перепечешь, обрежь пригорелые края и, намазав каждый блин маслом, сложи вчетверо, положи в глиняную чашку и поставь в печь. Отпуская на стол, выложи на блюдо и подавай с сахаром.

БЛИНЧИКИ ОБЫКНОВЕННЫЕ ИЗ КНИГИ «ПОДАРОК МОЛОДЫМ ХОЗЯЙКАМ» ЕЛЕНА МОЛОХОВЕЦ, 1861 ГОД

Растереть два желтка с ½ чайной ложечки соли, ½ чайной ложечки сахара и с ½ ложки мягкого масла, развести понемногу, размешивая, тремя стаканами молока. Затем все это влить понемногу, постоянно мешая, в два стакана муки, размешать до гладкости, если надо, процедить, положить 2 взбитых белка. Печь, как сказано в примечании, поджарив их с одной стороны.

3 стакана молока или 1 обыкновенную бутылку.

2 стакана муки, 2 яйца.

½ ложки масла, ¼ фунта несоленого шпика.

¼ фунта масла.

½ чайной ложки соли и ½ чайной ложки сахара. Выдать:

Из этой пропорции выйдет блинов 20. Такие же блины можно печь на воде и не класть в них ни яиц, ни масла.

БЛИНЫ ОБЫКНОВЕННЫЕ ИЗ ПОВАРЕННОЙ КНИГИ СОФЬИ ТОЛСТОЙ, 1889 ГОД

крупитчатая мука — 500 г

гречневая мука — 300 г

дрожжи — 17 г

молоко — 4 стакана

яйца —3 шт.

соль — 1 стол. ложка

сахар — 1 чайная ложка Ингредиенты:

Рецепт: