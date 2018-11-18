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Тест: какой вы повар
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Тест: какой вы повар 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
В кулинарии, как с подарками: кто-то больше любит дарить, кто-то — получать. На кухне люди делятся на два типа: тех, кто твердой рукой берет в руки половник, и тех, кто боязливо поглядывает на кастрюли и тайно мечтает о доставке еды.
Традиционно считается, что женщина должна хорошо готовить по умолчанию. Но реальность вносит свои коррективы. Женщина может даже бояться подойти к сырой курице, а мужчина — жарить умопомрачительные стейки.
В любом случае, кулинарные навыки при желании нарабатываются. Всего-то придется испортить несколько килограмм продуктов, зато результат останется с вами навсегда.
А вы знаете, кем являетесь на кухне? Можно ли вас назвать шеф-поваром или вы пока любитель? А возможно, вы предпочитаете держаться подальше от горячей плиты и оставаться в статусе наблюдателя?
Предлагаем вам ответить на вопросы этого теста и узнать о себе чуть больше.
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