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Экспресс-тест: что о вас говорит ваш рацион
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Экспресс-тест: что о вас говорит ваш рацион 

Рамблер 12 февраля 2018
Фото: Кадр из фильма "Амели"
Вы можете быть скромницей на людях, а в компании близких друзей становиться настоящей оторвой. В вашем паспорте можно увидеть цифру, которую вы предпочитаете скрывать, потому что на деле чувствуете себя гораздо моложе (да и выглядите, откровенно говоря, намного лучше, чем на фото в документе). А порой вы попадаете в ситуации, в которых приходится вести себя нетипично. и тут на свет может появиться ваше "второе я". Какое оно? Попробуем ответить на этот вопрос, взяв за основу всего лишь то, что вы обычно заказываете на обед.
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