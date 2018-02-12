Экспресс-тест: что о вас говорит ваш рацион 

Вы можете быть скромницей на людях, а в компании близких друзей становиться настоящей оторвой. В вашем паспорте можно увидеть цифру, которую вы предпочитаете скрывать, потому что на деле чувствуете себя гораздо моложе (да и выглядите, откровенно говоря, намного лучше, чем на фото в документе). А порой вы попадаете в ситуации, в которых приходится вести себя нетипично. и тут на свет может появиться ваше "второе я". Какое оно? Попробуем ответить на этот вопрос, взяв за основу всего лишь то, что вы обычно заказываете на обед.