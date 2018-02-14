Тест: легко ли вы различаете фрукты и овощи

Многие привыкли думать так: если растение приносит сладкие плоды, то это всегда фрукты, а если не сладкие, значит это овощ. По такому же принципу плодово-овощную продукцию делят в супермаркетах и на рынках. Есть и еще одна классификация, которая часто используется в быту, — фрукты растут на деревьях, а овощи на земле.

Однако у ботаников на это своя точка зрения, они используют совсем другую классификацию. Пройдите тест и узнайте, сможете ли вы отличить фрукт от овоща и поговорить с ученым-ботаником на одном языке.