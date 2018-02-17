Тест: хорошо ли вы знаете советскую кухню

Сразу оговоримся: термина "советская кухня" по сути нет, но сама-то кухня существует! И многие из ее кулинарных шедевров пользуются популярностью и сейчас. Из доступных и простых продуктов советские хозяйки готовили очень вкусные и интересные блюда.

Легендарные советские торты, колбасы, вкус которых, к сожалению, давно забыт, лимонады, пирожные, умопомрачительный пломбир… И даже если вы родились уже на в Советском Союзе, о главных блюдах Страны Советов вы, конечно, не могли не слышать. Что же вы знаете или помните о них?