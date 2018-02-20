Petrobras может стать партнёром «Макларена»

Бразильская нефтяная компания Petrobras может стать партнёром «Макларена» с 2019 года, сообщает Grande Premio.

Ожидается, что на протяжении следующего сезона гоночная команда и Petrobras будут работать над топливом и маслами для мотора «Рено» , чтобы с 2019 года полностью перейти на горюче-смазочные материалы бразильской компании.

Напомним, ранее «Макларен» работал с продукцией Mobil, в прошлом году перешёл на BP-Castrol, поставляющей ГСМ «Рено», на моторах которой команда будет выступать с 2018 года. Также Petrobras участвовал в Формуле-1 в качестве партнёра бразильских гонщиков, но с этого сезона в чемпионате мира не осталось бразильских пилотов, и новый контракт Petrobras не будет подразумевать для «Макларена» обязательство нанять гонщика из Бразилии.