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Petrobras может стать партнёром «Макларена»
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Petrobras может стать партнёром «Макларена» 

Чемпионат.com 20 февраля 2018
Фото: Motorsport.com
Бразильская нефтяная компания Petrobras может стать партнёром «Макларена» с 2019 года, сообщает Grande Premio.
Ожидается, что на протяжении следующего сезона гоночная команда и Petrobras будут работать над топливом и маслами для мотора «Рено», чтобы с 2019 года полностью перейти на горюче-смазочные материалы бразильской компании.
Напомним, ранее «Макларен» работал с продукцией Mobil, в прошлом году перешёл на BP-Castrol, поставляющей ГСМ «Рено», на моторах которой команда будет выступать с 2018 года. Также Petrobras участвовал в Формуле-1 в качестве партнёра бразильских гонщиков, но с этого сезона в чемпионате мира не осталось бразильских пилотов, и новый контракт Petrobras не будет подразумевать для «Макларена» обязательство нанять гонщика из Бразилии.
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