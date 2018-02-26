Белковая турбодиета: как есть пиццу и худеть

«Турбо» — значит мощная, сильная. За месяц на ней можно сбросить 6–9 кг! И при этом есть пиццу, без шуток. Делимся полезными рецептами.

Белковые диеты сегодня очень популярны. Их суть состоит в том, чтобы есть больше белков, а количество углеводов и жиров, соответственно, уменьшить. Обилие протеина в рационе хорошо насыщает. К тому же, белки — строительный материал для гормонов и ферментов, участвующих в обмене веществ. А значит, расщепление жиров будет идти с максимальной скоростью. !Но не стоит забывать, что при расщеплении протеина образуется много кислот, которые влияют на рН внутренней среды организма, смещая его в кислую сторону. Как только это произойдет, скорость обмена веществ снизится (гормоны и ферменты при кислом рН теряют свою активность), вес в лучшем случае встанет. Что делать? Контролировать количество белков! Они должны составлять 15–20% от общей калорийности рациона.

Идеально сочетать белки с зеленью и некрахмалистыми (капуста, огурцы, болгарский перец, цуккини) овощами. Салат + нежирное мясо — отличный вариант. Главное, чтобы порция салата была в два раза больше порции мяса. Меню может выглядеть так: на завтрак — творог с ягодами или омлет с овощами. На обед: курица или индейка с салатом или пицца по нашему рецепту. На ужин: рыба с овощами. Протеиновая пицца (без муки) Ингредиенты:

500 г филе курицы

1 яйцо

соль, перец по вкусу

2–3 помидора

нежирный сыр йогурт

зелень

Приготовление: филе измельчи в блендере. Добавь яйцо и специи. Перемешай. Выстели противень пергаментом. Выложи на нее ровным нетолстым слоем фарш. Немного примни. Запекай в течение 20 минут, пока корж не подрумянится и не затвердеет. Вынь из печи и оставь на столе, чтобы лепешка остыла. Когда корж будет слегка теплым, смажь его нежирным йогуртом, добавь немного соли. Сверху выложи помидоры, зелень и тертый сыр. Запекай еще несколько минут. Творог с овсянкой и ягодами Ингредиенты:

125 г нежирного творога

30 г овсяных хлопьев

100 г ягод

50 мл нежирного йогурта

1 ч. л. меда

Приготовление: в сковороде слегка обжарь хлопья. Творог взбей с йогуртом, половиной ягод и медом. Выложи смесь в стакан, посыпь хлопьями и укрась оставшимися ягодами.