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9 сухих маринадов для гриля
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9 сухих маринадов для гриля 

Steaklovers.ru 27 февраля 2018
Фото: steaklovers.ru
При упоминании маринада обычно представляется смесь специй на основе кефира, пива и прочих ингредиентов, помогающих размягчить волокна мяса. Но ферменты и кислая среда требуются лишь жестким отрубам. Если же маринад нужен только для формирования вкуса, а не для размягчения, можно обойтись пряностями и специями.
Сухой маринад работает на придание дополнительного аромата и более насыщенного вкуса. Помимо всего прочего сухое маринование ценится и за быстроту: для небольших кусков хватит и получаса при комнатной температуре, после чего можно сразу приступать к жарке на гриле.

— Маринад с чили и травами –

Идеально подходит для свинины, курицы
Ингредиенты:
  • 1/3 чашки (объемом 240 мл) оливкового масла
  • 3 ст.л. паприки
  • 2 ст.л. темно-красного порошка чили
  • 1 ст.л. кайенского перца
  • 1 ст.л. молотого кумина
  • 1 ст.л. сушеного орегано
  • 1 ст.л. сушеного розмарина
  • 1 ст.л. сушеного тимьяна
  • Соль и свежемолотый черный перец по вкусу
Способ:
Смешать масло, паприку, чили порошок, кайенский перец, кумин, орегано, розмарин, тимьян, соль и перец в миске. Натереть маринадом мясо. Накрыть полиэтиленовой пленкой и поставить в холодильник (в идеале на ночь). Перед приготовлением маринад не смывать.

— Маринад с фенхелем –

Идеально подходит для говядины, рыбы с плотным мясом
Ингредиенты:
  • 1/4 чашки семян фенхеля
  • 1/4 чашки горошин черного перца
  • 1/2 чашки измельченных хлопьев красного чили
Способ:
Семена фенхеля и перец обжарить в средней сковороде на средне-высоком огне, пока семена не начнут лопаться, 1-2 минуты; дать немного остыть. Работая в партиях, измельчить специи в мельнице до консистенции грубого помола. Смешать с чили, а затем выложить в герметичный контейнер. Маринад использовать непосредственно перед жаркой на гриле или за 20-30 минут.
Хранить маринад в холодильнике можно до 3-х месяцев.

— Маринад с кофе –

Идеально подходит для ребер
Ингредиенты:
  • 1/4 чашки мелко молотого кофе
  • 2 ст.л. темно-коричневого сахара
  • 1 ст.л. порошка чили
  • 1 ст.л. соли
  • 1,5 ч.л. свежемолотого черного перца
  • 1,5 ч.л. сладкой паприки
  • 1,5 ч.л. гранулированного чеснока
  • 1,5 ч.л. гранулированного лука
  • 1/2 ч.л. кайенского перца
Способ:
Хорошо смешать в миске все ингредиенты. Маринад использовать примерно за час до жарки на гриле.
Маринад можно хранить в герметичном контейнере до 3-х месяцев.

— Фирменный маринад Адама Перри Лэнга –

Идеально подходит для свинины
Ингредиенты:
  • 1/2 чашки острого порошка чимайо чили
  • 2 ст.л. светло-коричневого сахара
  • 1 ст.л. чесночной соли
  • 1 ст.л. свежемолотого черного перца
  • 1 ст.л. кошерной соли
Способ:
Смешать все ингредиенты до получения однородной консистенции. Для свинины, которая будет жариться на огне долго и медленно в течение нескольких часов, мясо маринуется за 1-3 часа перед жаркой. Для свиной отбивной или других небольших кусков, которые будут жариться на сильном огне, маринад используется в конце приготовления, чтобы избежать подгорания.
Маринад может храниться в герметичном контейнере до 3-х месяцев.

— Смесь специй Бахар Асфар –

Идеально подходит для курицы
Ингредиенты:
  • 2 ч.л. семян кориандра
  • 2 ч.л. семян кумина
  • 2 ч.л. горошин черного перца
  • 6 стручков кардамона
  • 4 сушеных чили деарболь
  • 4 ягоды душистого перца
  • 4 целые гвоздики
  • 4 сушеных плода шиповника
  • 1 ст.л. порошка карри
  • 1 ст.л. молотой корицы
  • 1 ст.л. молотого сумах
  • 2 ч.л. молотого имбиря
  • 1,5 ч.л. тертого мускатного ореха
  • 1 ч.л. молотого пажитника
  • 8 зубчиков чеснока, пюрировать в пасту
  • Соль и свежемолотый черный перец по вкусу
Способ:
В сковороде на среднем огне обжарить кориандр, кумин, перец горошком, кардамон, чили, душистый перец, гвоздику, пока семена не начнут лопаться, 1-2 минуты; дать им остыть. Переложить в мельницу для специй вместе с шиповником, измельчить и выложить в миску. Добавить карри, корицу, сумах, имбирь, мускатный орех, пажитник, чеснок, соль и перец. Выложить курицу и обвалять в специях. Накрыть крышкой и убрать в холодильник на ночь. Перед жаркой маринад не смывать.

— Смесь специй Бахарат –

Идеально подходит для овощных блюд и всех видов мяса
Ингредиенты:
  • 1 ст.л. сушеной колосистой мяты
  • 1 ст.л. свежемолотого черного перца
  • 1 ст.л. специй для засолки
  • 1,5 ч.л. свежемолотого мускатного ореха
  • 1,5 ч.л. молотой корицы
  • 1,5 ч.л. молотого кориандра
  • 1,5 ч.л. молотого кумина
Способ:
Смешать все ингредиенты до получения однородной консистенции. Переложить в герметичный контейнер.
Использовать маринад в течение 2-х месяцев.

— Маринад с грибами –

Идеально подходит для курицы
Ингредиенты:
  • 30 гр. сушеных сморчков
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1 ч.л. сушеного тимьяна
  • 1/2 ч.л. горчичного порошка
  • 1/8 ч.л. кайенского перца
  • 1 ч.л. порошка из сушеной моркови (опционально)
  • Соль и свежемолотый черный перец по вкусу
Способ:
Измельчить сушеные сморчки в мельнице для специй и переложить в миску. Смешать с 2 столовыми ложками масла, тимьяном, горчицей, кайенским перцем, и, если используется, порошком моркови. Курицу посолить и натереть маринадом. Оставить постоять при комнатной температуре в течение 45 минут или убрать в холодильник на ночь. Перед жаркой маринад не смывать.

— Смесь специй Масала –

Идеально подходит для рыбы
Ингредиенты:
  • 1/4 чашки семян кориандра
  • 2 ст.л. семян кумина
  • 2 ст.л. семян фенхеля
  • 1 ст.л. зеленых стручков кардамона
  • 1 ст.л. целых гвоздик
  • 1 ч.л. семян черной горчицы
  • 1 ч.л. семян пажитника
  • 1 ч.л. горошин черного перца
  • 2 бадьяна
  • 2 палочки корицы
  • 2 ст.л. кокосовой стружки
  • 2 ст.л. сушеных листьев пажитника
  • 1 ст.л. измельченных хлопьев красного чили
  • 1/3 чашки порошка из листьев карри
  • 1 ч.л. молотого имбиря
  • 1 ч.л. молотой куркумы
Способ:
На сковороде обжарить на среднем огне кориандр, кумин, фенхель, кардамон, гвоздику, семена горчицы, семена пажитника, перец, бадьян и палочки корицы до появления аромата, 3-4 минуты. Добавить кокосовую стружку, листья пажитника и хлопья чили. Жарить до тех пор, пока стружка не станет золотистого цвета, 2 минуты. Дать остыть, затем переложить в мельницу для специй вместе с карри, имбирем, куркумой. Растереть в порошок.
Хранить маринад в герметичном контейнере можно до 6 месяцев.

— Маринад с черными лаймами –

Идеально подходит для утки, ребер, рыбы и морепродуктов
Ингредиенты:
  • 3 сушеных черных лайма, измельчить руками
  • 3 ст.л. перца урфа
  • 2 ст.л. семян нигеллы
  • 4 ч.л. кофейной муки
  • 2 ч.л. порошка соевого соуса
  • 2 ч.л. белого дистиллированного уксуса в порошке
Способ:
В мельнице для специй смолоть лаймы до грубой крошки. Переложить в миску и смешать с остальными ингредиентами. Переложить в герметичный контейнер.
Хранить маринад при комнатной температуре можно до 2-х месяцев.
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