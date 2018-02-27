9 сухих маринадов для гриля

При упоминании маринада обычно представляется смесь специй на основе кефира, пива и прочих ингредиентов, помогающих размягчить волокна мяса. Но ферменты и кислая среда требуются лишь жестким отрубам. Если же маринад нужен только для формирования вкуса, а не для размягчения, можно обойтись пряностями и специями.

Сухой маринад работает на придание дополнительного аромата и более насыщенного вкуса. Помимо всего прочего сухое маринование ценится и за быстроту: для небольших кусков хватит и получаса при комнатной температуре, после чего можно сразу приступать к жарке на гриле. — Маринад с чили и травами –

Идеально подходит для свинины, курицы

1/3 чашки (объемом 240 мл) оливкового масла

3 ст.л. паприки

2 ст.л. темно-красного порошка чили

1 ст.л. кайенского перца

1 ст.л. молотого кумина

1 ст.л. сушеного орегано

1 ст.л. сушеного розмарина

1 ст.л. сушеного тимьяна

Соль и свежемолотый черный перец по вкусу Ингредиенты:

Способ:

Смешать масло, паприку, чили порошок, кайенский перец, кумин, орегано, розмарин, тимьян, соль и перец в миске. Натереть маринадом мясо. Накрыть полиэтиленовой пленкой и поставить в холодильник (в идеале на ночь). Перед приготовлением маринад не смывать. — Маринад с фенхелем –

Идеально подходит для говядины, рыбы с плотным мясом

1/4 чашки семян фенхеля

1/4 чашки горошин черного перца

1/2 чашки измельченных хлопьев красного чили Ингредиенты:

Способ:

Семена фенхеля и перец обжарить в средней сковороде на средне-высоком огне, пока семена не начнут лопаться, 1-2 минуты; дать немного остыть. Работая в партиях, измельчить специи в мельнице до консистенции грубого помола. Смешать с чили, а затем выложить в герметичный контейнер. Маринад использовать непосредственно перед жаркой на гриле или за 20-30 минут.

Хранить маринад в холодильнике можно до 3-х месяцев. — Маринад с кофе –

Идеально подходит для ребер

1/4 чашки мелко молотого кофе

2 ст.л. темно-коричневого сахара

1 ст.л. порошка чили

1 ст.л. соли

1,5 ч.л. свежемолотого черного перца

1,5 ч.л. сладкой паприки

1,5 ч.л. гранулированного чеснока

1,5 ч.л. гранулированного лука

1/2 ч.л. кайенского перца Ингредиенты:

Способ:

Хорошо смешать в миске все ингредиенты. Маринад использовать примерно за час до жарки на гриле.

Маринад можно хранить в герметичном контейнере до 3-х месяцев. — Фирменный маринад Адама Перри Лэнга –

Идеально подходит для свинины

1/2 чашки острого порошка чимайо чили

2 ст.л. светло-коричневого сахара

1 ст.л. чесночной соли

1 ст.л. свежемолотого черного перца

1 ст.л. кошерной соли Ингредиенты:

Способ:

Смешать все ингредиенты до получения однородной консистенции. Для свинины, которая будет жариться на огне долго и медленно в течение нескольких часов, мясо маринуется за 1-3 часа перед жаркой. Для свиной отбивной или других небольших кусков, которые будут жариться на сильном огне, маринад используется в конце приготовления, чтобы избежать подгорания.

Маринад может храниться в герметичном контейнере до 3-х месяцев. — Смесь специй Бахар Асфар –

Идеально подходит для курицы

2 ч.л. семян кориандра

2 ч.л. семян кумина

2 ч.л. горошин черного перца

6 стручков кардамона

4 сушеных чили деарболь

4 ягоды душистого перца

4 целые гвоздики

4 сушеных плода шиповника

1 ст.л. порошка карри

1 ст.л. молотой корицы

1 ст.л. молотого сумах

2 ч.л. молотого имбиря

1,5 ч.л. тертого мускатного ореха

1 ч.л. молотого пажитника

8 зубчиков чеснока, пюрировать в пасту

Соль и свежемолотый черный перец по вкусу Ингредиенты:

Способ:

В сковороде на среднем огне обжарить кориандр, кумин, перец горошком, кардамон, чили, душистый перец, гвоздику, пока семена не начнут лопаться, 1-2 минуты; дать им остыть. Переложить в мельницу для специй вместе с шиповником, измельчить и выложить в миску. Добавить карри, корицу, сумах, имбирь, мускатный орех, пажитник, чеснок, соль и перец. Выложить курицу и обвалять в специях. Накрыть крышкой и убрать в холодильник на ночь. Перед жаркой маринад не смывать. — Смесь специй Бахарат –

Идеально подходит для овощных блюд и всех видов мяса

1 ст.л. сушеной колосистой мяты

1 ст.л. свежемолотого черного перца

1 ст.л. специй для засолки

1,5 ч.л. свежемолотого мускатного ореха

1,5 ч.л. молотой корицы

1,5 ч.л. молотого кориандра

1,5 ч.л. молотого кумина Ингредиенты:

Способ:

Смешать все ингредиенты до получения однородной консистенции. Переложить в герметичный контейнер.

Использовать маринад в течение 2-х месяцев. — Маринад с грибами –

Идеально подходит для курицы

30 гр. сушеных сморчков

2 ст.л. оливкового масла

1 ч.л. сушеного тимьяна

1/2 ч.л. горчичного порошка

1/8 ч.л. кайенского перца

1 ч.л. порошка из сушеной моркови (опционально)

Соль и свежемолотый черный перец по вкусу Ингредиенты:

Способ:

Измельчить сушеные сморчки в мельнице для специй и переложить в миску. Смешать с 2 столовыми ложками масла, тимьяном, горчицей, кайенским перцем, и, если используется, порошком моркови. Курицу посолить и натереть маринадом. Оставить постоять при комнатной температуре в течение 45 минут или убрать в холодильник на ночь. Перед жаркой маринад не смывать. — Смесь специй Масала –

Идеально подходит для рыбы

1/4 чашки семян кориандра

2 ст.л. семян кумина

2 ст.л. семян фенхеля

1 ст.л. зеленых стручков кардамона

1 ст.л. целых гвоздик

1 ч.л. семян черной горчицы

1 ч.л. семян пажитника

1 ч.л. горошин черного перца

2 бадьяна

2 палочки корицы

2 ст.л. кокосовой стружки

2 ст.л. сушеных листьев пажитника

1 ст.л. измельченных хлопьев красного чили

1/3 чашки порошка из листьев карри

1 ч.л. молотого имбиря

1 ч.л. молотой куркумы Ингредиенты:

Способ:

На сковороде обжарить на среднем огне кориандр, кумин, фенхель, кардамон, гвоздику, семена горчицы, семена пажитника, перец, бадьян и палочки корицы до появления аромата, 3-4 минуты. Добавить кокосовую стружку, листья пажитника и хлопья чили. Жарить до тех пор, пока стружка не станет золотистого цвета, 2 минуты. Дать остыть, затем переложить в мельницу для специй вместе с карри, имбирем, куркумой. Растереть в порошок.

Хранить маринад в герметичном контейнере можно до 6 месяцев. — Маринад с черными лаймами –

Идеально подходит для утки, ребер, рыбы и морепродуктов

3 сушеных черных лайма, измельчить руками

3 ст.л. перца урфа

2 ст.л. семян нигеллы

4 ч.л. кофейной муки

2 ч.л. порошка соевого соуса

2 ч.л. белого дистиллированного уксуса в порошке Ингредиенты:

Способ:

В мельнице для специй смолоть лаймы до грубой крошки. Переложить в миску и смешать с остальными ингредиентами. Переложить в герметичный контейнер.

Хранить маринад при комнатной температуре можно до 2-х месяцев.