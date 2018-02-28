6 легких и необычных заправок для салатов 

Сделает ли мак вкуснее ваш салат и сочетается ли малина с луком? Passion.ru предлагает вам рецепты салатных заправок, которые нельзя купить в магазине, но можно приготовить самостоятельно. Может, это именно то, что вы так долго искали?
Ягода-малина
Ароматная и яркая заправка — чем не аксессуар к салату? Многие, кстати, не любят «соленой» малины, поэтому выбирают блюда без добавления соленостей и даже не кладут соль в саму заправку.
Вам понадобится:
оливковое масло — 1/2 чашки
малина (свежая) — 1 чашка
лук-шалот — 1 шт.
бальзамический уксус (лучше выпаренный) — 2 ст.л.
мята — 2 листика
соль, перец — по вкусу
Приготовление:
Протрите малину в пюре через сито, чтобы убрать косточки. Мелко нарезанную мяту, лук смешайте с масляно-уксусной смесью и добавьте туда малину. Вкус у блюда получается очень насыщенный. Главное — держите двери на замке: от соседей и медведей.
Сметанка да лимон
Уже кисло? Что вы! Получится отменно. Попробуйте на досуге.
Вам понадобится:
яйцо вареное (желток) — 1 шт.
растительное масло —3 ст.л.
сок половины лимона
сметана — 100 г соль, сахар, перец — по вкусу
Приготовление:
Протертый через сито отварной желток посолите, добавьте растительное масло и перемешайте. Затем очередь сметаны и лимонного сока. Все это снова перемешайте и поперчите. Добавьте сахар для резкости. Заправка хороша и для овощных, и для фруктовых салатов.
Где хрен, там и тмин
Вам понадобится:
винный уксус — 200 мл семена тмина — 1 ст.л.
корень хрена — 2 ст.л.
сок одного лимона
Приготовление:
Разведите холодной водой винный уксус и добавьте туда ошпаренные семена тмина и тертый хрен. Вы, конечно, помните по любимому советскому фильму «Двое и одна» с Г. Бурковым, что тереть хрен нужно исключительно в противогазе. Итак, влейте в смесь сок лимона и тщательно все перемешайте. Овощные салаты с такой заправкой станут волшебными.
Маковый
Когда с утра маковой росинки во рту не было, срочно готовьте эту заправку и наслаждайтесь вкусом.
Вам понадобится:
сахар — 2 ст.л.
сок лимона — 2 шт.
лук репчатый (нарезанный) — 1 ч.л.
дижонская горчица — 1 ч.л.
соль — 1/2 ч.л.
растительное масло — 1/2 стакана
мак — 1 ст.л.
Приготовление:
Просто смешайте в блендере все, что упомянуто в рецепте! Особенно хороша эта заправка к салатам с обилием листовой зелени. Но, скажем по секрету, фруктовые нарезки тоже непрочь ею побаловаться.
Тысяча и один остров
Вам понадобится:
1/2 стакана сметаны (если очень хочется, замените на лайт-версию — йогурт и т.п.)
1 стакан кефира
1/4 стакана майонеза
1/3 стакана кетчупа
1 яйцо
2-3 консервированных корнишона
1 ч.л. белого лука, мелко нарезать соль, перец — по вкусу
Приготовление:
Сваренное вкрутую яйцо мелко нарезать. Так же поступить с корнишонами (только не вареными, конечно). А затем все остальное перемешать в миске. Можно посыпать зеленью. Заправка сытная, плотная. Подойдет и для мясных, и для овощных, и для рыбных салатов.
Огуречный соус
Говорят, особенно эта заправка любима в США.
Вам понадобится:
1/2 стакана нежирной сметаны
1/4 стакана майонеза
1 небольшой огурец
3 ст.л. мелко нарезанной свежей петрушки
1 зубчик чеснока
2-3 стрелы зеленого лука соль, перец
Приготовление:
Огурец нужно очистить от кожуры и семечек и вместе с остальными ингредиентами взбить в блендере. А потом остудить лакомство в холодильнике. Кстати, заправлять салаты можно постепенно. Соус спокойно выстоит в холодильнике до трех суток.