6 легких и необычных заправок для салатов

Сделает ли мак вкуснее ваш салат и сочетается ли малина с луком? Passion.ru предлагает вам рецепты салатных заправок, которые нельзя купить в магазине, но можно приготовить самостоятельно. Может, это именно то, что вы так долго искали?

Ягода-малина

Ароматная и яркая заправка — чем не аксессуар к салату? Многие, кстати, не любят «соленой» малины, поэтому выбирают блюда без добавления соленостей и даже не кладут соль в саму заправку.

Вам понадобится:

оливковое масло — 1/2 чашки

малина (свежая) — 1 чашка

лук-шалот — 1 шт.

бальзамический уксус (лучше выпаренный) — 2 ст.л.

мята — 2 листика

соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Протрите малину в пюре через сито, чтобы убрать косточки. Мелко нарезанную мяту, лук смешайте с масляно-уксусной смесью и добавьте туда малину. Вкус у блюда получается очень насыщенный. Главное — держите двери на замке: от соседей и медведей.

Сметанка да лимон

Уже кисло? Что вы! Получится отменно. Попробуйте на досуге.

Вам понадобится:

яйцо вареное (желток) — 1 шт.

растительное масло —3 ст.л.

сок половины лимона

сметана — 100 г соль, сахар, перец — по вкусу

Приготовление:

Протертый через сито отварной желток посолите, добавьте растительное масло и перемешайте. Затем очередь сметаны и лимонного сока. Все это снова перемешайте и поперчите. Добавьте сахар для резкости. Заправка хороша и для овощных, и для фруктовых салатов.

Где хрен, там и тмин

Вам понадобится:

винный уксус — 200 мл семена тмина — 1 ст.л.

корень хрена — 2 ст.л.

сок одного лимона

Приготовление:

Разведите холодной водой винный уксус и добавьте туда ошпаренные семена тмина и тертый хрен. Вы, конечно, помните по любимому советскому фильму «Двое и одна» с Г. Бурковым, что тереть хрен нужно исключительно в противогазе. Итак, влейте в смесь сок лимона и тщательно все перемешайте. Овощные салаты с такой заправкой станут волшебными.

Маковый

Когда с утра маковой росинки во рту не было, срочно готовьте эту заправку и наслаждайтесь вкусом.

Вам понадобится:

сахар — 2 ст.л.

сок лимона — 2 шт.

лук репчатый (нарезанный) — 1 ч.л.

дижонская горчица — 1 ч.л.

соль — 1/2 ч.л.

растительное масло — 1/2 стакана

мак — 1 ст.л.

Приготовление:

Просто смешайте в блендере все, что упомянуто в рецепте! Особенно хороша эта заправка к салатам с обилием листовой зелени. Но, скажем по секрету, фруктовые нарезки тоже непрочь ею побаловаться.

Тысяча и один остров

Вам понадобится:

1/2 стакана сметаны (если очень хочется, замените на лайт-версию — йогурт и т.п.)

1 стакан кефира

1/4 стакана майонеза

1/3 стакана кетчупа

1 яйцо

2-3 консервированных корнишона

1 ч.л. белого лука, мелко нарезать соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Сваренное вкрутую яйцо мелко нарезать. Так же поступить с корнишонами (только не вареными, конечно). А затем все остальное перемешать в миске. Можно посыпать зеленью. Заправка сытная, плотная. Подойдет и для мясных, и для овощных, и для рыбных салатов.

Огуречный соус

Говорят, особенно эта заправка любима в США.

Вам понадобится:

1/2 стакана нежирной сметаны

1/4 стакана майонеза

1 небольшой огурец

3 ст.л. мелко нарезанной свежей петрушки

1 зубчик чеснока

2-3 стрелы зеленого лука соль, перец

Приготовление:

Огурец нужно очистить от кожуры и семечек и вместе с остальными ингредиентами взбить в блендере. А потом остудить лакомство в холодильнике. Кстати, заправлять салаты можно постепенно. Соус спокойно выстоит в холодильнике до трех суток.