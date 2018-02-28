Как не следует пить свежевыжатые соки

Свежевыжатые соки пользуются существенной популярностью. Многие приобретают себе соковыжималки, для того чтобы регулярно употреблять целебный напиток. Тем не менее для этих соков есть некоторые ограничения в использовании.

Соки цитрусовых не подходят для людей с чувствительными зубами, потому что они вызывают эрозию эмали. Это одна из основных причин чувствительных зубов.

Рекомендуется пить соки через час — полтора часа после еды, особенно правило работает в отношении сладких фруктовых соков. В противном случае может возникнуть вздутие желудка и метеоризм из-за ферментации сладких фруктов в желудке и кишечнике.

Люди с гастритом, язвой, панкреатитом должны избегать кислотных соков, потому что их потребление может раздражать желудок.

Сок грейпфрута опасен для сочетания с большой группой лекарственных средств. Имейте это в виду, принимая даже самые безопасные на первый взгляд лекарства, ведь грейпфрут усиливает действие лекарств.

Из-за высокого содержания сахара виноградный сок не рекомендуется для людей с диабетом. Несомненно, регулярное потребление по крайней мере стакана свежевыжатого фруктового или овощного сока в день приносит удовольствие, хорошее настроение и долгосрочные преимущества для организма.

Если решите использовать соки для похудения, детоксикации или лечения, рекомендуется провести обязательную консультацию с соответствующими специалистами. Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.