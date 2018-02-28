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Как не следует пить свежевыжатые соки
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Как не следует пить свежевыжатые соки 

МедикФорум 28 февраля 2018
Фото: МедикФорум
Свежевыжатые соки пользуются существенной популярностью. Многие приобретают себе соковыжималки, для того чтобы регулярно употреблять целебный напиток. Тем не менее для этих соков есть некоторые ограничения в использовании.
  • Соки цитрусовых не подходят для людей с чувствительными зубами, потому что они вызывают эрозию эмали. Это одна из основных причин чувствительных зубов.
  • Рекомендуется пить соки через час — полтора часа после еды, особенно правило работает в отношении сладких фруктовых соков. В противном случае может возникнуть вздутие желудка и метеоризм из-за ферментации сладких фруктов в желудке и кишечнике.
  • Люди с гастритом, язвой, панкреатитом должны избегать кислотных соков, потому что их потребление может раздражать желудок.
  • Сок грейпфрута опасен для сочетания с большой группой лекарственных средств. Имейте это в виду, принимая даже самые безопасные на первый взгляд лекарства, ведь грейпфрут усиливает действие лекарств.
  • Из-за высокого содержания сахара виноградный сок не рекомендуется для людей с диабетом. Несомненно, регулярное потребление по крайней мере стакана свежевыжатого фруктового или овощного сока в день приносит удовольствие, хорошее настроение и долгосрочные преимущества для организма.
Если решите использовать соки для похудения, детоксикации или лечения, рекомендуется провести обязательную консультацию с соответствующими специалистами. Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.
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