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Ошибки, которые портят удовольствие от чая
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Ошибки, которые портят удовольствие от чая 

WomanHit.ru 28 февраля 2018
Фото: WomanHit.ru
Вместо полезного и душистого напитка, вы можете получить опасное зелье.

Ошибка № 1

Покупка ароматизированного чая. Не стоит выбирать напиток со вкусом цитрусовых и тому подобные. Ученые установили, что в них повышено содержание свинца. Этот металл увеличивает риск возникновения заболеваний сердца, почек и репродуктивной системы.

Ошибка №2

Экономить при покупке чая не стоит. Дешевый чай, во-первых, не вкусный, во-вторых, в нем, как правило, превышено содержание фтора. Это может пагубно сказаться на зубах и костях.

Ошибка №3

Нельзя пить слишком горячий чай. Кроме обычного ожога ротовой полости, напиток высокой температуры может вызвать расширение сосудов носоглотки. Это нередко провоцирует носовые кровотечения.

Ошибка №4

Крепкий чай также приводит к разрушению костей и зубов. При употреблении бодрящего напитка пульс учащается, кровоток ускоряется, центральная нервная система и головной мозг приходят в возбуждение — это вредно для организма.

Ошибка №5

Не стоит пить чай сразу после еды. Содержащиеся в нем вещества «связывают» поступившее с пищей железо и значительно ухудшает его поглощение организмом. Это может вызвать дефицит микроэлемента, а значит такие неприятные последствия, как выпадение волос и ухудшение состояния кожи.
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