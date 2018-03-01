Как идеально запечь картофель: 7 классных рецептов 

Картофель — универсальный продукт. Его можно купить в любом магазине по доступной цене и приготовить из него бесчисленное количество вкусных блюд.
Несмотря на все многообразие гастрономических вариантов, самым вкусным остается запеченный картофель. Это именно то, что нужно после рабочего дня, когда стоять у плиты совсем нет сил, но при этом хочется вкусно поужинать.
Мы составили подборку из 7 классных рецептов запеченного картофеля, которые вы обязательно должны попробовать приготовить.
Картофель, запеченный с зеленью и чесноком
Вам понадобится:
Картофель — 700 г Оливковое масло — 1/4 чашки
Растопленное сливочное масло — 2 ст.л.
Чеснок — 2 головки
Нарезанные листья петрушки — 1/2 ст.л.
Лимон — 1/2 шт.
Тимьян — 5-6 веточек
Соль — 1/4 ч.л.
Черный перец — 1/2 ч.л.
Разогрейте духовку до 180 °C.
Надрежьте картофель и выложите на противень.
Сбрызните картофель оливковым маслом и полейте растопленным сливочным маслом.
Добавьте измельченный чеснок, петрушку, лимон и тимьян.
Посыпьтк солью и черным перцем.
Запекайте в течение часа.
Подавайте к столу.
Картофель с травами и лимоном
Вам понадобится:
Оливковое масло — 1/4 чашки
Растопленное сливочное масло — 2 ст.л.
Измельченный чеснок— 3 зубчика
Измельченная петрушка— 1 ст.л.
Лимонный сок— 1 ст.л.
Мед— 1 ст.л.
Соль — 1/4 ч.л.
Черный молотый перец — 1/4 ч.л.
Разогрейте духовку до 180 °C.
Надрежьте картофель и выложите на противень.
Смешайте масло, чеснок, петрушку, лимонный сок, мед.
Полейте картофель получившейся смесью. Посолите, поперчите.
Запекайте картофель в течение часа.
Подавайте к столу.
Картофель с брокколи и сыром
Вам понадобится:
Картофель — 4 шт.
Оливковое масло — 1 ч.л.
Сливочное масло — 3,5 ст.л.
Обезжиренный греческий йогурт — 1/2 стакана
Пахта — 1/4 чашки
Соль — 1/2 ч.л.
Черный молотый перец — 1/2 ч.л.
Рубленый зеленый лук — 3/4 ч.л.
Чесночный порошок — 3/4 ч.л.
Луковый порошок — 1/2 ч.л.
Паприка — 1/2 ч.л.
Брокколи — 1/2 чашки
Тертый твердый сыр — 2 чашки
Разогрейте духовку до 200 °C.
Выложите картофель в форму для запекания и отправьте в духовку на час. После охладите и нарежьте на половинки.
Разберите брокколи на соцветия и отварите на пару.
Удалите мякоть картофеля и переложите ее в миску.
Смажьте картофель оливковым маслом и выложите на противень, застеленный бумагой для запекания.
В картофельную мякоть добавьте сливочное масло и взбейте с помощью блендера.
Затем добавьте греческий йогурт, пахту, соль, перец, лук, чесночный и луковый порошки, паприку, брокколи и сыр. Перемешайте и нафаршируйте получившейся массой картофельные ломтики.
Запекайте 20-25 минут.
Подавайте к столу.
Картофель по-итальянски
Вам понадобится:
Картофель — 450 г Оливковое масло — 1 ст.л.
Измельченный чеснок — 2 зубчика
Итальянские приправы — 1 ч.л.
Соль — 1/4 ч.л.
Паприка — 2 щепотки
Измельченный твердый сыр — 1/3 чашки
Измельченные листья петрушки — 1 ч.л.
Сливочное масло — 2 ст. л.
Разогрейте духовку до 200 °C.
Очистите и промойте картофель. Нарежьте на половинки.
Нагрейте сковороду и добавьте в нее оливковое масло.
Всыпьте в сковороду картофель и обжаривайте до хрустящей корочки. Картофель переместите в кастрюлю.
Сковороду верните на плиту и обжарьте в ней чеснок, итальянские приправы, соль и паприку в течение пары минут. Добавьте картофель. Хорошенько все перемешайте.
Выключите огонь. Добавьте сыр и петрушку.
Поместите поверх картофеля сливочное масло, нарезанное кубиками, и отправьте сковороду в духовку на 15 минут. Подавайте к столу.
Картофель с грибами и шпинатом
Вам понадобится:
Красный картофель — 2 шт.
Сливочное масло — 2 ст.л.
Грибы — 300 г Измельченный лук-шалот — 1 шт.
Белое вино — 1/4 стакана
Шпинат — 100 г Сливки — 3 ст.л.
Тертый твердый сыр — 1/2 ст.л.
Соль — по вкусу
Перец — по вкусу
Тертый сыр чеддер — 100 г Измельченный лук-порей — 1-2 ст. л.
Красный перец хлопьями — 1/4 ч.л.
Разогрейте духовку до 200 °C.
Наколите картофель в 3-4 местах. Сбрызните небольшим количеством масла и выложите на противень. Запекайте 40 минут.
Нагрейте столовую ложку масла в большой кастрюле на среднем огне. Когда масло начнет пузыриться, добавьте грибы и обжаривайте их, часто помешивая, в течение семи минут.
Уменьшите огонь до среднего, добавьте лук-шалот и оставшееся масло для кастрюли. Готовьте одну минуту.
Влейте вино и готовьте еще 1-2 минуты.
Выложите картофель на противень, застеленный бумагой для запекания. Сделайте надрез. Посыпьте тертым сыром чеддер и отправьте в духовку на пять минут.
В кастрюлю с грибами добавьте шпинат и готовьте еще три минуты.
Добавьте сливки. Посолите, поперчите.
Украсьте картофель получившимся соусом из шпината и грибов. Посыпьте зеленым луком и красным перцем.
Подавайте к столу.
Картофель с сыром и беконом
Вам понадобится:
Картофель — 5 шт.
Подсолнечное масло — 1 ст.л.
Сливочное масло — 2 ст.л.
Сметана — 1/4 стакана
Тертый сыр чеддер — 1/2 чашки
Молоко — 1/4 чашки
Соль — по вкусу
Черный перец — по вкусу
Бекон — по вкусу
Зеленый лук — 1 веточка
Разогрейте духовку до 180 °C.
Картофель смажьте маслом и посыпьте солью.
Выложите картофель на противень, застеленный бумагой для запекания. Отправьте в духовку на час.
Разрежьте картофель на половинки и удалите немного мякоти.
Смешайте мякоть картофеля со сметаной, сыром, молоком, солью и перцем. Нафаршируйте картофельные ломтики получившейся смесью.
Поверх каждой картофелины выложите бекон и еще немного сыра.
Поменяйте температуру в духовке на 160 °C и выпекайте картофель еще 15 минут.
Посыпьте зеленым луком и подавайте к столу.
Сливочный картофель
Вам понадобится:
Картофель — 4 шт.
Сметана — 3/4 стакана
Сливочное масло — 6 ст.л.
Сливочный сыр — 70 г Рубленый зеленый лук — 2 стебля
Соль — 1 ч.л.
Черный перец — 1 ч.л.
Тимьян — 1/4 ч.л.
Молоко — 1/4 чашки
Тертый сыр чеддер — 3/4 чашки
Паприка — щепотка
Наколите картофель ножом и отправьте в предварительно разогретую до 200 °C духовку на час. После слегка остудите и разрежьте на половинки.
Мякоть удалите с помощью ложки и переложите в миску.
Добавьте к мякоти сметану, масло, сливочный сыр, соль, перец, тимьян и молоко. Измельчите с помощью блендера или толкушки.
Нафаршируйте получившейся смесью картофельные ломтики. Приправьте паприкой.
Выпекайте в течение 20 минут.
Подавайте к столу.