Как идеально запечь картофель: 7 классных рецептов

Картофель — универсальный продукт. Его можно купить в любом магазине по доступной цене и приготовить из него бесчисленное количество вкусных блюд.

Несмотря на все многообразие гастрономических вариантов, самым вкусным остается запеченный картофель. Это именно то, что нужно после рабочего дня, когда стоять у плиты совсем нет сил, но при этом хочется вкусно поужинать.

Мы составили подборку из 7 классных рецептов запеченного картофеля, которые вы обязательно должны попробовать приготовить.

Картофель, запеченный с зеленью и чесноком

Вам понадобится:

Картофель — 700 г Оливковое масло — 1/4 чашки

Растопленное сливочное масло — 2 ст.л.

Чеснок — 2 головки

Нарезанные листья петрушки — 1/2 ст.л.

Лимон — 1/2 шт.

Тимьян — 5-6 веточек

Соль — 1/4 ч.л.

Черный перец — 1/2 ч.л.

Разогрейте духовку до 180 °C.

Надрежьте картофель и выложите на противень.

Сбрызните картофель оливковым маслом и полейте растопленным сливочным маслом.

Добавьте измельченный чеснок, петрушку, лимон и тимьян.

Посыпьтк солью и черным перцем.

Запекайте в течение часа.

Подавайте к столу.

Картофель с травами и лимоном

Вам понадобится:

Оливковое масло — 1/4 чашки

Растопленное сливочное масло — 2 ст.л.

Измельченный чеснок— 3 зубчика

Измельченная петрушка— 1 ст.л.

Лимонный сок— 1 ст.л.

Мед— 1 ст.л.

Соль — 1/4 ч.л.

Черный молотый перец — 1/4 ч.л.

Разогрейте духовку до 180 °C.

Надрежьте картофель и выложите на противень.

Смешайте масло, чеснок, петрушку, лимонный сок, мед.

Полейте картофель получившейся смесью. Посолите, поперчите.

Запекайте картофель в течение часа.

Подавайте к столу.

Картофель с брокколи и сыром

Вам понадобится:

Картофель — 4 шт.

Оливковое масло — 1 ч.л.

Сливочное масло — 3,5 ст.л.

Обезжиренный греческий йогурт — 1/2 стакана

Пахта — 1/4 чашки

Соль — 1/2 ч.л.

Черный молотый перец — 1/2 ч.л.

Рубленый зеленый лук — 3/4 ч.л.

Чесночный порошок — 3/4 ч.л.

Луковый порошок — 1/2 ч.л.

Паприка — 1/2 ч.л.

Брокколи — 1/2 чашки

Тертый твердый сыр — 2 чашки

Разогрейте духовку до 200 °C.

Выложите картофель в форму для запекания и отправьте в духовку на час. После охладите и нарежьте на половинки.

Разберите брокколи на соцветия и отварите на пару.

Удалите мякоть картофеля и переложите ее в миску.

Смажьте картофель оливковым маслом и выложите на противень, застеленный бумагой для запекания.

В картофельную мякоть добавьте сливочное масло и взбейте с помощью блендера.

Затем добавьте греческий йогурт, пахту, соль, перец, лук, чесночный и луковый порошки, паприку, брокколи и сыр. Перемешайте и нафаршируйте получившейся массой картофельные ломтики.

Запекайте 20-25 минут.

Подавайте к столу.

Картофель по-итальянски

Вам понадобится:

Картофель — 450 г Оливковое масло — 1 ст.л.

Измельченный чеснок — 2 зубчика

Итальянские приправы — 1 ч.л.

Соль — 1/4 ч.л.

Паприка — 2 щепотки

Измельченный твердый сыр — 1/3 чашки

Измельченные листья петрушки — 1 ч.л.

Сливочное масло — 2 ст. л.

Разогрейте духовку до 200 °C.

Очистите и промойте картофель. Нарежьте на половинки.

Нагрейте сковороду и добавьте в нее оливковое масло.

Всыпьте в сковороду картофель и обжаривайте до хрустящей корочки. Картофель переместите в кастрюлю.

Сковороду верните на плиту и обжарьте в ней чеснок, итальянские приправы, соль и паприку в течение пары минут. Добавьте картофель. Хорошенько все перемешайте.

Выключите огонь. Добавьте сыр и петрушку.

Поместите поверх картофеля сливочное масло, нарезанное кубиками, и отправьте сковороду в духовку на 15 минут. Подавайте к столу.

Картофель с грибами и шпинатом

Вам понадобится:

Красный картофель — 2 шт.

Сливочное масло — 2 ст.л.

Грибы — 300 г Измельченный лук-шалот — 1 шт.

Белое вино — 1/4 стакана

Шпинат — 100 г Сливки — 3 ст.л.

Тертый твердый сыр — 1/2 ст.л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Тертый сыр чеддер — 100 г Измельченный лук-порей — 1-2 ст. л.

Красный перец хлопьями — 1/4 ч.л.

Разогрейте духовку до 200 °C.

Наколите картофель в 3-4 местах. Сбрызните небольшим количеством масла и выложите на противень. Запекайте 40 минут.

Нагрейте столовую ложку масла в большой кастрюле на среднем огне. Когда масло начнет пузыриться, добавьте грибы и обжаривайте их, часто помешивая, в течение семи минут.

Уменьшите огонь до среднего, добавьте лук-шалот и оставшееся масло для кастрюли. Готовьте одну минуту.

Влейте вино и готовьте еще 1-2 минуты.

Выложите картофель на противень, застеленный бумагой для запекания. Сделайте надрез. Посыпьте тертым сыром чеддер и отправьте в духовку на пять минут.

В кастрюлю с грибами добавьте шпинат и готовьте еще три минуты.

Добавьте сливки. Посолите, поперчите.

Украсьте картофель получившимся соусом из шпината и грибов. Посыпьте зеленым луком и красным перцем.

Подавайте к столу.

Картофель с сыром и беконом

Вам понадобится:

Картофель — 5 шт.

Подсолнечное масло — 1 ст.л.

Сливочное масло — 2 ст.л.

Сметана — 1/4 стакана

Тертый сыр чеддер — 1/2 чашки

Молоко — 1/4 чашки

Соль — по вкусу

Черный перец — по вкусу

Бекон — по вкусу

Зеленый лук — 1 веточка

Разогрейте духовку до 180 °C.

Картофель смажьте маслом и посыпьте солью.

Выложите картофель на противень, застеленный бумагой для запекания. Отправьте в духовку на час.

Разрежьте картофель на половинки и удалите немного мякоти.

Смешайте мякоть картофеля со сметаной, сыром, молоком, солью и перцем. Нафаршируйте картофельные ломтики получившейся смесью.

Поверх каждой картофелины выложите бекон и еще немного сыра.

Поменяйте температуру в духовке на 160 °C и выпекайте картофель еще 15 минут.

Посыпьте зеленым луком и подавайте к столу.

Сливочный картофель

Вам понадобится:

Картофель — 4 шт.

Сметана — 3/4 стакана

Сливочное масло — 6 ст.л.

Сливочный сыр — 70 г Рубленый зеленый лук — 2 стебля

Соль — 1 ч.л.

Черный перец — 1 ч.л.

Тимьян — 1/4 ч.л.

Молоко — 1/4 чашки

Тертый сыр чеддер — 3/4 чашки

Паприка — щепотка

Наколите картофель ножом и отправьте в предварительно разогретую до 200 °C духовку на час. После слегка остудите и разрежьте на половинки.

Мякоть удалите с помощью ложки и переложите в миску.

Добавьте к мякоти сметану, масло, сливочный сыр, соль, перец, тимьян и молоко. Измельчите с помощью блендера или толкушки.

Нафаршируйте получившейся смесью картофельные ломтики. Приправьте паприкой.

Выпекайте в течение 20 минут.

Подавайте к столу.