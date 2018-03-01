Где взять витамины в первые весенние дни

10 полезных овощных салатов: витамины в первые весенние дни

Салаты любят и женщины, и мужчины, и чем богаче его состав, тем блюдо более привлекательно. Краснокочанная и белокочанная капуста, болгарский перец, редис, помидоры и огурцы — свежие овощи всегда желанны на обеденном столе. А для тех же, кто соблюдает пост, так и вовсе радость!

1. Витаминный салат

Понадобится:

300 г краснокочанной капусты,

2 помидора,

2 огурца,

1 болгарский желтый перец,

100 г редиса,

1 стебель лука порея,

1 луковица,

любая свежая зелень по вкусу,

соль, растительное масло.

Приготовление:

Все овощи и зелень вымыть, обсушить на полотенце. Капусту тонко нашинковать, посолить, помять руками, чтобы дала сок.

Огурцы нарезать соломкой. Помидоры — ломтиками. Редис — кружочками. Перец очистить от семян, нарезать соломкой.

Весь лук очистить. У порея удалить зеленые листья, белую часть и репчатый лук нарезать кольцами.

Всю зелень измельчить. Соединить капусту, редис, лук, огурцы, помидоры, зелень. Посолить, заправить растительным маслом. Аккуратно перемешать, выложить горкой на блюдо. Украсить цветками из редиса.

2. Салат из краснокочанной капусты

Понадобится:

маленький вилок краснокочанной капусты,

2 апельсина,

2 груши,

4 мандарина,

100 г чернослива без косточек,

75 г лимонного сока,

50 г оливкового масла,

соль по вкусу,

веточки петрушки для украшения.

Приготовление:

С капусты снять верхние листья, обсушить бумажным полотенцем, разрезать кочан пополам и удалить кочерыжку. Затем нарезать капусту тонкой соломкой и тщательно перетереть с солью до образования сока.

Апельсины и мандарины очистить и разделить на дольки. Крупные дольки апельсина очистить от пленок и каждую разрезать пополам.

Груши вымыть, обсушить бумажным полотенцем, очистить от кожуры, удалить сердевину и нарезать тонкими дольками.

Чернослив промыть, залить кипятком и оставить на 3-5 минут. Несколько штук отложить для украшения, остальные нарезать.

Капусту отжать и смешать с другми подготовленными ингредиентами. Сбрызнуть лимонным соком и заправить оливковым маслом.

Готовый салат выложить горкой на блюдо, украсить целым черносливом и веточками петрушки.

3. Салат из капусты с кедровыми орешками

Понадобится:

300 г капусты,

2 огурца,

1 стручок красного сладкого перца,

1 пучок укропа,

1 пучок салата,

2 ст. ложки кедровых орешков,

3 ст. ложки растительного масла,

соль, молотый черный перец.

Приготовление:

Капусту вымыть, обсушить, нашинковать тонкой соломкой, посыпать щепоткой соли и слегка перетереть.

Огурцы вымыть, обсушить, натереть на крупной терке и смешать с капустой. Стручок сладкого перца вымыть, обсушить, разрезать пополам, удалить сердцевину с семенами и нарезать полосками.

Салат разобрать на листья, вымыть, обсушить, половину листьев нарезать широкими полосками. Укроп мелко нарубить.

Кедровые орешки слегка обжарить на сковороде без добавления жира, смешать с капустой, добавить сладкий перец и нарезанную зелень.

Посолить, поперчить и заправить маслом. Выложить на оставшиеся салатные листья.

4. Салат из капусты с огурцами

Понадобится:

400 г белокочанной капусты,

4 свежих огурца,

1 пучок зеленого лука,

1 пучок укропа,

соль,

2 ст. ложки растительного масла,

0,5 ч. ложки консервированного тертого хрена.

Приготовление:

Белокочанную капусту тщательно вымыть, обсушить на бумажном полотенце и затем нашинковать тонкой соломкой. Положить ее в большую миску, посолить по вкусу и слегка помять, чтобы она стала мягкой и дала сок. Оставить на 7 минут.

Свежие огурцы вымыть и срезать кончики. При необходимости, если кожура слишком грубая, очистить плоды и нарезать тонкими кружочками.

Зеленый лук очистить, вымыть и нарезать колечками слегка наискосок. Укроп вымыть, обсушить и мелко порубить.

Капусту смешать с огурцами, зеленым луком и укропом. Посолить. Консервированный хрен развести маслом и заправить салат.

5. Салат с черносливом

Понадобится:

0,5 кг белокочанной капусты,

1 морковь,

1 луковица,

пучок укропа,

1 ст. ложка лимонного сока,

10 шт. чернослива,

4 ст. ложки растительного масла,

перец, соль, сахар по вкусу.

Приготовление:

Капусту нашинковать. Морковь натереть на крупной терке. Лук очистить и нарезать полукольцами. Чернослив залить кипятком, оставить на 2 минуты, слить воду, нарезать.

В сковороде разогреть растительное масло и обжарить лук до прозрачности, добавить чернослив и готовить 3 минуты. Положить морковь, капусту, приправить солью, сахаром и перцем. Полить лимонным соком и готовить 10 минут. Немного остудить.

Укроп измельчить и добавить в капусту, перемешать. Салат подавать теплым.

6. Салат с финиками и капустой

Понадобится:

300 г белокочанной капусты,

2 стебля сельдерея,

2 моркови,

8 ст. ложек оливкового масла,

1 ст. ложка сахарной пудры,

по 0,5 ч. ложки порошка карри и молотой паприки,

70 г фиников без косточек,

50 г зеленого лука,

4 веточки кинзы,

сок 0,5 лимона,

соль, молотый черный перец.

Приготовление:

Капусту тонко нашинковать. Стебель сельдерея вымыть и нарезать ломтиками. Морковь вымыть, очистить и натереть на терке для корейской моркови.

В сковороде разогреть 2 ст. ложки масла и слегка подрумянить морковь. Посыпать сахарной пудрой, порошком карри и паприкой, перемешать и держать на огне 5 минут.

Финики нарезать колечками. Лук и кинзу вымыть, обсушить и крупно нарезать. Для соуса оставшееся масло смешать с лимонным соком, посолить и поперчить.

Капусту, сельдерей, финики, лук и кинзу перемешать с морковью. Полить приготовленным соусом и подать на стол.

7. Салат из краснокочанной капусты с яблоками

Понадобится:

по 300 г краснокочанной и брюссельской капусты,

1 стебель сельдерея,

0,5 банки консервированной кукурузы,

150 г спаржевой фасоли,

1 морковь,

2 яблока,

30 мл винного уксуса,

50 мл растительного масла,

1 ч. ложка лимонного сока,

сахар, соль, молотый красный перец,

25 г грецких орехов,

зелень петрушки.

Приготовление:

Брюссельскую капусту и спаржевую фасоль варить в подсоленной воде в течение 5 минут. Остудить, брюссельскую капусту разрезать на 2 части.

Краснокочанную капусту нашинковать тонкой соломкой. Стебель сельдерея нарезать кружочками. Яблоки очистить, нарезать кубиками, сбрызнуть лимонным соком.

Морковь очистить, натереть на терке для овощей по-корейски. Орехи очистить от скорлупы и внутренних перегородок, обжарить на сухой сковороде, затем измельчить.

Для заправки взбить уксус, масло, сахар, соль и красный перец.

Соединить краснокочанную и брюссельскую капусту, сельдерей, кукурузу, яблоки, спаржевую фасоль и морковь. Полить заправкой, хорошо перемешать.

Салат выложить на блюдо, посыпать измельченными орехами. Украсить петрушкой.

8. Салат из свежих овощей

Понадобится:

2 помидора,

2 разноцветных сладких перца,

2 моркови,

300 г белокочанной капусты,

1 луковица,

1 свежий огурец,

зелень по вкусу.

Для заправки:

2 ст. ложки оливкового масла,

1 ст. ложка белого бальзамического уксуса,

1 ч. ложка сока лимона,

1 ч. ложка сахара,

соль, молотый белый перец.

Приготовление:

Помидоры и огурец вымыть, нарезать кружочками или кусочками. Морковь вымыть и натереть на средней терке. Лук очистить и мелко нарезать.

Зелень вымыть, обсушить и порубить. Капусту нашинковать. Сладкий перец очистить и нарезать соломкой. Все соединить и перемешать.

Для заправки соединить все ингредиенты и взбить венчиком. Салат полить заправкой, перемешать и убрать в холодильник до подачи.

9. Салат с сельдереем и яблоком

Понадобится:

1/4 небольшого кочана белокочанной капусты,

1 средняя морковь,

0,5 красного болгарского перца,

1 небольшое яблоко,

1–2 свежих огурца,

1–2 небольших помидора или 4–5 помидоров черри,

1 стебель сельдерея.

Для заправки:

2 ст. ложки оливкового масла,

сок 1/4 лимона,

соль, молотый черный перец или паприка по вкусу,

щепотка сахара.

Для украшения:

листья салата,

зелень петрушки.

Приготовление:

Капусту нашинковать в отдельную миску ровной соломкой, предварительно убрав толстые стебли. Помять руками и отставить на 10–15 минут, чтобы капуста стала мягче и пустила сок.

Морковь очистить и натереть на терке для овощей по-корейски. Часть болгарского перца оставить для украшения, остальной нарезать кубиками.

Огурцы нарезать соломкой, помидоры — дольками (черри разрезать пополам). Стебель сельдерея нарезать кусочками. Все продукты соединить и аккуратно перемешать.

Для заправки все соединить, хорошо перемешать. Блюдо выстелить листьями салата, выложить на него овощи, полить заправкой. Украсить салат зеленью петрушки, полосками болгарского перца.

10. Овощной салат

Понадобится:

по 2 огурца и моркови,

по 30 г листового салата и зеленого лука,

3 помидора.

Для заправки:

50 мл растительного масла,

1 ст. ложка столового уксуса,

50 мл холодной кипяченой воды,

2 зубчика чеснока,

молотый черный перец, паприка, соль по вкусу,

зелень петрушки.

Приготовление:

Огурцы и помидоры (2 шт.) нарезать дольками. Листья салата порвать руками. Морковь натереть на терке для овощей по-корейски. Лук крупно нарезать.

Для заправки чеснок нарезать мелко, добавить остальные ингредиенты, хорошо перемешать.

Овощи выложить в салатник, аккуратно перемешать с помощью двух вилок. Полить салат приготовленной заправкой. Украсить блюдо розочкой из кожуры помидора и зеленью петрушки.