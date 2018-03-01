Как сделать из сливочного масла ароматную приправу

Мы все привыкли ко вкусу сливочного масла и воспринимаем его пачку у себя в холодильнике как нечто само-собой разумеющееся. Вместе с тем, небольшие штрихи позволяют открыть совершенно новые ощущения вкуса привычного продукта, который может лечь в основу потрясающих соусов из свежих, натуральных, а, главное, доступных ингредиентов.

Всего несколько душистых видов трав, пара специй, немного сока цитрусовых, которые наверняка найдутся на каждой кухне, способны открыть с десяток новых сливочных соусов на все случаи жизни. Как и везде в кулинарии, главное здесь не переусердствовать с количеством ингредиентов и не бояться экспериментировать. Мы рекомендуем для начала освоить эти 5 простых и базовых сочетаний, чтобы понять, насколько вкусными могут быть привычные домашние продукты, если подойти к ним с фантазией. — Приготовление —

Примерно за час до приготовления масло необходимо достать из холодильника и оставить при комнатной температуре, чтобы оно стало мягким. У зелени и трав берут только листья: их отрывают от стеблей и мелко измельчают. Размягченное масло выкладывают в миску и хорошо перемешивают вместе с травами. С помощью ложки пряное масло перекладывают на пергамент, сворачивают рулет, убирают его на несколько часов в морозилку, после чего переносят в холодильник. Масло рекомендуется использовать в течение недели, пока оно не утратило свежести и аромата трав. В морозильной камере масло можно хранить до 6 месяцев, отрезая его по мере необходимости, но оно уже не будет таким душистым. — Кинза и лайм —

Вкус свежей кинзы достаточно резковатый, кому-то он даже может показаться специфическим. Но в небольшом количестве она может подчеркнуть вкус мяса и придать ему приятный пряный привкус. Сбалансировать вкус травянистого растения можно, добавив к нему немного лайма. Причем, это может быть как сок, так и цедра. Сочетание кинза и лайм подходит для мясных и овощных блюд, рыбы и некоторых видов морепродуктов. — Мята и лимонная цедра —

Как правило, мяту ассоциируют в основном с коктейлями или со сладким, ароматным чаем. А между тем это многолетнее растение из семейства яснотковых может преобразить и вкус ваших блюд. Освежающие, слегка ментоловые нотки хорошо уравновешивает цедра лимона. Количество мяты лучше всего брать на собственный вкус, а вот цедры можно не жалеть. К примеру, если вы берете 1/2 чашки сливочного масла, то к нему можно смело добавлять цедру одного лимона. Мята с лимоном хорошо гармонирует с бараниной, курицей и форелью. — Тимьян и мед —

Салаты, овощные блюда, мясо, рыба — всем этим блюдам тимьян придает пряный, яркий вкус. Сама по себе трава обладает слегка горьковатым вкусом, который можно смягчить с помощью меда. Одна ложка меда добавит лишь еле ощутимую сладость, и подчеркнет аромат тимьяна. Масло с тимьяном и медом также можно использовать для приготовления выпечки. — Лук-резанец и черный перец —

Лук-резанец — достойная альтернатива петрушке, розмарину и другим классическим травам и зелени, которые используется как основа пряного масла для стейков. По сравнению с обычным зеленым луком этот вид лука более нежный и менее острый. Вместе со свежемолотым перцем и маслом он становится идеальным дополнением, призванным подчеркнуть вкус стейка. — Петрушка и лук-шалот —

Петрушкой принято дополнять блюдо непосредственно перед подачей. В качестве приправы и ароматизирующей добавки обычно ее добавляют в сухом или замороженном виде. Неплохим компромиссом между ними может стать ароматное масло с зеленью свежей петрушки. В дополнении с луком-шалот она разнообразит вкус мяса, дичи и рыбы и придаст особый вкус главному блюдо итальянской кухни — пасте.