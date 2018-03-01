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Названы самые полезные свойства мармелада
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Названы самые полезные свойства мармелада 

МедикФорум 1 марта 2018
Фото: МедикФорум
Качественно изготовленный мармелад может быть не только лакомством, — в умеренном количестве это по-настоящему здоровый продукт, напомнили эксперты. Но большое количество продающегося в магазинах мармелада не подходит под определение «правильный» и «полезный».
В состав мармелада может входить желатин, пектин, фрукты, водоросли и агар-агар (растительный заменитель желатина). Во многих случаях мармелад готовят из пектина, который положительно влияет на организм человека, об этом специалисты рассказали интернет-порталу rsute.ru.ru. Ученые привели в пример существующую в Англии традицию съедать утром немного апельсинового мармелада.
Выяснилось, что подобная привычка действительно положительно влияет на желудочно-кишечный тракт и на иммунитет. «Мармелад хорошо очищает организм от тяжелых материалов, от антибиотиков, холестерина, выводит токсины из организма, — это благоприятно влияет на работу желудка», — конкретизировали эксперты.
Кроме того, благодаря употреблению мармелада нормализуется и активизируется липидный и углеводный обмен веществ, что делает этот продукт идеальным выбором в качестве десерта для худеющих.
Но, как выяснил МедикФорум, мармелад ярких оттенков, которого так много сегодня в супермаркетов, специалисты употреблять как раз не рекомендуют. Полезный мармелад, по их словам, должен иметь цвет, близкий к натуральным вареньям из фруктов и ягод.
Яркие цвета мармеладных изделий — знак того, что в их составе, скорей всего, много искусственных красителей и химических веществ. Также, по мнению экспертов, не стоит есть прозрачный мармелад: в нем нет или слишком мало натуральных ингредиентов.
Они напомнили, что качественный продукт имеет кисловатый вкус, неяркий цвет и однородную структуру.
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