10 простых диетических завтраков от звезд

Завтра выходной, а это значит, можно поспать немного подольше и начать день с вкусного и полезного завтрака. Звезды поделились с BeautyHack любимыми рецептами и рассказали о своих ежедневных утренних ритуалах.

«У меня есть несколько вариантов любимых завтраков. Первый — омлет из одного желтка и двух белков с половиной помидора, четвертинкой авокадо и двумя ломтиками лосося. Если накануне была вечеринка, начинаю свой день с мисо-супа с соевым сыром. В Японии завтракать именно этим блюдом — хорошая традиция. О том, почему это полезно и здорово, рассказала в своей книге Юлия Титель — совладелица клиники «Пятый элемент». Для меня обязателен второй завтрак — это может быть 200 г фруктов (если их не было на первый завтрак), 10 любых орехов, 6 крупных фиников, ½ авокадо. Две недели назад начался Великий пост. Знаю, что многие его соблюдают. Поделюсь рецептом постной каши».

Гречневая каша на соевом молоке

Гречневая крупа — 100 г Соевое молоко — 150 мл Чернослив — 6 шт.

Гречневую крупу отварите до полуготовности. Влейте соевое молоко и томите под закрытой крышкой на медленном огне. Чернослив замочите в холодной воде. Нарежьте небольшими кусочками. Добавьте в готовой каше.

«Первым делом выпиваю стакан воды, умываюсь и делаю зарядку — качаю пресс, приседаю и использую все доступные мне способы, чтобы проснуться. На завтрак люблю есть 5%-ый творог с тертым яблоком и корицей. Иногда добавляю к нему ваниль и ложку меда».

Овсяная каша на кокосовом молоке

Овсяные хлопья — 50 г Кокосовое молоко — 150 мл Курага — 20 г Кунжут — 10 г Цукаты — 15 г Вскипятите кокосовое молоко. Добавьте овсяные хлопья и варите до готовности, постоянно помешивая. Курагу замочите в воде на 10 минут, а затем нарежьте небольшими кусочками. Добавьте к овсяным хлопьям цукаты, сухофрукты. Перед подачей посыпьте кунжутными семенами.

Анастасия Постригай. Искусствовед, блогер, основатель крупнейшей онлайн-школы искусствоведения

«Этим рецептом со мной поделилась мама. Идеальный легкий завтрак для девушек, живущих в ритме мегаполиса!»

Сытный омлет в кружке

Яйцо –1 шт. Помидор -1 шт. Соевое молоко — 20 мл Перец –1 шт. Зелень Твердый сыр Взбейте яйца с молоком. Добавьте нарезанные овощи, сыр и зелень. Перелейте полученную смесь в кружку. Поставьте в микроволновую печь на 3 минуты.

Творожные маффины

Зернистый творог до 3% — 100 г Овсяные хлопья –2 ст.л. Свежие ягоды –15 г Яйцо Ваниль

Взбейте творог с яйцом и ванилью. Добавьте овсяные хлопья, ягоды и хорошо перемешайте. Выложите в силиконовые формы для запекания и отправляйте в духовку на 20 минут.

«Мое утро начинается со стакана воды и растяжки — даже минимальная физическая активность дарит заряд бодрости на целый день. Перед обедом и ужином я тоже стараюсь растянуться — помогает еде лучше усвоиться».

Рулет из омлета с сыром «Филадельфия» и авокадо

Яйцо — 2 шт. Твердый сыр — 20 г Авокадо — 1/2 Брокколи — 30 г Натуральный йогурт — 2 ст.л. «Филадельфия» — 30 г Взбейте яйца с йогуртом, солью и перцем, добавьте укроп, мелко натертый сыр твердого сорта (типа голландского). Приготовьте омлет. Порежьте авокадо и смешайте с нарезанньй кинзой и отваренной не до полной готовности брокколи (чтобы она оставалась слегка хрустящей). Добавьте «Филадельфию»и хорошо перемешайте, после чего выложите получившуюся массу на почти готовый омлет. Сверните рулетом. Обжарьте еще несколько минут.

«Утро я всегда со стакана теплой воды за 30 минут до еды — помогает запустить метаболизм. Завтраки стараюсь делать разнообразными. Если понедельник начала с каши на воде с ягодами и зеленым чаем, во вторник съем легкий овощной салат с оливковым маслом и хлебцем. Люблю омлет, авокадо, тосты с сыром. Расскажу читателям BeautyHack расскажу, как приготовить полезные сырники».

Миндальные сырники с ягодным муссом

Творог — 70 г Белок — 1 шт. Миндальная мука — 16 г Малина — 30г Мята Разрыхлитель Ваниль

Творог взбейте с белком и ванилью и добавьте разрыхлитель. Просейте миндальную муку и перемешайте. Сформируйте сырники. В центр каждого положите цельный миндаль. Выпекайте при температуре 180 градусов. Для мусса взбейте малину с веточкой мяты. Готово!

Маша Шумакова. Актриса

«Мой день начинается с хорошим и добрых пожеланий — именно утром закладывается энергия, определяющая, как пройдут ближайшие сутки. После этого выпиваю стакан воды и столовую ложку перемолотых льняных семян, смешанных с небольшим количеством кипятка — улучшает пищеварение и нормализует работу желудочно-кишечного тракта. После завтрака танцую Каушики — духовный танец, помогающий прочистить женские энергетические каналы, и, по возможности, качаю пресс. Я — пасыроед. Поэтому поделюсь рецептом сыроеднеческого завтрака».

Паштет из кешью с сыроеднеческими хлебцами

Кешью — 50 г Тыквенные семена — 20 г Лимонный сок Зелень Оливковое масло

Кешью замочите в воде на несколько часов. Добавьте тыквенные семена, зелень, оливковое масло и измельчите с помощью блендера. Подавайте с сыроеднеческими хлебцами.

Эльмира Калимуллина. Оперная певица, актриса, посол Чемпионата Мира по футболу-2018

«С детства мама приучила меня к разгрузочным дням раз в неделю — практикую их и по сей день. Утро начинаю с завтрака — для меня это обязательный прием пищи».

Творожная паста с помидорами и зеленью

Творог — 50 г Помидор — 1 шт. Зелень Цельнозерновой хлеб

Взбейте творог с морской солью и зеленью. Хлеб обжарьте на сухой сковороде. Выложите на него творожную массу, нарезанные кругами помидоры и подавайте к столу. Такой завтрак можно дополнить чашкой травяного чая с медом.

Диана Ди. Певица, блогер

«Когда утром нет аппетита, а дел в течения дня много, делаю смузи. Ингредиенты для него могут быть разными — все зависит от вашего вкуса. Мой любимый со шпинатом, огурцом, бананом, грушей и лимонным соком. Чаще всего я начинаю день с овсяной каши. Готовлю на воде с добавлением меда».

Каша из полбы на миндальном молоке

Полба — 50 г Миндальное молоко — 150 мл Груша — 1 шт. Мед Полбу замочите на ночь. Залейте питьевой водой и отварите до полуготовности. Поместите в горшочек для запекания. Добавьте миндальное молоко, мед, нарезанную грушу и отправляйте в духовку.

«Самый простой, быстрый и полезный завтрак — злаковый тост с авокадо. Обожаю кофе — без него мое утро не начинается. Кстати, у него много полезных свойств: снижает риск заболеваний печени, стимулирует мозговую деятельность, содержит антиоксиданты, борющиеся со свободными радикалами».

Омлет с болгарским перцем и помидором

Яйцо — 2 шт. Сладкий перец — 1 шт. Помидор — 1 шт. Пармезан — 30 г Яйца взбейте с добавлением морской соли. Перец и помидор нарежьте небольшими кусочками. Обжарьте с добавлением оливкового масла. Влейте яйца, посыпьте тертым сыром. Накройте крышкой. Томите 5-7 минут. Подавайте с рубленой зеленью.