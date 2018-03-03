Главные причины есть сезонную еду

Сезонные продукты подойдут и тем, кто подбирает диету, исходя из своего окружения, и тем, кто просто хочет улучшить свое питание. Даже если вы не выращиваете собственные овощи и фрукты, лучшие сезонные продукты можно найти на местном рынке.

Вот несколько причин перейти на сезонные овощи и фрукты или хотя бы включить их в свой рацион. Вы сможете наслаждаться лучшим вкусом, получать необходимые питательные вещества и не навредите окружающей среде. Лучший вкус

Если вы отказываетесь от овощей и фруктов из-за недостатков вкуса, попробуйте приобрести местные сезонные продукты, и вы заметите разницу. Благодаря новым технологиям мы обеспечены всем необходимым круглый год, однако полный вкус нам подарят только растения, выросшие в естественное время. Питательная ценность

Такие важные элементы, как витамины В и С, разрушаются во время хранения и транспортировки. Поэтому только из сезонных овощей и фруктов мы можем получить все необходимые питательные вещества. К тому же такая еда содержит больше антиоксидантов из-за положительного влияния солнца в нужное время года. Выбор

Очень плохо, если вам надоело ваше питание, особенно если вы стараетесь снизить вес. Если вы сосредоточитесь на сезонной продукции, у вас всегда будет достаточно большой выбор.

Кроме того, вы будете наслаждаться экзотическими фруктами, которые обычно поспевают как раз тогда, когда местные уже сошли на нет. Таким образом, вы будете обеспечены полезной едой круглый год. Более низкие цены

Поскольку производители местной продукции не затрачивают много средств на транспортировку и хранение, цены на овощи и фрукты обычно ниже. Кроме того, вы сможете приобрести больше трав и зелени, свежесобранных в вашем регионе. Меньше пестицидов

Растения приспособлены к росту в определенное время года. Поэтому им требуется меньше химических веществ для правильного развития.

Вы можете выбирать органические продукты, но овощи и фрукты с зеленого рынка все равно будут содержать меньше вредных веществ, чем продукты из супермаркета. Лучше для окружающей среды

Употребляя сезонную продукцию, вы поддерживаете местных фермеров, деятельность которых полезна для окружающей среды. Из-за меньшей транспортировки таких продуктов атмосфера меньше страдает от угарного газа. Конечно, фермеры не могут обеспечить продукцией весь мир, но они, несомненно, заслуживают поддержки. Больше питательных веществ в заморозках

Вы можете заморозить овощи и фрукты самостоятельно, чтобы потом получить ту же питательную ценность. Заморозки сохраняют все питательные вещества и витамины, поэтому вы ничего не потеряете. Гарантия спелости

Фрукты и овощи в супермаркетах часто собираются в незрелом виде, потому что в противном случае они не перенесут транспортировку. Покупая сезонную продукцию, вы гарантировано получаете вызревшие овощи и фрукты, что положительно сказывается как на вкусе, так и на питательной ценности. Близость к природе

Привозные овощи и фрукты стали доступны человеку относительно недавно, и наш организм все еще не до конца адаптировался к ним.

Лучшей причиной есть сезонную продукцию является то, что она дает организму именно то, в чем он нуждается в этот момент.