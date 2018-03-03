5 самых доступных суперпродуктов

Здоровое питание должно быть простым. Но на практике случается так, что сведений о продуктах, которые могут принести пользу, часто не хватает.

Мы изо всех сил стараемся исправить ситуацию и сегодня поговорим о суперфуде — термине, который в последнее время употребляется для описания продуктов, польза которых настолько сильна, что без приставки «супер» тут просто не обойтись.

Однако найти в продаже капусту кале, лебеду или семена чиа может быть весьма сложной задачей. Не расстраивайтесь — поиск суперпродуктов может стать серьезной проблемой, но в мире существует большое количество альтернатив, содержащих аналогичные питательные вещества. — Белокочанная капуста вместо цветной капусты —

Цветная капуста недавно вошла в центр внимания как ценный источник питательных элементов. Но вам совсем не обязательно есть именно ее. В качестве альтернативы может выступить обычная белокочанная капуста, в которой множество антиоксидантов и витаминов. — Семена кунжута вместо семян чиа —

Семена чиа — настоящий суперпродукт, который можно есть в сотнях вариаций. Однако семена кунжута ничуть не хуже снижают уровень плохого холестерина в крови и содержат огромное количество растительного белка. Кунжут способен регулировать уровень сахара в крови и вносит свой вклад в структурное развитие костей. — Нут вместо лебеды —

Зерна лебеды — один из самых популярных суперфудов, который сегодня стал невероятно популярен. Она содержит большое количество полезных углеводов, минералов и антиоксидантов. Однако купить зерна лебеды может быть довольно проблемно. Полноценной заменой может стать нут. Бобы нута являются идеальным сырьем для хумуса и фалафеля, а содержащиеся в них соединения полезны для сердца и кровеносной системы. — Клюква вместо ягод годжи —

Ягоды годжи стали популярны во многом благодаря своей экзотической природе — тот факт, что они используются в китайской медицине для повышения иммунитета, делает ягоды предметом охоты для фанатов здорового образа жизни. На этом наживаются продавцы, которые чрезвычайно сильно завышают цены на ягоды. В то же время аналогичное количество полезных веществ можно заполучить из обычной клюквы, в которой рекордные показатели витамина С и антиоксидантов. — Яблоки вместо китайской капусты —

Любимый фрукт всего мира является отличным источником клетчатки, точнее ее незаменимой разновидности — пектина. Он помогает уменьшить воспалительные процессы в организме и защитить вас от множества проблем, от прыщей до инфарктов и инсультов.