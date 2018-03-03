10 пищевых добавок, которые надо знать в лицо

Как часто вы берете с полки плавленый сыр, сливочное масло, газировку или печенье и начинаете с чтения этикетки, прежде чем положить товар в корзину? Возможно, что так всегда и происходит. Но сколько полезной информации вы извлекаете для себя из этих букв и цифр? Чтобы формально удовлетворять требованиям различных инстанций, простые с виду продукты говорят с нами на зашифрованном языке, что сбивает покупателей с толку.

Любому, кто живет в городе и преследует цель питаться в этих условиях только здоровой и натуральной пищей, давно пора смириться с тем, что промышленность изгоняет из исходного сырья все живое и восполняет утраты подкислителями, стабилизаторами, эмульгаторами, консервантами, и колбаса превращается в чашку Петри. Остается только вооружаться информацией и знать, что ты кладешь к себе в рот. Мы собрали десятку самых часто встречающихся пищевых добавок и попытались поведать о них беспристрастно. — Глутамат натрия —

Самая известная и самая неоднозначная добавка, скрывающаяся за маркировкой Е621, глутамат усиливает вкус и придает ему новый оттенок, который называется умами. Устойчивая связь с картофельными чипсами, бургерами, дошираком, смесями специй и прочими консервами, джанкфудом и нежелательными продуктами настолько испортила глутамату натрия имидж, что в народе его величают не иначе как «тихим убийцей».

Она якобы разрушает мозг, портит зрение, вызывает аллергии и наркотическую зависимость — после встречи с глутаматом нормальная пища для человека перестает существовать. Из перечисленного подтверждена только аллергия. К ней добавляются другие побочные действия, такие как возбуждение центральной нервной системы, снижение уровня гемоглобина при регулярном употреблении, раздражение слизистой рта и трещины на губах.

Однако ни о каком массовом геноциде речи нет — негативные эффекты касаются только тех, кто чувствителен к добавке как к таковой. Остальные за свои здоровье и жизнь могут не бояться. — Генно-модифицированные организмы —

Сами они добавками не являются, но могут входить в состав таковых. Включить эти пресловутые организмы в наш список позволяют масштабы истерии в обществе, слишком обеспокоенной тем, что злые ученые идут наперекор законам природы и цинично извращаются над любимыми натуральными продуктами.

Пока же доказательств их фатального воздействия на человеческий организм как не было, так и нет, а волнения проистекают только из нежелания разобраться в определениях. — Ортофосфорная кислота —

Еще одна добавка, количество кривотолков вокруг которой идет вразрез и с научными данными, и с бытовыми опытами. Ортофосфорная кислота включена в состав газированных напитков для их подкисления, а ее производные попадаются в колбасах и плавленых сырах. Попадая в желудок, она повышает кислотно-щелочной баланс в организме в сторону кислотности, и чтобы ее компенсировать, организм вытесняет кальций из костей и зубов.

Результат — кариес и покалывания в желудке. По крайней мере, так говорят.

Однако вот незадача: желудочная кислота сильнее ортофосфорной на порядки, но мы почему-то до сих пор себя не переварили. «Кока-коле» далеко до чистой кислоты, что демонстрируют опыты. Положите человеческий зуб или кусок мяса в емкости с чистой кислотой и газировкой на пару дней, и разница будет колоссальной — в газировке недостаточно кислоты, чтобы нанести структуре кости и мяса тот урон, которым любят пугать маленьких детей. — Нитрит натрия—

Белому порошку нитрита натрия отведена роль консерванта, дольше сохраняющего продукту его приятный для глаза вид. Нитрит натрия можно встретить в составе мясных и рыбных продуктов, колбасе, сосисках, копченостях и ветчине, чей яркий красный цвет — заслуга консерванта.

При исследованиях выявлено, что реакция нитрита натрия с аминокислотами при их нагреве увеличивает потенциальную возможность раковых болезней при употреблении продуктов, проходивших тепловую обработку в присутствии нитрита натрия. Также нашлась связь между употреблением подобных продуктов и раком кишечника и между частым употреблением мяса с содержанием нитритов и тяжелыми заболеваниями дыхательных путей. — Аспартам —

Этот искусственный подсластитель слаще сахара в 200 раз. Аспартам включен в состав диетических газировок, жевательных резинок без сахара, йогуртах, конфетах и прочих сладких продуктах. Аспартам навлек на себя лучи гнева не за метанол — кислоту, которая является продуктом распада аспартама в организме и якобы является канцерогеном.

Компанию раку составляет депрессия, головная боль, аллергия — во всем этом, якобы, повинен данный подсластитель. То ли к счастью, то ли к сожалению, эти обвинения не могут аргументировать даже ученые. Последние исследования больше говорят об отсутствии вообще какого бы то ни было вреда, но поглощать его ведрами все равно не стоит. — Глютен —

Глютен, или клейковина — сложный белок, обнаруженный в злаковых растениях. Именно благодаря нему тесто становится эластичным, а выпечка — вкусной. Но найти его можно не только в крупах и выпечке, но и в йогуртах, мороженом и других молочных продуктах, которым глютен придает вязкости. В колбасах, сосисках и алкоголе он тоже присутствует.

Но отказаться от глютена действительно стоит только тем, кто страдает от целиакии, когда организм не принимает этот белок и в попытках от него избавиться наносит себе побочный ущерб. Это выливается в сахарный диабет, нехватку веса, подавленные состояния. Количество таких людей составляет 1% от общего числа населения планеты. Является ли клейковина источником зла для остальных 99% — неизвестно, и есть подозрения, что безглютеновая диета — просто модное поветрие. — Пальмовое масло —

Эту разновидность растительного масла получают из мягкой части плодов масличной пальмы. Статистика Всемирного фонда дикой природы гласит, что 50% всех упакованных продуктов содержат в своем составе пальмовое масло. Масло плодов пальмы является одним из рекордсменов по содержанию витамина Е, что позволяет говорить о нем как о профилактическом средстве при борьбе с раком, а также витамина А. Основной вред пальмового масла заключается в том, что оно содержит значительный процент насыщенных жиров. Масло проходит процесс гидрогенизации, когда из жидкого состояния получают твердое, по сути жир.

Однозначного мнения опять нет: за счет насыщенных жиров масло создает проблемы с сердцем, но наличие витаминов А и Е должно делать масло полезным для профилактики раковых заболеваний. Но чаще сталкиваешься как раз с обратными утверждениями. Их оправдывает то, что наряду с пищевым красным пальмовым маслом существует масло техническое. Оно исключительно вредное, но его низкая цена подталкивает использовать его при производстве мороженого, печенья и сыра. — Изофлавоны сои —

Веганы и вегетарианцы нашли в сое надежное утешение, при том, что не по всем аспектам ученые высказываются однозначно. Да, по содержанию белка она сопоставима с мясом и рыбой, она снижает уровень холестерина и способствует похудению. С другой стороны, содержащийся в сое особый фермент подавляет активность белков и ферментов, помогающих их усваивать. Также соя нарушает развитие эндокринной системы у детей и негативно влияет на организм при беременности. Но что за слово мы вынесли в подзаголовок?

Изофлавоны — это вещества, структурно схожие с женским гормоном эстрогеном. При наличии в организме раковой опухоли эстроген стимулирует ее рост, но изофлавоны сои способны это предотвратить, занимая места эстрогенов. Однако врачи категорически не рекомендуют принимать изофлавоны сои в чистом виде как пищевую добавку, если нет стопроцентной уверенности в отсутствии опухолей, а это медицинской диагностике пока не под силам. — Кукурузный сироп —

Кукурузный обнаруживается в безалкогольных напитках, специях, хлебобулочных изделиях. Разумеется, он встречается в фаст-фуде: минувшей зимой копания «Макдоналдс» в Австралии выпустила на рынок секретный соус для Биг Мака — бутылку в 50 мл, где с горчицей, уксусом, луком и специями соседствует и высокофруктозный кукурузный сироп.

В пищевой промышленности он широко используется как загуститель и подсластитель блюд, и притом вполне натуральный, потому что фруктоза — естественный сахар, просто стоит дешевле обычного, при этом химически ему почти идентичен. Если сироп добавить в продукт, то он будет выглядеть свежим, нежным и долго не засохнет.

Что до вреда, то подкрепить опасения за здоровье людей точными фактами ученые пока не могут, а потому фруктозным сахаром не стоит злоупотреблять, как и привычным. Но если ваши предубеждения берут верх, то откажитесь от того, что перечислено в начале. — Искусственные пищевые красители —

Еду «подкрашивали» всегда. Но со временем безопасные натуральные красители потеснили искусственные органические соединения, которых нет в природе. Исследования показали, что пользы в них никакой, а вреда хватает как для детей, так и для взрослых: возбудимость, снижение концентрации, перепады настроения, дисбактериоз, аллергия, рассеянность.