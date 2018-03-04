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Секретные ингредиенты для меню на каждый день
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Секретные ингредиенты для меню на каждый день 

Steaklovers.ru 4 марта 2018
Фото: Steaklovers.ru
При всем разнообразии продуктов типичное меню городского жителя выглядит удручающе однообразным. Продукты в нем сводятся к стандартному минимуму, из которого готовится повторяющий набор блюд. Столь скучный рацион едоки обычно пытаются оправдать элементарной нехваткой времени. Однако даже в строго ограниченных временных рамках можно создавать весьма интересное меню. Несколько изменить механический подход и вкус блюд позволяют специи, но на них одних далеко не уедешь. В таких случаях кулинары обращаются к набору «спасительных» продуктов. У каждого он может быть свой, суть же этого запаса сводится к тому, чтобы привнести в меню что-то новое и свежее. Чтобы сделать домашнее меню вкуснее и интереснее, эти 5 стратегических продуктов повара рекомендуют всегда держать под рукой.

— Яйца —

Яйца, как правило, подаются в виде яичницы или омлета. Но стоит отойти от привычной программы всмятку или вкрутую и добавить немного других ингредиентов, и из яиц получится блюдо, уместное в любое время суток. Яичный пудинг, равиоли, салат с яйцом, мясо и рыба в панировке отлично впишутся хоть в меню обеда, хоть ужина.

— Зелень —

Зелень с собственной грядки будет долго радовать глаз и снабжать вас витаминами. Многие ее виды, как фенхель, лук, сельдерей, может расти даже в обычной емкости с водой. В заполненную водой банку также стоит поставить мягкие травы. Так зелень дольше останется свежей, а вы сможете сделать любимое блюдо еще вкуснее и аппетитнее.

— Орехи —

Помимо того, что орехи являются хорошим источником белкам, с помощью них можно придать блюдам благородный ореховый привкус. К тому же они хорошо сочетаются со многими продуктами. Йогурты, салаты, гарниры и выпечка — эти и многие другие блюда способна «оживить», к примеру, горстка миндаля.

— Креветки —

Эти небольшие ракообразные могут сильно изменить вкус привычных блюд. Рис, паста, суп, рыбные котлеты в сочетании с креветками заиграют совсем по-другому. Понятное дело, что в свежем виде достать их можно лишь рядом с местами вылова. Поэтому для креветок можно сделать исключение и покупать их в замороженном виде. Готовятся креветки быстро, а их вкус непременно разнообразит аромат блюд из повседневного меню.

— Алкоголь —

Готовы поспорить, что в конце списка вы ожидали увидеть скорее куриный бульон, нежели спиртное. Бульон тоже может быть весьма полезен для приготовления, но те изменения, которые происходят с продуктом под воздействием спиртосодержащей жидкости, невозможно повторить с помощью какого-либо другого ингредиента. При правильном использовании алкоголь может преобразить блюдо. Нужная пропорция улучшает вкус, аромат, а в отдельных случаях и текстуру. Если даже слегка «повысить градус» супов, мяса и выпечки, блюдо уже никак нельзя будет назвать однообразным и скучным.
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