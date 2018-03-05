Как приготовить ростбиф идеальной прожарки

Ростбиф принадлежит к числу классических блюд английской кухни. Готовится он из куска говядины весом 1,5-2 кг., которая запекается в духовке. Блюдо это настолько же простое в приготовлении, насколько и вкусное, поэтому после его появления рецепт ростбифа мгновенно разлетелся сначала по стране, а потом и по миру.

Существуют сотни способов подать сочный ростбиф: его тушат в закрытой посуде, готовят на открытом огне, запекаются в духовке. Но все же ростбиф — блюдо с давними традициями, и при его приготовлении не лишним будет соблюдать несколько базовых правил. На примере одной из вольных интерпретаций ростбифа мы расскажем, как хорошее мясо можно испортить глупыми ошибками и разберем способы этого избежать. — Выбор мяса —

Ростбиф мясное блюдо и, как несложно догадаться, конечный вкус во многом определяет качество исходного продукта. Обязательным условием приготовления ростбифа является правильная часть туши. Это может быть толстый край (первые 4-5 ребер), тонкий (следующие 4-5 ребер), оковалок (последние 3 ребра), вырезка. Разумеется, ни о каких замороженных кусках не может быть и речи. Было бы неплохо, если отруб будет содержать тонкие жировые вкрапления. Во время приготовления жир будет вытапливаться, обеспечивая мясу естественную пропитку, а это существенно облегчит вам задачу сохранить сочность мяса. — Как не надо готовить ростбиф —

Итак, подходящий кусок вы нашли. Осталось только определиться с тем, что с ним делать. Допустим, мясо вы решаете приготовить классическим способом — запечь его в духовке. Ростбиф рекомендуется прожаривать до температуры не выше 65 °C в центре, что соответствует прожарке medium. Этой же рекомендации, решаете придерживаться и вы. Поскольку традиционный ростбиф готовится обычно без приправ и соли, в духовку вы тоже отправляете мясо без всяких добавок, и лишь прикрываете его сверху. Кусок говядины просто выкладывается на решетку, установленную в разогретую до 200 °C духовку, и запекается в течение 15 минут, затем температура убавляется до 160 °C, и мясо запекается еще 30 минут. Забегая вперед скажем, что результат всех ваших усилий будет весьма далек от ожидаемого. Ростбиф будет жестким и полностью прожаренным, другими словами — well-done. А теперь давайте попробуем разобраться, как же готовить ростбиф желаемой прожарки и никогда не пережаривать его. — Температура и время —

Второй главный момент в этом блюде, помимо хорошего мяса, — это время и температура, причем не только в духовке. Перед приготовлением мясу необходимо дать полежать при комнатной температуре 2-3 часа. И если вы используете соль и перец — окончание периода выдержки при комнатной температуре наиболее удачное время для их использования. Солить и перчить нужно тогда, когда мясу останется лежать где-то около 50 минут. Выделившийся под воздействием кристалликов соли мясной сок за этот отрезок времени успеет снова впитаться в ткани мяса, сделав его еще нежнее и мягче. — Приготовление относительно небольших отрубов —

Если этого позволяют размеры посуды, перед тем как поставить мясо в духовку, его можно обжарить на хорошо раскаленной сковороде. Такая быстрая термическая обработка при высокой температуре обеспечит кусок аппетитной золотисто-коричневой корочкой. После в духовке, его уже можно будет готовить при более низких температурах, что позволит довести мясо именно до желаемой степени прожарки. Кроме того, при такой технике розовая зона в центре будет больше, нежели при приготовлении только в духовке, а серая окантовка по краю внутри мяса получится тоньше. — Приготовление больших отрубов —

Когда куски туши слишком большие, то им прямая дорога сразу в духовку. В этом случае особенно важно правильно выставить температурный режим. Для спинного отруба на кости rib roast — идеального куска для приготовления сочного ростбифа — запекание следует начинать при максимальной температуре духовки 250 °C. В таком режиме мясо выпекается примерно 10 минут, и обязательно в непокрытом виде, в противном случае оно будет париться, а не запекаться. Для вырезки, а там, как вы помните, нет жира, хватит и 230 °C. Ее также выпекают в течение 10 минут, ничем не закрывая. По истечении времени температуру убавляют до 135 °C и продолжают запекать, пока термометр не зарегистрирует 50-52 °C. Не забывайте, что пока мясо будет отдыхать, температура будет продолжать расти, таким образом ваш ростбиф достигнет идеальной прожарки. — Отдых —

Если у вас до сих пор нет термометра, но вы твердо решили больше не пережаривать свой ростбиф, то его все-таки придется купить, ведь это слишком вкусный, да еще и недешевый отруб, чтобы ставить на нем эксперименты. Готовое, запеченное мясо вам останется только выложить на доску и дать ему отдохнуть примерно 20-30 минут, перед тем как перейти к его нарезке.