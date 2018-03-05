Как приготовить идеальную яичницу-болтунью

Философский парадокс, что появилось раньше — курица или яйцо, уже имеет разгадку: первым было все-таки яйцо. Вопрос, а что же еще появляется из яйца, кажется по-детски наивным, но только поначалу: если посмотреть на него с точки зрения кухни, то на одной глазунье разнообразие яичных блюд не останавливается.

Среди таких популярных завтраков, как яйца вкрутую, всмятку или в мешочек, уже упомянутая глазунья или омлет особое положение занимает болтунья. По тем или иным причинам это не самый популярный вид блюда из яиц у нас в стране, что с одной стороны делает болтунью только привлекательнее.

С другой же стороны никаких загадок нет, потому что едва ли можно еще проще приобщиться к американским и европейским кулинарным традициям. Золотистая, воздушная и нежная — таково описание идеальной яичницы-болтуньи, и чтобы не переводить яйца десятками в погоне за этим идеалом, прислушайтесь к нашим советам. — Яйца —

Для одной порции вам понадобятся четыре яйца, и чем свежее они будут, тем лучше. Вариантов, чем их взбить, как минимум три: вилка, венчик и блендер. Выбирайте тот, что вам наиболее привычен, но блендер сделает свою работу лучше, не только смешав желтки и белки в однородную массу без разводов, но и насытив ее воздухом, что необходимо для легкой и нежной болтуньи. Получившуюся смесь слегка посолите. — Огонь —

Яйца — не только самый дешевый белковый продукт, как было сказано во вступлении, но и довольно нежная субстанция. На быстром огне вы получите не болтунью, а кусок строительной пены — жесткой и сухой. Поэтому настройте конфорку в промежутке от слабого до среднего значения, и блюдо получится мягким, как заварной крем. — Процесс —

На данном этапе нам не обойтись без сковороды с антипригарным покрытием диаметром в 25 см., что в самый раз для одной порции, и лопатки. Растопите на сковороде пару кусков сливочного масла (масло может быть и любым другим, но со сливочным получится куда ароматнее и сочнее) и вливайте яйца, дав им некоторое время для того, чтобы загустеть. Далее берите лопатку и начинайте методично и аккуратно толкать яичную массу от одного края к другому и подворачивать ее подметающими движениями. По консистенции конечный результат должен быть чем-то средним между полностью прожаренным и сырым, и это нормально. Через две минуты болтунью можно считать готовой. Соль, перец и любимую заправку вроде сыра добавляйте по вкусу.