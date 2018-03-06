Проверенные способы начать разбираться в вине

Думаете, ваших финансов мало для того, чтобы стать экспертом в вине, да и особой тяги к алкоголю у вас нет? Поверьте, вы заблуждаетесь: вино — напиток для получения удовольствия, а не беспробудных попоек. Если вы разбираетесь в нем так же, как и Сара из известного комикса, то стоит немного улучшить свои навыки.

Внимательно изучайте этикетку, а не ценник

При выборе вина обязательно прочтите, что написано на обратной стороне бутылки. Обращайте внимание на место производства, а также на крепость вина. У обычных сортов этот показатель будет от 9 до 16%, а у крепленых — до 22%. Как это ни странно, гораздо лучше будут обычные вина: в них градус не завышают спиртом и другими добавками. Не стесняйтесь обращаться за помощью. Для этого лучше всего выбирать вино в правильных энотеках, где консультанты понимают намного больше, чем сотрудники «Пятерочки». Вопреки стереотипам, в их задачи не входит продать что-либо подороже. Они действительно прислушиваются к запросам клиентов и помогают выбрать подходящий случаю напиток. Не ориентируйтесь на цену. В вине не работает правило «чем дороже, тем лучше», а человек, не разбирающийся в этом напитке, может сходу абсолютно не оценить дорогое выдержанное вино и посчитать это бессмысленной тратой денег. Приятная новость в том, что даже в недорогом сегменте есть отличные экземпляры.

Сомелье рекомендуют начинать с бутылок Нового Света: Аргентины, Чили, Австралии, ЮАР, США. Затем изучать вина Франции, Испании, Португалии и Испании, и только потом пробовать настоящее Бордо.

Приобретите разные бокалы

Несмотря на то, что бокалов для вина больше, чем звезд на небе, для начала вам достаточно выделить три категории: для белого, красного и игристого вина. Вкус напитка раскрывается в зависимости от формы бокала. Совиньон пьют из бокала-тюльпана с длинной ножкой, а настоящее шампанское следует пить из широкого бокала, а не из узкого «флюта». Вино дегустируют поэтапно: глаз — нос — рот. Для начала нужно оценить внешний вид вина: его насыщенность и глубина цвета определяют терпкость. Если капельки долго стекают по стенкам бокала, это означает, что вино довольно крепкое, у слабых вин «слезы» улетучиваются мгновенно. Затем стоит распознать разные нотки аромата: ягодные, фруктовые, травяные. И на третьем этапе пробуйте маленькими глотками, но не торопитесь глотать. Ощутите плотность вина, его тягучесть, вес и кислотность. И наконец определитесь, как ощущается послевкусие и как долго оно сохраняется. Чем дольше, тем лучше!

Подберите правильную закуску

Сомелье считают, что закусывать вино вообще не стоит, так потеряется вся ценность вкуса. Однако некоторые продукты вполне допустимы, и это вовсе не сыр и не шоколад, как принято считать. К красному вину стоит подавать мясо на гриле, бекон или запеченное мясо, к белому — морепродукты, индейку и фрукты. Томаты, оливки и другие салатные овощи чудесно оттеняют вкус розового вина, а к шампанскому истинные эстеты подают белую нежирную рыбу, копченого лосося или пирожные с кремом.

Освойте терминологию

Ассамбляж, купаж, миллезим — всего лишь красивые французские слова для тех, кто не знает винной терминологии. Первое время обилие терминов будет смущать и пугать, но чтобы систематизировать новую информацию, стоит изучать термины через визуализацию. Для этого можете подписаться на каналы с обзорами, видеогайдами по распространенным сайтам и винному этикету, например на канал Бахус.

Альтернативный способ запомнить новые слова из винного глоссария — это книги, посвященные искусству потреблять этот божественный напиток. Легко читается «80 вопросов о вине» от Пьера Казамайора: ее структура построена так удачно, что вы сможете разобраться в вопросе, даже глубоко не вникая в технические нюансы виноделия. Еще вам наверняка понравится «Вино. Практический путеводитель» от американского сомелье Мадлен Пакетт, в которой автор использовала инфографику, схемы и рисунки для того, чтобы информация усваивалась легко. Не обходите стороной и блог-рассылки вроде Invisible, ведь они дают советы даже о правильном приготовлении глинтвейна.

Открывайте новое каждый день

Если книги читать некогда, подпишитесь на Телеграм-каналы, чтобы узнавать все самое популярное из индустрии для простых смертных любителей вина. На канале @doctorwine кавист — что по-русски «смотритель погреба» — иронично и увлекательно рассказывает о том, как выбрать бутылку, на что обращать внимание на этикетке, и даже отвечает на каверзные вопросы, можно ли пить беременным. На канале «Хересу нет» @jerez внимание уделяется не только винным напиткам, но и ликерам, сиропам и коктейлям. Автор делится и горящими скидками, и акциями в супермаркетах, советами, что лучше подарить друзьям, а также техническими нюансами производства «модных» вин вроде божоле нуво.

Запоминайте, что вам нравится

Не бойтесь экспериментировать, изучайте разные полки супермаркета. Вам казалось, что вы не любите белое вино, но вполне возможно, дело было в некачественном производителе и «не вашем» букете. Не отказывайте себе в удовольствии, если однажды наткнулась на неподходящий сорт. Чтобы не запутаться, ведите дневник впечатлений. Не пытайтесь освоить сразу все нотки и ароматы за месяц, да и ежедневные дегустации могут повлиять на организм негативно. Если понравился какой-то конкретный сорт — исследуйте его в разных марках.

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