Эксперты разоблачили «здоровые» советы по питанию

Специалисты из Американской ассоциации диетологов прокомментировали самые популярные советы из области питания в соцсетях. По их словам, наиболее высоким количеством советов, вредных в своей сущности, но воспринимающихся как здоровые, отличается Фейсбук.

В частности, среди утверждений, которые собирают множество «лайков», значится мнение о том, что бананы провоцируют лишний вес. Врач-диетолог Кассандра Форсайт настаивает, что данная гипотеза ошибочна. Она отметила, что те, кто отказывается от бананов, лишают себя превосходного источника калия, без которого не смогут нормально функционировать мышцы, нервная система и мозг.

«Бананы клеймят за высокое содержание сахара, которое может вызывать колебания уровня глюкозы в крови и ведет к набору веса. Но на самом деле в бананах сахара не больше, чем, например, в красном яблоке или груше, и меньше, чем в гранате или хурме. К продуктам с высоким гликемическим индексом бананы не относятся — скажем, у овсянки индекс выше», — заявила эксперт.

Прокомментировали в Американской ассоциации диетологов и мнение о том, что красное мясо есть нельзя, так как от него развивается рак. Специалисты особо отметили, что хотя некоторые исследования указывают на связь между употреблением промышленно переработанного красного мяса и болезнями сердца и раком кишечника, — на мясо в виде стейков или домашнего рагу это не распространяется. Подобная связь в отношении этих блюд найдена не была.

В то же время, констатировали врачи, следует активно потреблять и другие источники белка — морепродукты, домашнюю птицу, бобовые и молочные продукты. Мясо лучше съедать не более 57 граммов ежедневно.

Что касается употребления яичных желтков, ученые посоветовали съедать их смело вместе с белком. Как источник витаминов, желток в яйце — это самое ценное: в нем содержатся витамины А, B4 и В12, D, E и K, омега-3, фолиевая кислота, антиоксиданты лютеин и зеаксантин. Также, говорят эксперты, не существует прямой зависимости между холестерином, употреблением яиц и болезнями сердца.