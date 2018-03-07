Рецепт дня: куриная грудка с арахисовой пастой

Не секрет, что белое мясо курицы очень полезно. Но если обычная куриная грудка уже кажется пресной, предлагаем попробовать ее в сочетании с арахисовой пастой. Приготовьте обед в азиатском стиле всего за 40 минут. Цыплёнок Бонг-Бонг

Рецепт китайского блюда от шеф-повара ресторанов «Китайская грамота. Бар и Еда» Чжан Сянъчэн.

СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: низкая

ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 40 минут

КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция

КАЛОРИЙНОСТЬ: 453 ккал Ингредиенты Курица (грудка) 100 г

Арахисовая паста 40 г

Соус (соевый светлый) 10 мл

Сахар 5 г

Масло (кунжутное) 10 мл

Огурец 20 г

Кунжут (семена) по вкусу

Кешью (дроблёные орехи) для украшения

Отварите куриную грудку без кожи, затем остудите.

Для приготовления соуса смешайте арахисовую пасту, светлый соевый соус, сахар и кунжутное масло.

Охлаждённую куриную грудку разорвите вдоль волокон на лоскутки и смешайте с половиной соуса.

Огурец очистите от кожуры, нарежьте соломкой и смешайте с оставшимся соусом.

Выложите слоями курицу и огурец в соусе, украсьте дроблёными орехами кешью и посыпьте семенами кунжута. Приятного аппетита!