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Рецепт дня: куриная грудка с арахисовой пастой
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Рецепт дня: куриная грудка с арахисовой пастой 

The Challenger 7 марта 2018
Фото: The Challenger
Не секрет, что белое мясо курицы очень полезно. Но если обычная куриная грудка уже кажется пресной, предлагаем попробовать ее в сочетании с арахисовой пастой. Приготовьте обед в азиатском стиле всего за 40 минут.

Цыплёнок Бонг-Бонг

Рецепт китайского блюда от шеф-повара ресторанов «Китайская грамота. Бар и Еда» Чжан Сянъчэн.
  • СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: низкая
  • ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 40 минут
  • КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция
  • КАЛОРИЙНОСТЬ: 453 ккал

Ингредиенты

  • Курица (грудка) 100 г 
  • Арахисовая паста 40 г 
  • Соус (соевый светлый) 10 мл 
  • Сахар 5 г 
  • Масло (кунжутное) 10 мл 
  • Огурец 20 г 
  • Кунжут (семена) по вкусу
  • Кешью (дроблёные орехи) для украшения
Отварите куриную грудку без кожи, затем остудите.
Для приготовления соуса смешайте арахисовую пасту, светлый соевый соус, сахар и кунжутное масло.
Охлаждённую куриную грудку разорвите вдоль волокон на лоскутки и смешайте с половиной соуса.
Огурец очистите от кожуры, нарежьте соломкой и смешайте с оставшимся соусом.
Выложите слоями курицу и огурец в соусе, украсьте дроблёными орехами кешью и посыпьте семенами кунжута. Приятного аппетита!
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