Рецепт дня: куриная грудка с арахисовой пастой 

Не секрет, что белое мясо курицы очень полезно. Но если обычная куриная грудка уже кажется пресной, предлагаем попробовать ее в сочетании с арахисовой пастой. Приготовьте обед в азиатском стиле всего за 40 минут.
Цыплёнок Бонг-Бонг
Рецепт китайского блюда от шеф-повара ресторанов «Китайская грамота. Бар и Еда» Чжан Сянъчэн.
- СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: низкая
- ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 40 минут
- КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция
- КАЛОРИЙНОСТЬ: 453 ккал
Ингредиенты
- Курица (грудка) 100 г
- Арахисовая паста 40 г
- Соус (соевый светлый) 10 мл
- Сахар 5 г
- Масло (кунжутное) 10 мл
- Огурец 20 г
- Кунжут (семена) по вкусу
- Кешью (дроблёные орехи) для украшения
Отварите куриную грудку без кожи, затем остудите.
Для приготовления соуса смешайте арахисовую пасту, светлый соевый соус, сахар и кунжутное масло.
Охлаждённую куриную грудку разорвите вдоль волокон на лоскутки и смешайте с половиной соуса.
Огурец очистите от кожуры, нарежьте соломкой и смешайте с оставшимся соусом.
Выложите слоями курицу и огурец в соусе, украсьте дроблёными орехами кешью и посыпьте семенами кунжута. Приятного аппетита!