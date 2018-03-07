6 вопросов о цвете мяса, которые волнуют всех

Будь то кроваво-красный стейк или белое мясо курицы, приготовленные любым удобным для вас способом, в конечном итоге нашему желудку практически все равно, что именно переваривать и расщеплять. Так чего же мы так заботимся о том, чтобы сырой продукт эстетически выглядел привлекательно и нравился нам хотя бы изначальным своим цветом? Все дело в привычке визуально оценивать свежесть и качество мяса, по устоявшимся цветовым шаблонам. Вырезку насыщенно-красного цвета мы обязательно положим в корзину, потемневший по краям фарш нас насторожит, а на переливающийся всеми цветами радуги кусок мяса многие даже не взглянут. И совершенно напрасно! Как оказалось, в представлении большинства о том, какого цвета должно быть свежее мясо, существует множество спорных моментов.

Сегодня мы на конкретных примерах постараемся прояснить все темные пятна, связанные с цветом мяса, изложив их в формате «вопрос-ответ». — Что влияет на цвет мяса? —

В одном из прошлых материалов мы разобрались, что цвет мяса любого животного (и рыб тоже) зависит от соотношения в нем красных и белых мышечных волокон. Так, лошадям, коровам и прочим подвижным животным требуется много кислорода, а значит и много миоглобина. Мышцам же курицы кислорода нужно заметно меньше, что объясняет светлый цвет ее мяса.

Все это объясняет лишь сам цвет, но не оттенки, которые-то как раз и формируют наши представления о свежести и даже пригодности продукта в пищу. Они, в свою очередь, зависят от вида, возраста и пола животного, а также его диеты и, собственно, уровня подвижности.

Также мясо или мясной продукт может изменять цвет после нахождения в холодильнике, становясь немного светлее или темнее, что само по себе никак не указывает на испорченность продукта. — Как отсутствие воздуха влияет на цвет? —

Часто мясо к современному человеку попадает уже в герметично упакованном, запечатанном виде, и продавец как никто другой заинтересован в том, чтобы оно выглядело аппетитно. Поэтому мясо стремятся как можно скорее расфасовать в вакуумные упаковки, чтобы сохранить его первоначальный насыщенный пурпурный цвет. В то же время находившиеся в контакте с кислородом куски или фарш приобретают красновато-коричневый оттенок из-за окисления белка миоглобина. Но очень маловероятно, что сразу после вскрытия фабричной упаковки магазинный фарш на вашей кухне быстро потемнеет, потеряв презентабельный вид, и уж точно он не испортится при соблюдении условий хранения. — Как заморозка влияет на цвет мяса? —

При правильной заморозке, когда мясо хорошо упаковано, обернуто и расположено в морозильной камере, возможно лишь незначительное выцветание и потемнение. Само собой, это никак не влияет на безопасность продукта, но при несоблюдении этих требований и ограничений, например, на срок заморозки, поверхность мяса могут покрыть сухие белые пятна, указывающие на ожог от заморозки. Они также не несут никакой опасности, кроме отсутствия у таких участков прежнего вкуса и повышенной сухости по сравнению со всем остальным куском. Если вас не сильно беспокоит целостность готового куска мяса, то вопрос легко можно решить простым срезанием поврежденных морозом мест. — Может ли розовая внутри котлета из фарша считаться готовой? —

Да. Говяжий фарш может быть розовым внутри после того, как он был благополучно приготовлен. Розовый цвет проявляется из-за реакции между теплом и миоглобином, ответственным, как мы уже знаем, за красный или розовый цвет. Это также может произойти, когда содержащие нитрилы овощи были сварены вместе с мясом.

Поскольку о безопасности и степени готовности нельзя судить по цвету, очень важно использовать термометр для еды при приготовлении мясного фарша. Для того, чтобы убедиться в уничтожении вредных бактерий внутри котлеты, температура по центру должна перевалить за отметку в 71-75 °C. — Что вызывает радужный цвет мяса? —

Мясо содержит железо, жир и другие соединения. Когда свет попадает на кусок, он расщепляется на цвета радуги, как это происходит в естественной природе. Только здесь ситуация немного осложняется разной степенью преломления света в веществах на поверхности.

Кроме того, в мясе существуют различные пигменты, которые могут дать ему радужный или зеленоватый оттенок при воздействии тепловой обработки. Упаковывание мяса в герметичную обертку и хранение его в защищенном от света месте помогают предотвратить эту ситуацию. Но так или иначе, эта «разноцветность» не представляет угрозы качеству или безопасности свежего мяса. — Чем вызвано сильное изменение цвета колбасных продуктов? —

Так уж сложилось, что химические вещества, консервация, откачка кислорода, а также ультрафиолетовый свет — это верные способы уберечь продукт от порчи. Но воздействие света и кислорода вызывает окисление, что приводит к «ломке» пигментов цвета, особенно в процессе переработки мяса в колбасный продукт.

Растворы консервантов, используемые в этих процессах, имеют у каждого отдельного производителя различный состав и, конечно, по-разному меняют оттенок. Но кое-что все-таки можно обобщить. Так, сырая свинина обычно серого цвета, но в составе колбасных продуктов она становится светло-розовой.