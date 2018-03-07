Еда, которой не хватает русским за границей 

Гастрономические привычки формируются в раннем детстве под влиянием семьи. Будучи взрослыми, мы открываем для себя экзотические продукты и блюда, изучаем иностранные кухни в путешествиях.
Однако все равно возвращаемся к привычной нам еде, а когда такой возможности нет, начинаем скучать по самым простым для нас продуктам, даже если они когда-то нам надоели. Особенно часто сталкиваются с этим явлением эмигранты. И так как магазины с русской едой есть далеко не в каждом зарубежном городе, с годами ностальгия только усиливается.
В нашей фотогалерее — продукты, по которым скучают русские эмигранты за границей.