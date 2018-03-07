Еда, которой не хватает русским за границей 

1/13 Ржаной хлеб — основа русской кухни, его пекут у нас с XI века. Многие любят его даже больше чем пшеничный. Эмигранты часто отмечают, что за рубежом найти ржаной хлеб с привычным нам вкусом сложно. Фото: pixabay.com

2/13 В книге Вильяма Похлёбкина «История важнейших пищевых продуктов» гречка названа «символом русского своеобразия». Гречневая каша популярна на всем постсоветском пространстве. За границей о ней почти не знают. Фото: pixabay.com

3/13 Сушки с маком — традиционное русское лакомство. За границей есть кулинарные вариации этого изделия, например, бейглы или брецели. Но классические сушки с маком можно найти только в специализированных "русских" магазинах. Фото: pixabay.com

4/13 Творог и сыр в нашей кулинарии — два разных продукта. Русский творог — рассыпчатый, с молочным вкусом. На западе творогом называют молодой мягкий сыр. А зернистый творог продается как "cottage cheese", деревенский сыр. Фото: pixabay.com

5/13 Земляника, смородина, крыжовник — привычные радости деревенского или дачного лета. За рубежом они хотя и растут, но популярностью у населения не пользуются. Фото: pixabay.com

6/13 Зефир в западной кухне встречается во множестве вариаций, однако чаще всего представлен как маршмеллоу. Однако он, в отличие от нашего зефира, готовится без яиц. Зефир, к которому привыкли мы, найти трудно. Фото: pixabay.com

7/13 В Европе и Америке любят сладковатую горчицу с множеством добавок. В России же привыкли к более острой горчице. Фото: pixabay.com

8/13 Соленые огурцы и маринованные помидоры — обязательные участники любого русского застолья. Заграничные маринованные корнишоны не могут составить им серьезной конкуренции. Фото: pixabay.com

9/13 Идеальная русская сельдь — жирная и малосольная. Ее покупают целиком, разделывают и подают на стол с маслом и луком. Однако заграницей селедку маринуют с добавлением меда или сахара. Фото: pixabay.com

10/13 Кисломолочные продукты не пользуются большой популярностью ни в европейских, ни в азиатских странах, ни тем более в Америке. Поэтому найти классический кефир, ряженку или сметану довольно трудно. Например, зарубежная сметана по вкусу напоминает греческий йогурт. Фото: pixabay.com

11/13 Квашеная капуста — неотъемлемая часть русской кухни. Ее готовят из зимних сортов овоща, что отличает ее от немецкой квашеной капусты. В южных странах это блюдо почти не встречается. Фото: pixabay.com

12/13 Варенье — традиционный русский десерт. За границей аналогом считаются конфитюры, но разница существенная. Мы привыкли к неоднородной консистенции десерта с цельными ягодами и густым сиропом. Фото: pixabay.com