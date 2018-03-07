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Еда, которой не хватает русским за границей
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Еда, которой не хватает русским за границей 

Рамблер 7 марта 2018
Гастрономические привычки формируются в раннем детстве под влиянием семьи.
1/13  Ржаной хлеб — основа русской кухни, его пекут у нас с XI века. Многие любят его даже больше чем пшеничный. Эмигранты часто отмечают, что за рубежом найти ржаной хлеб с привычным нам вкусом сложно.
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2/13  В книге Вильяма Похлёбкина «История важнейших пищевых продуктов» гречка названа «символом русского своеобразия». Гречневая каша популярна на всем постсоветском пространстве. За границей о ней почти не знают.
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3/13  Сушки с маком — традиционное русское лакомство. За границей есть кулинарные вариации этого изделия, например, бейглы или брецели. Но классические сушки с маком можно найти только в специализированных "русских" магазинах.
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4/13  Творог и сыр в нашей кулинарии — два разных продукта. Русский творог — рассыпчатый, с молочным вкусом. На западе творогом называют молодой мягкий сыр. А зернистый творог продается как "cottage cheese", деревенский сыр.
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5/13  Земляника, смородина, крыжовник — привычные радости деревенского или дачного лета. За рубежом они хотя и растут, но популярностью у населения не пользуются.
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6/13  Зефир в западной кухне встречается во множестве вариаций, однако чаще всего представлен как маршмеллоу. Однако он, в отличие от нашего зефира, готовится без яиц. Зефир, к которому привыкли мы, найти трудно.
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7/13  В Европе и Америке любят сладковатую горчицу с множеством добавок. В России же привыкли к более острой горчице.
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8/13  Соленые огурцы и маринованные помидоры — обязательные участники любого русского застолья. Заграничные маринованные корнишоны не могут составить им серьезной конкуренции.
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9/13  Идеальная русская сельдь — жирная и малосольная. Ее покупают целиком, разделывают и подают на стол с маслом и луком. Однако заграницей селедку маринуют с добавлением меда или сахара.
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10/13  Кисломолочные продукты не пользуются большой популярностью ни в европейских, ни в азиатских странах, ни тем более в Америке. Поэтому найти классический кефир, ряженку или сметану довольно трудно. Например, зарубежная сметана по вкусу напоминает греческий йогурт.
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11/13  Квашеная капуста — неотъемлемая часть русской кухни. Ее готовят из зимних сортов овоща, что отличает ее от немецкой квашеной капусты. В южных странах это блюдо почти не встречается.
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12/13  Варенье — традиционный русский десерт. За границей аналогом считаются конфитюры, но разница существенная. Мы привыкли к неоднородной консистенции десерта с цельными ягодами и густым сиропом.
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13/13  Русские пряники называли медовым хлебом и готовили сначала только из муки и меда. Они более сдобные и сладкие, чем их зарубежные аналоги, и с начинкой — повидлом или вареной сгущенкой.
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Гастрономические привычки формируются в раннем детстве под влиянием семьи. Будучи взрослыми, мы открываем для себя экзотические продукты и блюда, изучаем иностранные кухни в путешествиях.
Однако все равно возвращаемся к привычной нам еде, а когда такой возможности нет, начинаем скучать по самым простым для нас продуктам, даже если они когда-то нам надоели. Особенно часто сталкиваются с этим явлением эмигранты. И так как магазины с русской едой есть далеко не в каждом зарубежном городе, с годами ностальгия только усиливается.
В нашей фотогалерее — продукты, по которым скучают русские эмигранты за границей.
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