Продукты, провоцирующие плохой запах

Вся еда имеет сильное влияние на развитие организма и самочувствие человека, в частности, съеденное может влиять даже на запах тела. Ученые обнаружили несколько продуктов, потребление которых следует уменьшить, чтобы избавиться от неприятного запаха. Красное мясо

Ученые доказали, что запах пота мясоедов намного резче, чем у вегетарианцев, поскольку красное мясо становиться причиной возникновения весьма неприятного аромата. Особые аминокислоты, содержащиеся в этом мясе, всасываются через тонкий кишечник, а часть из них выделяется из организма с потом. При этом бактерии впоследствии метаболизируют эти аминокислоты из-за чего появляется неприятный запах. Во избежание проблем красное мясо не рекомендуется есть чаще пары раз в течение недели.

Капуста

Все семейство капустных насыщает организм человека аминокислотами и серой, из-за которой и появляется плохой запах. Соединения серы способны приводить к вздутию, а даже незначительный кусочек брюссельской капусты в итоге заставляет организм неприятно пахнуть около 6 часов, но данный побочный эффект можно легко устранить, предварительно посолив капусту. Рыба Рыба

является кладезем полезных микроэлементов, которые способствуют здоровой работе организма, но из-за содержания холина этот продукт вызывает неприятный запах тела. После приема порции лосося, форели или тунца у многих людей сохраняется плохой запах пота на протяжении суток.

Горох

Все осведомлены, что горох может вызывать сильнейший метеоризм, а в кишечнике служит идеальной пищей для микробов, вызывая более сильные запахи. Нейтрализовать такой эффект можно с помощью замачивания гороха на 8 часов перед приготовлением.

Спаржа

Указанный продукт является мощным афродизиаком и его предпочитают включать в свой рацион на время диеты, поскольку спаржа низкокалорийна. При этом она способна менять запах пота и мочи, а при переваривании способствует образованию кишечных газов. Чтобы не пострадать от спаржи, следует не налегать на это угощение.

Пряности

Такие пряности как карри и тмин сильно влияют на запах пота, а неприятный эффект продержится еще несколько дней после приема данных приправ. Менее агрессивными в плане запаха являются имбирь, калган и кардамон.

Алкоголь

От выпившего человека всегда неприятно пахнет, поскольку алкоголь не способен полностью перерабатываться печенью и «гуляет» по организму. Алкогольные пары выдыхаются человеком, что и называется перегаром. Также алкоголь является токсином для человека, который удаляется через поры, чем провоцирует возникновение неприятного запаха.