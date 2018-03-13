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Американский робот собрал кубик Рубика менее чем за полсекунды
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Американский робот собрал кубик Рубика менее чем за полсекунды 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В США инженеры спроектировали робота, который может собрать кубик Рубика за 0,38 секунды. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.
Робота сконструировали аспиранты Массачусетского технологического института Бен Катц, исследователь в области робототехники, и Джаред Ди Карло, разработчик программного обеспечения.
Ди Карло сообщил, что создатели использовали самые дешевые кубики Рубика, поскольку опасались, что в ходе эксперимента робот уничтожит много образцов. В итоге им потребовалось лишь четыре игрушки.
Разработчики отмечают, что их робот может собрать игрушку еще быстрее — за 0,25 секунды.
Головоломка кубик Рубика была изобретена в 1974 году венгерским скульптором и преподавателем архитектуры Эрне Рубиком.
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