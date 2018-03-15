10 лайфхаков, которые упростят уборку на кухне

Уборка на кухне — не такое уж и простое занятие, каким кажется на первый взгляд. Эффективная уборка требует определенной последовательности и становится проще, если взять на вооружение проверенные лайфхаки. Рассказываем, как грамотно и быстро заставить сверкать чистотой главную комнату в доме — кухню.

Как правило, мы замечаем, что пора прибраться, когда пачкаются бытовая техника, пол или раковина. Но не забудьте и про других «жителей» вашей кухни: как давно вы протирали пыль с чайника, столовых приборов и светильников?

Обратите внимание на все мелочи, ведь именно из них складывается общая картина уюта. А прежде чем начать убираться, отправьте весь текстиль (скатерть, полотенца, шторы, подушечки для табуреток, салфетки) в стиральную машину.

Вы сможете свести уборку к минимуму, если вам ничего не будет мешать. И наоборот: уборка растянется на пару часов (а то и на весь день), если перед чисткой раковины вам придется перемыть гору посуды, оставшейся с ужина.

Не ленитесь проводить ревизии холодильника и кухонных шкафов: вооружившись терпением и простыми моющими средствами, вы сможете быстро привести в порядок даже самые «запущенные» места. А еще не бойтесь выкидывать продукты, которые вы не используете: так вы освободите немало места.

К сожалению, накипь — это проблема, которую трудно избежать даже самой аккуратной хозяйке. Остается только эффективно бороться с ней: берите лайфхаки на вооружение.

Металлический чайник легко очистить пищевым уксусом, разведя его водой (100 мл уксуса на литр воды). Дождитесь, пока раствор закипит, и подождите, пока накипь отслоится от стенок чайника. После такой чистки чайник нужно как следует промыть.

А пластмассовый чайник легче всего очистить от накипи с помощью лимонной кислоты (2 чайные ложки на литр воды). Прокипятив этот раствор, не забудьте тщательно сполоснуть чайник после обработки.

Если моющие средства и абразивные щетки не помогают очистить кастрюли и сковородки, попробуйте пустить в ход поваренную соль. Погрейте соль на среднем огне около 15-ти минут, оставьте сковороду на пару часов, чтобы она остыла, а затем с помощью губки удалите слой нагара.

Отмыть кастрюлю от сильной гари можно таким же способом. Эффективно будет также очистить пригоревшую кастрюлю смесью уксуса и лимонного сока. Будет как новенькая!

Столовые приборы тоже нуждаются в чистке. Для этого вам как нельзя лучше подойдут натуральные средства. Растворите по чайной ложке соды и соли в литре воды и положите приборы в этот раствор, а потом прокипятите около 5-ти минут.

Когда вы достанете приборы из воды, они будут светиться чистотой. Прополощите их и протрите насухо. Этот способ работает как для нержавеющей стали, так и для серебра.

Чтобы отмыть налет на стыках между кафелем (будь то кухонный фартук, пол или рабочая поверхность), используйте смесь пищевой соды, винного уксуса и воды. А чтобы от загрязнений не осталось и следа, потрите их маленькой щеткой.

С кухонными столешницами, обеденным столом, полками, дверцами шкафов и холодильника отлично справится простой мыльной раствор в компании с мягкой губкой.

Если микроволновка изнутри покрыта пятнами и разводами и к тому же неприятно пахнет, не спешите покупать сильнодействующее химическое средство: вас спасет простой уксус, причем вся уборка займет не более 10-ти минут.

Для начала выньте все подвижные части из микроволновой печи и помойте их по отдельности. Затем поставьте чашу с водой и двумя столовыми ложками уксуса в печь и подогрейте ее около 5-ти минут: испарения от уксуса разрушат грязевые соединения и помогут легко от них избавиться. Используйте тот же раствор, чтобы протереть внутреннюю поверхность микроволновки.

Чтобы раковина на кухне всегда блестела, мойте посуду сразу же после еды, незамедлительно удаляйте из нее все пищевые отходы и сразу же избавляйтесь от первых пятен, которые с течением времени только сильнее «врастут» в поверхность.

Выбирайте любые средства для очистки, чтобы привести в порядок саму раковину, зону вокруг нее и, конечно, смеситель. Для достижения идеальной чистоты особенно эффективна пищевая сода в компании с горячей водой и щеткой.

На кухне мы частенько забываем протирать пыль, а ведь подоконник, верхние поверхности кухонных шкафов и холодильник тоже нуждаются в уходе. Тщательную влажную уборку лучше проводить раз в неделю, причем специальные средства вам не понадобятся: только мягкая тряпка и теплая вода.

Два раза в неделю желательно мыть на кухне пол. Предварительно можно провести сухую чистку с помощью пылесоса или щетки, а после этого, используя моющее средство, подходящее для вашего покрытия, пройтись не слишком мокрой тряпкой по всей площади кухни.

Даже если кухня будет блестеть как больничная палата, уборка может показаться вам незавершенной. Дело снова в мелочах, но на этот раз мы имеем в виду уют. Новые салфетки, чистая, выглаженная скатерть и симпатичный комплект кухонных полотенец завершит вашу уборку как нельзя лучше.

После каждой уборки обязательно меняйте губки и тряпки, которые вы использовали, чтобы в них не завелись микробы. И старайтесь поддерживать чистоту, а не наводить ее: тогда вам не придется тратить целый день на утомительную уборку.