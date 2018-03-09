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Ешь как крестьянин: ученые нашли самую полезную диету
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Ешь как крестьянин: ученые нашли самую полезную диету 

Naked-Science.ru 9 марта 2018
Фото: Naked-Science.ru
Сегодня весь мир помешан на здоровом питании. Люди готовы платить огромные деньги за продукты с приставкой «эко» и различные суперфуды. Однако новое исследование показало, что, возможно, мы зря тратим деньги.
Группа ученых из Университета Лестера под руководством Питера Гривза изучила рацион различных групп населения Великобритании в 19 веке и пришла к интересным выводам. «Плохой» рацион бедных крестьян позволял лучше сохранять здоровье и продлевал жизнь в сравнении с городскими жителями. Исследование показало, что употребление простых продуктов, таких как свежие овощи, зерновые, молоко, рыба и немного мяса, — лучший рецепт здоровья.
Крестьяне викторианской эпохи были вынуждены питаться просто и, как выяснилось, одновременно и очень правильно, так как зачастую им платили не деньгами, а едой. Тогда как городские жители имели гораздо больший выбор, что в итоге и привело к снижению качества питания.
Согласно кулинарной книге Эстер Копли 1849 года, основу рациона крестьян составляли такие блюда, как картофельный пирог, овсяная каша и тушеные говяжьи щеки.
Исследователи сравнивают рацион сельских жителей тех времен с современной Средиземноморской диетой, основу которой как раз составляют свежие овощи и фрукты, зерновые и бобовые, рыба, немного мяса, молоко и сыр.
Ранее ученые установили, что Средиземноморская диета оказалась более полезной для богатых и образованных: при одном и том же типе питания менее обеспеченные слои населения подвергаются большему риску сердечно-сосудистых заболеваний.
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