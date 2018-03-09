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В Великобритании исследовали влияние соли на людей с повышенным давлением
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В Великобритании исследовали влияние соли на людей с повышенным давлением 

Газета.Ru 9 марта 2018
Фото: Megamedportal.ru
Совместная работа британских и американских ученых помогла выявить опасность употребления соли для людей с повышенным давлением, передает «НьюИнформ».
Как сообщают СМИ, исследование провели специалисты их Имперского колледжа Лондона в Великобритании и Северо-Западного университета в США. Они изучили рацион питания более 4 тысяч человек в возрасте от 40 до 59 лет. Информацией об этом поделились "Известия", сославшись на портал MedicalXpress.
Ученые в течение четырех дней отслеживали различные показатели здоровья добровольцев и сопоставляли их с потребляемыми продуктами. В результате была выявлена зависимость между повышенным давлением и употреблением большого количества соли. Как продемонстрировало исследование, показатели кровяного давления у любителей соли не приходили в норму, даже если испытуемые часто ели продукты с высоким содержанием калия и других полезных для сердечно-сосудистой системы веществ.
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