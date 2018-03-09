В Великобритании исследовали влияние соли на людей с повышенным давлением

Совместная работа британских и американских ученых помогла выявить опасность употребления соли для людей с повышенным давлением, передает «НьюИнформ».

Как сообщают СМИ, исследование провели специалисты их Имперского колледжа Лондона в Великобритании и Северо-Западного университета в США. Они изучили рацион питания более 4 тысяч человек в возрасте от 40 до 59 лет. Информацией об этом поделились "Известия" , сославшись на портал MedicalXpress.

Ученые в течение четырех дней отслеживали различные показатели здоровья добровольцев и сопоставляли их с потребляемыми продуктами. В результате была выявлена зависимость между повышенным давлением и употреблением большого количества соли. Как продемонстрировало исследование, показатели кровяного давления у любителей соли не приходили в норму, даже если испытуемые часто ели продукты с высоким содержанием калия и других полезных для сердечно-сосудистой системы веществ.