Урбеч: пища долгожителей

СодержаниеУрбеч: что это такое?Урбеч: немного историиУрбеч: палитра вкусаКунжутный урбечУрбеч из косточек абрикосаФисташковый урбечУрбеч из фисташек и кунжутаУбреч из фундукаЛьняной урбечУрбеч из грецкого орехаМаковый урбечУрбеч из мака и грецких орехов с апельсиновым сиропомУрбеч из миндаляУрбеч из арахисаУрбеч из тыквенных семечекУрбеч из семян тыквы и подсолнечника с миндалемКонопляный урбечУрбеч: способы употребленияСалат из сельдерея и авокадо с заправкой из убречаПшенная каша с курагой и урбечемКонфеты из овсяных хлопьев, джема и урбеча

Мода на суперфуды заставляет адептов здорового образа жизни пускаться на поиски новых полезных продуктов. Но иногда новое — это «давно забытое старое» или же то, что до недавнего времени было неизвестно широким слоям населения. Одним из таких суперфудов можно назвать дагестанскую сладкую пасту под названием урбеч. MedAboutMe разбирался, что это за продукт, чем он полезен для здоровья и как его едят.

Урбеч: что это такое?

Урбеч — сладкая питательная смесь, которую делают из сырых, высушенных или поджаренных семян, плодовых косточек либо орехов путем их перетирания на жерновах из камня. При этом мельничные круги вращаются с такой скоростью, чтобы семена или орехи не превратились в порошок, а успели выделить собственное масло. В результате и получается однородная тягучая масса, известная как урбеч.

Кстати!

Вкус продукта уникален и сложно поддается описанию. Стоит отметить, если употреблять его в чистом виде, он сильно «вяжет» и как будто обволакивает полость рта. Поэтому рекомендуют смешивать его с другими ингредиентами, например, медом или шоколадом.

Урбеч: немного истории

Родиной этого удивительного продукта считается Дагестан. Первые упоминания о нем встречаются в письменных источниках 17-18 столетия. Есть мнение, что пастухи того времени, уходя в горы, брали с собой три продукта: воду, лаваш и урбеч.

Тогда пасту делали из семян белого или черного льна, орехов либо абрикосовых косточек. Питательная смесь не занимала много места в поклаже путников, но ее уникальность в том, что даже небольшая порция довольно быстро восстанавливала потраченные силы, вызывая мгновенный прилив энергии, и давала возможность двигаться дальше по извилистым горным тропам.

Дело в том, что продукт практически не проходил термической обработки, поэтому и сохранял в себе заложенные природой полезные свойства. Кстати говоря, есть мнение, что урбеч — один из неразгаданных секретов долголетия кавказских горцев.

Урбеч: палитра вкуса

Урбеч — это чрезвычайно питательный продукт. В нем много клетчатки, аминокислот и полезных жирных кислот, витаминов, микро и макроэлементов. Его рекомендуют включать в рацион для укрепления иммунитета и восполнения запасов белка в организме, а также людям, которые подвержены серьезным физическим или умственным нагрузкам либо недавно перенесли затяжное заболевание.

Кстати!

Урбеч имеет достаточно высокую калорийность. Но не стоит сильно беспокоиться — съесть его много не получится. Достаточно будет 2-3 ложки и наступит чувство насыщения.

Другие полезные свойства продукта зависят от того, из какого конкретного ингредиента он сделан. Далее рассмотрим некоторые из разновидностей пасты «урбеч».

Кунжутный урбеч

Семена кунжута — рекордсмен по содержанию кальция, но в них также присутствуют магний, калий, фосфор, железо и витамины Е, А, С. Таким образом, дагестанская паста из кунжута:

является природным антиоксидантом; укрепляет кости; будет незаменима для здоровья волос, кожи и ногтей; приводит в норму обменные процессы в организме. Факт!

Аналог урбеча из кунжута — паста тахини (другие названия — тхина, тахина), распространенная на Среднем и Ближнем Востоке, в Израиле, Греции и на Кипре. Она также изготавливается из перемолотых семян кунжута и является необходимым компонентом многих национальных блюд, например, хумуса, халвы и кипрских пирожков «тахина-пита».

Урбеч из косточек абрикоса

Считается одним из самых популярных. Он богат витамином РР, магнием, йодом, калием, цинком, железом и фосфором, поэтому:

положительно влияет на работу нервной системы и, следовательно, избавляет от стрессов; улучшает иммунитет; обладает мягким слабительным эффектом, избавляя от запоров. Фисташковый урбеч

Фисташки — чемпион по содержанию железа. Еще они богаты: витаминами Е, РР, группы В, холином, а, кроме того, кремнием, марганцем, магнием, кобальтом и молибденом. Дагестанская паста из фисташек:

является профилактическим средством от анемии; укрепляет нервную систему; нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Урбеч из фисташек и кунжута

Семена кунжута (50 г) слегка обжарить на сухой сковороде. Фисташки очистить и взять в равной пропорции с кунжутом. Все измельчить погружным блендером до кашицеобразного состояния. Добавить немного растопленного на водяной бане меда, все тщательно перемешать. Масса должна быть густой и однородной.

Конечно, полученный продукт будет немного отличаться по внешнему виду и консистенции от сделанного на производстве, так как в домашних условиях сложно соблюсти технологию изготовления дагестанской пасты. Но и та, что получится у вас, будет такой же вкусной и полезной, ведь для этого используются только натуральные ингредиенты. В крайнем случае, можно купить специальные жернова для урбеча, если такое приобретение покажется вам целесообразным и оправданным.

Убреч из фундука

Этот вид ореха известен уникальным сочетанием витамина Е с растительным белком, благодаря чему очень ценится спортсменами. Но еще это кладезь витаминов РР, К, группы В и полезных элементов: марганца, кальция, меди, магния, кобальта и фосфора. Дагестанская паста из фундука:

улучшает работу сердца; укрепляет кости и зубную эмаль; считается природным антиоксидантом; повышает защитные силы организма. Льняной урбеч

Семена льна богаты витаминами группы В, кальцием, магнием, железом, марганцем, цинком, селеном и фосфором. Все это способствует:

улучшению обмена веществ; укреплению костного скелета и зубной эмали; снижению холестерина; нормализации работы желудочно-кишечного тракта; повышению сопротивляемости организма простудным заболеваниям. Доказано!

Урбеч из льняного семени способствует эффективному похудению. Он насыщает организм необходимыми полезными веществами и благотворно влияет на обмен веществ. Кроме того, он притупляет чувство голода, что немаловажно при соблюдении диеты для снижения веса.

Но есть один нюанс: урбеч изо льна должен быть без сахара. Есть его лучше утром либо в чистом виде, запивая водой, либо использовать в качестве добавки для каши, йогурта или мюсли.

Урбеч из грецкого ореха

Этот вид орехов — прекрасный источник меди, марганца, железа, магния и фосфора. Поэтому урбеч из них:

тонизирует и благотворно влияет на состояние иммунной системы; улучшает пищеварение; укрепляет здоровье сердца; снижает уровень холестерина; улучшает работу мозга. Маковый урбеч

Семена мака — кладезь витаминов Е и РР, а также полезных элементов: кобальта, меди, кальция, магния и фосфора. Урбеч из мака имеет следующие свойства:

улучшает состояние волос, кожи и ногтей; укрепляет иммунитет; избавляет от бессонницы. Урбеч из мака и грецких орехов с апельсиновым сиропом

Этот продукт порадует вас своим удивительным ароматом и нежным вкусом. Конечно, в промышленных условиях семена и орехи измельчают на специальных каменных жерновах с помощью щадящей технологии, и дагестанская паста получается более маслянистой, но в магазине здоровой еды вы точно не найдете баночку убреча с таким уникальным составом.

Сначала нужно приготовить сироп из одного апельсина:

Снять с него цедру и разделить пополам. Одну часть цитруса порезать тонкими дольками. Из второй — выдавить сок. Вылить сок в кастрюлю, добавить 100 г сахара, дольки апельсина и цедру. Варить на медленном огне до загустения (капля сиропа не должна растекаться). Процедить и оставить остужаться.

Теперь нужно приготовить сам урбеч:

50 г мака слегка обжарить на сухой сковороде и дать остыть. Взять столько же очищенных грецких орехов. Измельчить их вместе с маком погружным блендером до кашицеобразного состояния. Добавить немного апельсинового сиропа, все тщательно перемешать. Масса должна быть густой и однородной. Оставшийся сироп, как и сам урбеч, можно хранить в холодильнике. Урбеч из миндаля

Миндаль является чемпионом по содержанию белка. Это также бесценный источник витаминов Е, группы В. Кроме того, в нем есть марганец, медь, магний и фосфор. Благодаря чему он:

благотворно влияет на работу сердца; помогает при проблемах пищеварительной системы; может снять болевой синдром; улучшает потенцию; увеличивает продолжительность жизни. Урбеч из арахиса

Эти орехи — превосходный источник витаминов РР, Е, и группы В, а также полезных элементов: железа, селена, калия, магния, меди и цинка. Благодаря этому арахисовый урбеч:

будет полезен для полноценной работы мозга; оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую и нервную системы; является природным антиоксидантом. Доказано!

В этот вид пасты наиболее часто добавляются трансжиры и консерванты. Рекомендуем внимательно читать этикетки, и выбирать продукты проверенных производителей.

Урбеч из тыквенных семечек

Семена тыквы богаты цинком, медью и магнием, поэтому:

оказывают благотворное влияние на нервную систему и могут избавить от депрессии, стрессов и хронической усталости; делают зрение лучше и острее; укрепляют мужское здоровье; усиливают отклик иммунной системы на различные заболевания. Урбеч из семян тыквы и подсолнечника с миндалем

Взять в равных пропорциях очищенные семена тыквы и подсолнечника (по 50 г каждого) и 50 г миндаля. Измельчить их погружным блендером до однородного кашицеобразного состояния. Затем добавить немного кленового сиропа или растопленного на водяной бане меда, все тщательно перемешать.

Отметим, что в промышленных условиях при соблюдении технологии изготовления продукта, урбеч получится более маслянистым, но и тот, что вы сделаете в домашних условиях, безусловно, порадует вас своей питательностью и прекрасными вкусовыми качествами. Плюсом будет и то, что не нужно покупать несколько видов пасты, чтобы затем смешать их, тем более что цены на этот продукт иногда кусаются.

Конопляный урбеч

Семена конопли — один из лидеров по содержанию белка. Помимо этого они богаты витамином РР, кальцием, фосфором, магнием, железом, в связи с чем:

повышают сопротивляемость организма простудным заболеваниям; снижают уровень холестерина в крови; являются профилактическим средством от анемии; предупреждают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний; укрепляют костно-мышечную систему. Кстати!

Сделать дома урбеч можно не только погружным блендером, но и с помощью кофемолки. Но тогда желательно иметь самую мощную модель — она превратит семена и орехи «в пыль». Стоит же обработать их чуть дольше, и выделится то самое масло, которое появляется при промышленной технологии, просто его будет чуть меньше.

Есть еще два способа, но оба они требует терпения, немалой силы и определенной сноровки. Потребуется также специальный инвентарь для кухни (на выбор).

Ступка и пестик для измельчения специй. Широкий горшок из глины с округлым дном, который украинцы называют «макитра» и применяют для перетирания мака. В пару следует взять макогон — специальную закругленную палку с утолщением.

И, наконец, если вы считаете себя фанатом дагестанской пасты, можно приобрести специальные жернова из камня. Здесь ваш домашний урбеч ничем не будет уступать тому, что сделали в промышленных условиях.

Урбеч: способы употребления

Урбеч едят в чистом виде, чаще в профилактических целях, либо используют в качестве ингредиента для приготовления различных блюд.

Самый простой и распространенный способ — урбеч с медом. Для этого нужно смешать мед с растительным либо сливочным маслом, нагреть на водяной бане, затем добавить пасту урбеч и все тщательно перемешать. Едят эту сладкую массу, намазывая на хлеб, либо подают, как и варенье к чаю.

Кстати!

Урбеч с медом используется также в качестве пропитки для тортов и бисквитов, как топинг для сырников или блинов. А еще его могут подать вместе с нарезанными кусочками фруктами. Хорошие сочетания:

урбеч из кунжута или льна и яблоки; урбеч из подсолнечных семечек и виноград; абрикосовый урбеч и персики.

Другой вариант — заправка для овощного салата. Для этих целей используют чаще всего конопляный, тыквенный или кунжутный урбеч. Паста смешивается с лимонным соком и оливковым маслом.

Салат из сельдерея и авокадо с заправкой из убреча Сделать заправку для салата из 3 столовых ложек кунжутного урбеча, ½ столовой ложки лимонного сока, 2 столовых ложек оливкового масла. Для остроты вкуса добавить измельченный чеснок (1 зубчик). Влить соевый соус (по вкусу). Авокадо очистить, разрезать пополам и удалить сердцевину. Нарезать кубиками. Взять два средних стебля сельдерея и нарезать на кусочки. Выложить в салатник 50 г рукколы, соединить с сельдереем и авокадо, добавить 50 г маслин (без косточек). Обильно полить салатной заправкой и подать к столу.

Третий способ — добавить урбеч в кашу. Питательная паста из орехов, семян или плодовых косточек на завтрак в сочетании с зерновыми — идеальное начало дня. Это даст быстрый прилив сил и мощный заряд энергии на весь день.

Пшенная каша с курагой и урбечем В кастрюле растопить 2 столовые ложки сливочного масла, обжарить в нем 250 г промытого пшена. Добавить нарезанную курагу (50 г) и изюм (100 г), влить 4 стакана кипятка, посолить и готовить под крышкой около 30-40 минут. Пока варится каша, сделать заправку. Нагреть 150 мл сливок, но не дать им закипеть. Снять с огня, смешать с 4 столовыми ложками урбеча из миндаля или абрикосовых косточек. Хорошо перемешать. Подать кашу к столу, полив ее заправкой из сливок и урбеча.

Спортсмены оценят протеиновый коктейль с дагестанской питательной пастой. Приготовить его можно, например, из молока, бананов и миндального убреча. Это прекрасный способ восполнить силы после тренировки. Не останутся равнодушными к этому лакомству и дети. Но нужно быть осторожными и исключить аллергию на ингредиенты этого напитка.

И, наконец, с урбечем делают полезные сладости, которые могут стать альтернативой привычным для многих конфетам и шоколаду.

Конфеты из овсяных хлопьев, джема и урбеча Взять 100 г овсяных хлопьев грубого помола. Измельчить блендером до состояния муки. В глубокой миске смешать 6 столовых ложек персикового или абрикосового джема, 4 столовые ложки урбеча из грецких орехов и ½ чайной ложки сиропа топинамбура. Всыпать овсяную муку и тщательно перемешать. Сформировать из полученной массы небольшие шарики и обвалять их в кокосовой стружке. Перед подачей к столу можно охладить. Комментарий экспертаАлена Грозовская, консультант по диетологии и похудению, психотерапевт, психолог, специалист по работе с пищевыми зависимостями, по выходу из стресса и депрессии

Урбеч: польза для здоровья и кармана

Урбеч — это перетертые семена или орехи. Густая или жидкая масса, которую придумали в Дагестане. Как и все, что делается мудрыми народами, урбеч использовался не только для еды, но и лечения. На его Родине утверждают, что он продлевает жизнь. Основное свойство урбеча — он очень питательный, простой и насыщенный микроэлементами. Никаких химических добавок, стабилизаторов и т. д., если, конечно, мы говорим о настоящем урбече.

Польза урбеча

Классика — урбеч изо льна — просто удивительной силы продукт. Лен бывает разный — от белого до черного и в зависимости от того, из какого вида приготовлен урбеч, можно рассчитывать на профилактику и оздоровление организма. Разрешено его употребление беременным и кормящим. Судите сами: железо, магний, калий, селен, цинк, фосфор витамины А, E, F и вся подгруппа В и много чего еще полезного в этом простом, незатейливом продукте. Причем не только в льняном. Все виды урбеча, так или иначе, приносят пользу организму.

Как применять?

Первое и самое частое применение урбеча, которое испробовали на себе уже тысячи людей, борьба с инфекционными, вирусными, простудными заболеваниями. Вот так прямо с медом или еще с молоком.

Те, кто планирует отказаться от привычных сладостей, а тем более восточных, полных сахара и калорий, находят в урбече отдушину. При добавлении в него меда получается потрясающий вкусовой букет. Особенно хорошо, если урбеч изготовлен из орехов, например грецкого. В Дагестане в сладкую массу также добавляют сливочное масло или другой животный жир. Мы, во избежание утяжеления продукта, советуем ограничиться медом. Многие кондитеры также смешивают урбеч с шоколадом или какао. И можно не бояться лишних килограммов: да, урбеч — продукт калорийный, но при этом очень насыщенный, поэтому много съесть все равно не получится.

Где достать?

Урбеч входит не только в линейку суперфудов, но и в моду. Маркетологи и продавцы ставят на него довольно высокую цену, зная и рекламируя его полезные свойства. Цена баночки в 200 грамм колеблется от 200 до 500 рублей. Сейчас будут лайфхаки.

Приготовить урбеч дома проблематично. Кофемолки, блендеры, комбайны не дадут эффекта выделения специфической массы в нужном количестве — именно она и обладает целебными свойствами.

Купить этот продукт с пользой для кошелька можно. Во-первых, есть совместные закупки в интернете — известно, что объединяясь, люди имеют возможность приобрести товар по более привлекательной цене. Во-вторых, то же самое можно сделать и в магазинах здоровой еды, где при оптовой покупке могут предложить хорошую скидку. Тем более что такой «опт» оправдан, ведь убреч — это многообразие вкусов. Судите сами: тыквенный, льняной, арахисовый, кунжутный, на основе лесного ореха, грецкого, кешью, абрикосовых косточек, миндаля, тыквы и других составляющих. Это позволяет подбирать его чуть ли не под каждого члена семьи.

В заключение немного о противопоказаниях. Оно только одно — индивидуальная аллергическая реакция, например, на орехи. Но, в случае с урбечем, можно просто выбрать тот, на который не будет реакции, например, запросто заменить ореховый тем, что изготовлен из семян.

Выводы:

Урбеч часто называют пастой долгожителей. И не зря! Доказано, что продолжительность жизни зависит от многих факторов и один из них — правильное питание. Важна также умеренность в еде. А урбеч — этот как раз тот случай, где сочетаются два эти фактора. Этот уникальный продукт вобрал в себя все полезное, что дает нам природа, и щедро дарит это тем, кто ценит свое здоровье и хочет прожить долгую счастливую жизнь.

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