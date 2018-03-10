Что нужно есть весной, чтобы преодолеть авитаминоз и хандру

Врач раскрывает секреты актуального рациона.

Эгоизм — это плохо, эгоизм — это бяка, фу. Но в разумных пределах он необходим. К сожалению, люди склонны впадать в крайности — одни любят себя до умопомрачения, другие — не любят себя совершенно, забывают о себе. Кончаются же любые крайности, как известно, плохо.

Полюбите себя — хоть чуть-чуть. На этом, рассказывая нам об особенностях весеннего рациона, настаивает диетолог Динара Пораева.

Почему это так важно именно весной? Уставший от зимы организм нужно поддержать. А чем? Любовью! Помогите ему справиться с переходом к более активному образу жизни, преодолеть авитаминоз, последствия зимы. Для начала — возьмите за правило включать в ежедневный рацион хотя бы четыре из перечисленных ниже продуктов. Они помогут очистить организм от токсинов и шлаков, отрегулировать обмен веществ, приведут в порядок кожу.

Итак, весенний рацион базируется на… Да, на 9 «китах»!

— Первый и основной из них — конечно, свежая зелень. Витамины, минеральные соединения, волокна — все это сейчас нам просто необходимо. Кстати говоря, лучше прочих пряных растений очищает организм петрушка.

— Свекла — «тоник» для печени. Способствует восстановлению обмена веществ.

— Сельдерей — в умеренном количестве работает как «чистильщик» почек.

— Морковь — содержит много клетчатки, полезна для печени.

— Картофель — богат клетчаткой, особенно полезен, если есть его с кожурой, содержащей большое количество калия.

— Рыба — кладезь массы полезных веществ, нежирных кислот и т.д.

— Геркулес — незаменимый поставщик клетчатки. Легко переваривается, способствует очищению, омолаживает кожу.

— Рис, особенно коричневый рис — промывает пищеварительную систему, очищает организм.

— Лимонный сок — поставщик витамина С, очищает, подавляет тягу к сладкому.

Рецепты целебных отваров, насыщенных витаминами группы В:

Отвар овса. Полную столовую ложку неочищенного овса запарить в термосе одним стаканом кипящей воды. Оставить на ночь. Принимать по трети стакана 3 раза в день за 15 минут до еды. Для вкуса можно добавить мед, варенье или сок.

Геркулесово-овсяный напиток. В литре воды проварить 3–4 ложки геркулеса в течение 5–8 минут. Протереть через сито и добавить полтора стакана воды, довести до кипения. Хранить в холодильнике. Пить в теплом виде не менее чем по полстакана 2–3 раза в день, вне зависимости от приемов пищи, в любое время по желанию.

Витаминный напиток из березы. Возьмите 100 г свежих листьев березы и залейте 0,5 л кипятка, дайте настояться в тепле час, процедите. Готовый к употреблению напиток должен иметь насыщенный темно-зеленый цвет и горький вкус, улучшить который можно лимонным соком. Выпейте напиток в течение дня.

Витаминный напиток из шиповника. Залейте 20 г плодов шиповника и литром кипятка. Пейте по полстакана 3 раза в день.

САМЫЕ ВАЖНЫЕ МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

— Кальций присутствует в молочных продуктах, инжире и других сухофруктах.

— Железо содержится в мясе, фасоли, гречке, печени, яичном желтке, сухофруктах и шоколаде.

— Йод поступает из йодированной соли и морепродуктов.

— Магнием богаты бананы, продукты из муки грубого помола, картофель, какао и мясо птицы.

— Цинк содержится в рыбе, хурме, сыре, говядине и свинине.

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