Пельмени домашние

Ингредиенты

Яйцо куриное: 1 штукаЛук: 1 штукаЧеснок: 3 зубчикаСоль: по вкусуСвежемолотый черный перец: по вкусуПшеничная мука: 500 гВода: 250 млГовядина: 500 гСвиная шея: 500 г Инструкция приготовления

Просейте муку горкой. Сверху сделайте кратер и влейте в него яйцо. Вмешивать муку от краев к центру, постепенно добавлять воду. Если вы боитесь делать это прямо на столе — возьмите большой широкий салатник, хотя все должно получиться с первого раза. Вымешивайте тесто, пока оно не станет эластичным. Накройте тесто мокрым полотенцем и оставьте на полчаса, оно станет эластичнее и будет легче раскатываться. В это время делаем фарш для начинки: говядину и свинину режем кусочками, добавляем чеснок и нарезанный лук и рубим в блендере в фарш. Солим и перчим. Большую доску присыпаем мукой и берем 1/4 теста, тонко раскатываем. Чтобы удалить излишки муки, смачиваем руки холодной водой и проводим ими по тесту. Вырезаем кружки желаемого размера (специальной формой или просто тонким стаканом), кладем в центр чайную ложку начинки и защипываем края. Можно оставить такую форму, а можно соединить и защипать два края, чтоб получилось «ушко». Отвариваем пельмени в большом количестве подсоленной воды или в бульоне 8–10 минут.