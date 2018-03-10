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Льежские вафли
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Льежские вафли 

Eda.ru 10 марта 2018
Фото: Eda.ru
Ингредиенты
Маргарин: 200 гСахар: 180 гВанильный сахар: 1 гПшеничная мука: 400 гЯйцо куриное: 2 штукиСоль: 0,2 чайной ложкиМолоко: 140 млСухие дрожжи: 1,5 чайные ложки
Инструкция приготовления
Половину молока подогреть в микроволновке или на плите. Добавить дрожжи, накрыть и оставить подниматься на 10 минут. В оставшееся молоко разбить 2 яйца, добавить соль, все хорошенько взбить венчиком. В глубокой миске размять муку вместе со сливочным маслом. Добавить сахар, молоко с дрожжами и молоко с яйцами, хорошенько размешать деревянной ложкой или миксером на низкой скорости до состояния липкого теста. Накрыть и оставить подниматься минут на 30. На рабочей поверхности, хорошо присыпанной мукой, разделить тесто на 12 частей. Каждую часть скатать в шарик, обвалять в крупных кусочках сахара. Выпекать в разогретой электровафельнице 1–2 минуты — я выпекала 5 минут. Остудить на решетке и можно наслаждаться свежеиспеченными вафельками с чаем или молоком.
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