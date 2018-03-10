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Старорусский борщ
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Старорусский борщ 

Eda.ru 10 марта 2018
Фото: Eda.ru
Старорусский борщИнгредиенты
Говяжья грудинка: 300 гТелятина с мозговой костью: 400 гСвекла: 1 штукаКартофель: 2 штукиБелокочанная капуста: 200 гМорковь: 2 штукиЛук: 2 штукиТоматная паста: 2 столовые ложкиРубленая петрушка: 40 гКрасный сладкий перец: 1 штукаКорень петрушки: 1 штукаКрасный базилик: по вкусуЛавровый лист: 2 штукиСоль: 10 гЧерный перец горошком: 5 штукУкроп: 3 стебляЗеленый лук: 3 стебляСвиное сало: 50 гУксус: 2 столовые ложкиСахар: 2 столовые ложкиПшеничная мука: 1 чайная ложкаСельдерей: 3 стебля
Инструкция приготовления
Мясо и овощи я промываю тщательно. Овощи — это лук репчатый, маленькая головка (не чистить, срезать только низ и верхушку), морковь — 1 штуку, сельдерей — 3 стебля, корень петрушки. Дополнительно я кидаю лавровый лист — 1 штуку, перец горошком — 2 штуки, чеснок — 1 зубчик. Все это складываю в чугунок (если нет, то в кастрюлю с толстым дном) и заливаю холодной водой. Ставлю на сильный огонь, не закрывая, и жду момента закипания. Как только закипело, уменьшаю огонь на минимум и собираю пену. Когда пену собрала всю, накрываю крышкой и варю до готовности мяса (2,5 часа). Важно бульон томить — тогда он получится прозрачным. Не солю! Когда мясо готово, вытаскиваю его, мозговую кость, коренья и овощи. Бульон процеживаю через марлю. Затем мясо нарезаю небольшими кусочками (1,5–2 см) и добавляю в бульон. Корень петрушки нарезаю и добавляю в бульон. Морковку нарезаю кружочками и добавляю в бульон. Шинкую капусту тонко и так же добавляю в бульон. Нарезаю картошку кубиками и добавляю в бульон. Лук мелко крошу. Морковь натираю на средней терке. Нарезаю сало кубиками. Сало растапливаю на сковородке и обжариваю на нем лук и морковку до золотистого цвета. Свеклу натираю на мелкой терке, добавляю уксус и сахар. Сало растапливаю на сковородке и тушу свеклу до выступления сока. Добавляю стакана воды (в нем развожу 1 чайную ложку муки), томатную пасту, болгарский перец, базилик. Ставлю тушиться на маленький огонь до готовности 10–15 минут. Добавляю свеклу, перец, морковь и лук в бульон. Солю! Кладу лавровый лист — 1 штуку, перец черным горошком. Мелко нарезаю петрушку, укроп и лук. Выдавливаю чеснок и растираю в ступке с зеленью. Добавляю в борщ. Снимаю с огня и, не закрывая крышкой, даю настояться 2–4 часа.
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