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Салат с курицей и горько-сладкой заправкой
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Салат с курицей и горько-сладкой заправкой 

Eda.ru 10 марта 2018
Фото: Eda.ru
Ингредиенты
Огурцы: 1 штукаМорковь: 1 штукаФундук: 6 штукМед: 1 столовая ложкаЧеснок: 1 зубчикОливковое масло: 5 столовых ложекКуриное филе: 2 кускаСухая горчица: 1/2 чайной ложкиЛайм: 1 штукаСпеции: по вкусу
Инструкция приготовления
Курицу обвалять в специя (у меня — итальянские травы), положить чеснок, который использовали для заправки, завернуть в фольгу и запекать 30–40 минут при 200 градусах. Морковь нарезать на прямоугольнички, полить соком лайма или лимона, посыпать солью и перцем. Огурец нарезать на полукруги. Для заправки оливковое масло разогреть до шипения, снять с огня, кинуть чеснок на полминуты, добавить четверть чайной ложки горчичного порошка, добавить полчайной ложки меда, перемешать и остудить. Все ингредиенты перемешать и сверху посыпать дробленым фундуком.
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