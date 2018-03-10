Салат с курицей и горько-сладкой заправкой

Ингредиенты

Огурцы: 1 штукаМорковь: 1 штукаФундук: 6 штукМед: 1 столовая ложкаЧеснок: 1 зубчикОливковое масло: 5 столовых ложекКуриное филе: 2 кускаСухая горчица: 1/2 чайной ложкиЛайм: 1 штукаСпеции: по вкусу

Инструкция приготовления

Курицу обвалять в специя (у меня — итальянские травы), положить чеснок, который использовали для заправки, завернуть в фольгу и запекать 30–40 минут при 200 градусах. Морковь нарезать на прямоугольнички, полить соком лайма или лимона, посыпать солью и перцем. Огурец нарезать на полукруги. Для заправки оливковое масло разогреть до шипения, снять с огня, кинуть чеснок на полминуты, добавить четверть чайной ложки горчичного порошка, добавить полчайной ложки меда, перемешать и остудить. Все ингредиенты перемешать и сверху посыпать дробленым фундуком.