Шанежки с картофелем

Шанежки с картофелемИнгредиенты

Соль: по вкусуЯйцо куриное: 2 штукиСахар: 2 столовые ложкиСухие дрожжи: 11 гПшеничная мука: 550 гРастительное масло: 20 млКартофель: 8 штукСливочное масло: 100 гМолоко: 1 стаканСметана: 50 г Инструкция приготовления

Ставим на средний огонь небольшую кастрюльку с молоком и разогреваем его до 34–38 градусов Цельсия. Жидкость должна быть теплой, такой, чтобы не обжечься.

Как только молоко разогреется, переливаем его в маленькую миску. Туда же добавляем пару столовых ложек сахара, немного соли и сухие гранулированные дрожжи.

Тщательно все перемешиваем и оставляем в теплом месте, возле включенной плиты, на 10–15 минут. Пока настаивается опара, кладем в небольшой сотейник 1/2 пачки сливочного масла и ставим его на средний огонь.

После того как оно растает, остужаем масло до комнатной температуры в прохладном месте, например, возле открытого окна.

Тем временем кладем в глубокую миску несколько яиц, количество зависит от размера, если маленькие — три, если крупные — два.

Взбиваем их венчиком до однородности и добавляем туда остывшее сливочное масло. Снова все смешиваем и приступаем к следующему шагу. Времени зря не теряем, начинаем готовить начинку. С помощью кухонного ножа очищаем от кожуры картофель, промываем клубни под холодной проточной водой, разрезаем каждый на 4–6 частей и перекладываем их в глубокую кастрюлю. Затем заливаем нарезанный картофель очищенной водой и ставим вариться на средний огонь. Спустя 10–15 минут переливаем в миску с яично-масляной смесью поднявшиеся в молоке дрожжи. Перемешиваем жидкости до однородной консистенции и начинаем добавлять туда три стакана просеянной пшеничной муки. Действуем постепенно, одновременно замешивая столовой ложкой тесто средней густоты.

Когда ложка перестанет помогать, продолжаем замес руками на столешнице, понемногу подсыпая муку. Как только тесто станет более плотным, скатываем его в шар, перекладываем в глубокую миску, накрываем кухонным полотенцем и ставим в теплое место на 1–1,5 часа. После закипания воды проверяем готовность картофеля столовой вилкой. Если зубцы входят в него мягко, без напора, снимаем кастрюлю с плиты, придерживая кухонным полотенцем, и очень аккуратно сливаем с нее всю жидкость.

Затем разминаем кусочки овоща толкушкой до консистенции пюре, желательно без комочков! После этого добавляем в него сметану, сливочное масло, по вкусу соль и смешиваем все до однородной консистенции — начинка готова!За 1–1,5 часа настаивания дрожжевое тесто увеличится в 2–2,5 раза. Если оно поплыло, добавляем в миску еще немного муки и слега обминаем мучной полуфабрикат руками. Если нет, просто перекладываем его на столешницу, присыпанную мукой, и скатываем в валик.

Затем делим тесто на 10–15 порционных кусочков размером с куриное яйцо, формируем из них шарики и выкладываем на противопригарный противень, предварительно смазанный тонким слоем растительного масла. Можно использовать пекарную бумагу.

Желательно, чтобы между ними было свободное пространство не менее 5–7 сантиметров, так как во время выпечки ватрушки увеличатся в размере и могут слипнуться друг с другом.

После этого ставим противень в теплое место на 20–25 минут, чтобы подошло тесто, и разогреваем духовку до 200 градусов Цельсия.

Дальше берем граненый стакан, окунаем его в просеянную пшеничную муку и делаем в центре каждого поднявшегося мучного шарика небольшую ямку. После этого с помощью столовой ложки раскладываем по ним начинку и смазываем ее и ободки сформированных ватрушек сметаной, по половине чайной ложки на каждую. Теперь ставим пока еще сырые ватрушки в разогретую до нужной температуры духовку, на средний стеллаж. Выпекаем их 18–20 минут или до золотистой корочки на поверхности теста.

Если во время приготовления мучных изделий из начинки будет вытекать жидкость, не переживайте, на форму и вкус ватрушек это не повлияет. Смазываем горячие ватрушки тонким слоем сливочного масла и оставляем в таком виде на 2–3 минуты. Затем накрываем их кухонным полотенцем так, чтобы осталась щель, и остужаем ароматное кушанье до комнатной температуры. После этого выкладываем мучные изделия на большое плоское блюдо и сервируем к столу.